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मौसम विभाग का अनुमान, इन राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश होगी. मध्य महाराष्ट्र में आज बारिश हो सकती है.

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दिल्ली में मंगलवार को जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 11:46 AM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. इसका कारण पश्चिमी झारखंड और आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना है. यह सिस्टम अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा.

बारिश क्यों हो रही है?

बारिश मुख्य रूप से कम दबाव के क्षेत्र, मॉनसून ट्रफ और नमी वाली हवाओं के कारण होती है. यह सिस्टम नमी लाता है और बादलों को बनने में मदद करता है. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने से बारिश उत्तरी भारत तक फैल जाएगी. बंगाल की खाड़ी नमी का स्रोत है और नमी वाली हवा इस सिस्टम को ताकत देती है, जिससे मध्य और उत्तरी भारत में बारिश होती है.

क्षेत्र-वार बारिश

दिल्ली-एससीआर में आंधी-तूफान के साथ बारिश

दिल्ली-एनसीआर में फिर से आंधी-तूफान की स्थिति बनी है. उत्तर प्रदेश की ओर से बारिश का एक दायरा आ रहा है. नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मध्यम बारिश हो सकती है. दिल्ली और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच बारिश हो सकती है.

यह बारिश ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले ही भारी बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हुई थी और कई उड़ानों का रास्ता भी बदलना पड़ा था.

पूर्वी भारत

बिहार में 30 अगस्त तक बारिश होगी. ओडिशा में भी बारिश होगी. मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में बारिश होगी. इसी दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होगी.

पूर्वोत्तर भारत

मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग समय पर बारिश का अनुमान लगाया है. इस सप्ताह मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.

पश्चिमी भारत

भारत में कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश होगी. मध्य महाराष्ट्र में आज बारिश हो सकती है. दक्षिण में 26 से 28 अगस्त के बीच केरल, माहे और लक्षद्वीप में व्यापक बारिश की उम्मीद है. तटीय कर्नाटक में पूरे सप्ताह बारिश होगी. स्काईमेट क्लाइमेट के मौसम विज्ञानी महेश पलावत का कहना है कि मॉनसून में 14 फीसदी की कमी चल रही है.

उनका यह भी कहना है कि नए अनुमान के मुताबिक मॉनसून में 15 फीसदी की कमी रहेगी. मॉनसून पश्चिमी राजस्थान से हट रहा है, जबकि पूर्वी हिस्सों में बारिश बढ़ेगी. स्काईमेट का अनुमान है कि राजस्थान से मॉनसून लगभग जा चुका है. उस इलाके में आने वाले दिनों में बहुत कम बारिश होगी और कोई बड़ा मौसम सिस्टम इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा.

इसके उलट, पूर्वी राजस्थान में मॉनसून की गतिविधियां देखने को मिलेगी. कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा और भरतपुर जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. मॉनसून सौराष्ट्र और कच्छ से भी हट रहा है, इसलिए वहां बारिश बहुत कम होगी. जहां ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, वहीं पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी बारिश होगी.

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