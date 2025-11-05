ETV Bharat / bharat

इन राज्यों में आज बिगड़ेगा मौसम, दक्षिणी राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज मौसम बिगड़ने का अनुमान है.

WEATHER FORECAST UPDATE
देश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 8:26 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: मौसम विभाग ने तमिलनाडु में आज बुधवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते उत्तर पश्चिम भारत में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बौछारें और बर्फबारी की संभावना है.

इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक में कछु जगहों पर भी मौसम में बदलाव का अनुमान है.

पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम

तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई.

मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ

मौसम विभाग के अनुसार 04 नवंबर 2025 को सुबह 08:30 बजे उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी, म्यांमार और बांग्लादेश के तटों के आस-पास के क्षेत्रों पर एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र बना. अगले 24 घंटों के दौरान इसके म्यांमार-बांग्लादेश तटों के साथ-साथ उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई. निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर दक्षिण बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है.

उत्तर-पश्चिम भारत

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज छिटपुट से लेकर हल्की, मध्यम वर्षा, बर्फबारी की संभावना है. 5 नवंबर, 2025 को आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है.

पश्चिम भारत

मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज से दो दिनों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर आज गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत

तमिलनाडु में 5 से 6 नवंबर के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 5 से 8 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कई स्थानों पर मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 5 से 6 नवंबर के दौरान और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 5 नवंबर को और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 5 से 7 नवंबर के दौरान, तटीय कर्नाटक में 6 और 7 नवंबर को और तेलंगाना में भी इस दौरान बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है.

तापमान का पूर्वानुमान

अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है. अगले 3 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

मछुआरों के लिए चेतावनी

मछुआरों को 5 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कई हिस्से, बांग्लादेश और म्यांमार के तट क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है.

