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मौसम विभाग का इन राज्यों में घनघोर बारिश और आंधी का अलर्ट

पश्चिम बंगाल के हावड़ा के कोना भूतबागन इलाके में 1 सितंबर को भारी बारिश के बाद के हालात ( IANS )

उत्तराखंड में जोखिम वाले इलाकों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा भी जोखिम वाले इलाकों में हैं. निचले इलाकों में सतह पर पानी का बहाव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश की उम्मीद है, जिसके बाद 6 से 8 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हिमालयी जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा है. इसने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ वॉटरशेड और इलाकों के लिए अचानक बाढ़ के कम से मध्यम जोखिम की चेतावनी जारी की है.

यह सिस्टम, सर्कुलेशन के साथ मिलकर, अगले कुछ दिनों में भारत के मध्य, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बड़े पैमाने पर बारिश लाएगा. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. उत्तराखंड में 2 से 8 सितंबर के बीच व्यापक बारिश की उम्मीद है. इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश और 2 सितंबर को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है.

गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में बना कम दबाव का क्षेत्र पहले पश्चिमी झारखंड और फिर दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकता है.

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पूरे भारत में भारी बारिश बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ (flash floods) का खतरा भी है.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी बारिश की उम्मीद है. दिल्ली और हरियाणा में 2 सितंबर को बारिश हो सकती है. 3 से 4 सितंबर के बीच हरियाणा और चंडीगढ़ में व्यापक बारिश की उम्मीद है. मध्य भारत भी बारिश के लिए तैयार है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका गहरा असर पड़ेगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 से 8 सितंबर के बीच काफी व्यापक बारिश होने की उम्मीद है.

पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 2 से 5 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में भी 2 से 4 सितंबर के बीच बारिश की संभावना है, जिसमें कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. पूर्वी भारत में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमालय के निचले इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी ज़्यादा बारिश हो सकती है.

पूर्वी इलाके में, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 2 और 3 सितंबर को बारिश होने की उम्मीद है. वहीं, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश हो सकती है और कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना है. आईएमडी के अनुसार तेज हवा, आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

आईएमडी ने इन इलाकों में आंधी-तूफ़ान, बिजली गिरने और तेज हवा की चेतावनी भी दी है. 2 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा में हवा की रफ़्तार 40–50 किमी प्रति घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 60 किमी प्रति घंटा तक पहुँच सकती है.

दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. केरल और माहे में अच्छी-खासी बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. साथ ही, इन इलाकों के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफ़ान, बिजली गिरने और 60 किमी प्रति घंटा तक की तेज हवा चलने की भी संभावना है.

मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी ने लोगों को आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने के दौरान खुले इलाकों और जलाशयों (जैसे तालाब, झील आदि) से दूर रहने की सलाह दी है. लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी चाहिए और बिजली कड़कने के दौरान बिजली के उपकरणों को प्लग से निकाल देना चाहिए.

इन इलाकों में पर्यटन और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए. किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में पानी की निकासी का इंतज़ाम करें, खड़ी फ़सलों को सुरक्षित रखें और बागवानी वाले पौधों व सब्ज़ियों को सहारा दें ताकि भारी बारिश और तेज़ हवाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके.