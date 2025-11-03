ETV Bharat / bharat

वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बिगड़ेगा मौसम, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी, जानें आज के मौसम का हाल

पूर्वी एवं मध्य भारत पश्चिमी मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कई स्थानों पर आज से दो- तीन दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है. इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है.

मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्व-मध्य अरब सागर पर बना निम्न दाब क्षेत्र उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ गया. उत्तर-पूर्व अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है. इसके उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते रहने और अगले 24 घंटों के दौरान कमजोर होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे का मौसम का हाल सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई.

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखा गया है. ये 4 नवंबर यानी मंगलावार को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. आज देश के किसी हिस्से के लिए भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि कई इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान है. राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और एक दो अन्य जगहों पर बौछारें पड़ने की संभावना है. मंगलवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव देखने को मिलेगा.

पश्चिम भारत

गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में अलग-अलग जगहों पर आज से दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं. इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रविवार को बारिश हुई. आज इन राज्यों में बारिश होने की संभावना नहीं है. पूर्वोत्तर राज्यों पिछले दिनों बहुत बारिश हुई.

उत्तर-पश्चिम भारत

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर आज से दो दिनों के दौरान सामान्य बारिश होने के अनुमान है. इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली कड़कने, तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत

तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर आज से दो दिनों के दौरान सामान्य बारिश होने के आसार हैं.

तापमान का पूर्वानुमान

अगले 72 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होने की संभावना है. बाद के 3-4 दिनों में 3-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है. अगले 48 घंटों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होने की संभावना है.

बाद के 3-4 दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है. अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होने की संभावना है और बाद के 2-3 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है.