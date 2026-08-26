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मौसम विभाग का अनुमान, इन राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जानें आज का मौसम

दिल्ली में मंगलवार को जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. इसका कारण पश्चिमी झारखंड और आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना है. यह सिस्टम अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा. बारिश क्यों हो रही है? बारिश मुख्य रूप से कम दबाव के क्षेत्र, मॉनसून ट्रफ और नमी वाली हवाओं के कारण होती है. यह सिस्टम नमी लाता है और बादलों को बनने में मदद करता है. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने से बारिश उत्तरी भारत तक फैल जाएगी. बंगाल की खाड़ी नमी का स्रोत है और नमी वाली हवा इस सिस्टम को ताकत देती है, जिससे मध्य और उत्तरी भारत में बारिश होती है. क्षेत्र-वार बारिश दिल्ली-एससीआर में आंधी-तूफान के साथ बारिश दिल्ली-एनसीआर में फिर से आंधी-तूफान की स्थिति बनी है. उत्तर प्रदेश की ओर से बारिश का एक दायरा आ रहा है. नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मध्यम बारिश हो सकती है. दिल्ली और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच बारिश हो सकती है. यह बारिश ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले ही भारी बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हुई थी और कई उड़ानों का रास्ता भी बदलना पड़ा था.