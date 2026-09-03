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मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

कोलकाता में बुधवार, 2 सितंबर को लगातार भारी बारिश के बीच लोग यात्रा करते हुए ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक्टिव हो गया है जिससे कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उन इलाकों में से हैं जहाँ भारी बारिश होने की उम्मीद है और दूसरे राज्य भी गीले रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और इन बौछारों से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है. अभी तक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हुई है. बारिश से कम से कम तापमान में लगभग 1–2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में लगभग 3–5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम काफी ठीक-ठाक रहने की उम्मीद है, हालांकि ज़्यादा बारिश के समय लोगों को अचानक बौछारें और बिजली कड़कने का अनुभव हो सकता है. वहीं, नोएडा जैसे दूसरे इलाकों में हल्की से ठीक-ठाक बारिश हो सकती है, और दिन के आखिर में एक और दौर आ सकता है. गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसी जगहों पर भी बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. उत्तराखंड: भारी बारिश जारी उत्तराखंड में भारी मॉनसून की बारिश जारी है. हल्द्वानी जैसी जगहों पर पिछले 24 घंटों में 166 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले दस सालों में सबसे ज़्यादा बारिश है. वहीं, कोसी, रामगंगा और गौला नदियों के पानी के लेवल पर कड़ी नजर रखी जा रही है. मौसम विभाग ने लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पूरे हफ़्ते भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. ज़्यादा बारिश के दौरान कमज़ोर इलाकों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.