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मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते भारी बारिश का अनुमान है.

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कोलकाता में बुधवार, 2 सितंबर को लगातार भारी बारिश के बीच लोग यात्रा करते हुए (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 2:12 PM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक्टिव हो गया है जिससे कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उन इलाकों में से हैं जहाँ भारी बारिश होने की उम्मीद है और दूसरे राज्य भी गीले रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और इन बौछारों से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है. अभी तक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हुई है. बारिश से कम से कम तापमान में लगभग 1–2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में लगभग 3–5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है.

मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम काफी ठीक-ठाक रहने की उम्मीद है, हालांकि ज़्यादा बारिश के समय लोगों को अचानक बौछारें और बिजली कड़कने का अनुभव हो सकता है. वहीं, नोएडा जैसे दूसरे इलाकों में हल्की से ठीक-ठाक बारिश हो सकती है, और दिन के आखिर में एक और दौर आ सकता है. गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसी जगहों पर भी बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

उत्तराखंड: भारी बारिश जारी

उत्तराखंड में भारी मॉनसून की बारिश जारी है. हल्द्वानी जैसी जगहों पर पिछले 24 घंटों में 166 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले दस सालों में सबसे ज़्यादा बारिश है. वहीं, कोसी, रामगंगा और गौला नदियों के पानी के लेवल पर कड़ी नजर रखी जा रही है. मौसम विभाग ने लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है.

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पूरे हफ़्ते भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. ज़्यादा बारिश के दौरान कमज़ोर इलाकों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

बिहार: छह जिले ऑरेंज अलर्ट पर

बिहार में मौसम की गतिविधियां तेज हो सकती है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश और तेज हवा चल सकती हैं. पश्चिमी चंपारण, सीवान, बक्सर, रोहतास, भागलपुर और जमुई समेत कई दूसरे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. पटना, मुज़फ़्फ़रपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा ग्रीन अलर्ट पर हैं.

यूपी: कई जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा

आईएमडी ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है. पूर्वी यूपी में, यह खतरा फतेहपुर, जौनपुर, कौशांबी, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र और वाराणसी में है. पश्चिमी यूपी में महोबा, झांसी और ललितपुर में भी भारी बारिश का खतरा है. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि निचले इलाकों और उन जगहों पर पानी भर सकता है जहां मिट्टी पहले से ही गीली है.

मध्य प्रदेश: कई जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी अचानक बाढ़ का खतरा है. इनमें मैहर, मऊगंज, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, सागर, नरसिंहपुर, दमोह और छिंदवाड़ा शामिल हैं. नर्मदापुरम, रायसेन और सीहोर भी चेतावनी के दायरे में हैं. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से ऊपरी इलाकों में पानी भर सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है.

राजस्थान: सूखे के बाद बारिश की संभावना

कुछ समय तक सूखे मौसम के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस हफ़्ते बारिश होने की उम्मीद है. आज भरतपुर, जयपुर और कोटा डिवीजन और शेखावाटी इलाके के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि कोटा डिवीजन और आस-पास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, और कहीं-कहीं भारी बौछारें भी पड़ सकती हैं.

दक्षिण भारत: गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाएँ

आईएमडी ने आज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है. आंध्र प्रदेश में हवा की रफ़्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. तमिलनाडु के तट और आस-पास के समुद्री इलाकों में भी तेज हवा के साथ तूफ़ानी मौसम की संभावना है.

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