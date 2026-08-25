कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानें आज का मौसम
बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, झारखंड, उत्तरी ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना, जिससे कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है.
Published : August 25, 2026 at 11:43 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश के अच्छे आसार हैं क्योंकि उत्तरी ओडिशा और उससे सटे झारखंड और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. इसके कारण अगले कुछ दिनों में भारत के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं.
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम प्रणाली के झारखंड और उत्तरी ओडिशा से होते हुए लगभग उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. साथ ही मॉनसून ट्रफ अभी जम्मू से देहरादून, सुल्तानपुर और डाल्टनगंज होते हुए गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड और उत्तरी ओडिशा के कम दबाव वाले क्षेत्र तक फैली हुई है. इसके बाद यह उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है.
Very Heavy rainfall has been recorded over East Uttar Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Meghalaya, South Interior Karnataka and Kerala. Heavy rainfall has been recorded over Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and… pic.twitter.com/BchcihLpdq— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 25, 2026
राष्ट्रीय राजधानी का अपडेट
लंबे इंतजार के बाद दिल्ली और आस-पास के एनसीआर इलाकों में फिर से भारी बारिश और आंधी-तूफान आया. अब कई इलाकों में बारिश सामान्य स्तर से 66 फीसदी ज्यादा हो गई. मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि यह तेज बारिश 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के 'लो-प्रेशर ट्रफ़' (कम दबाव वाले क्षेत्र) के साथ मिलने की वजह से हुई.
VIDEO | Delhi: Morning rain causes inundation on Ashoka Road, affects traffic.#Delhi #Rain pic.twitter.com/J4sbBCb84b— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
राष्ट्रीय राजधानी के लिए रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है. गुरुग्राम और फरीदाबाद में येलो अलर्ट है, जबकि नोएडा में बादल छाए हुए हैं लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. खराब मौसम की वजह से जल-जमाव, ट्रैफिक जाम और उड़ानों में भारी रुकावटें आ रही हैं. सोमवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 26 उड़ानें रद्द कर दी गई और 390 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चली.
कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
उत्तर-पश्चिम क्षेत्र
उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, जिसमें उत्तराखंड और पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं.
#WATCH | Delhi: Rain lashes several parts of the national capital.— ANI (@ANI) August 25, 2026
(Visuals from Bikaji Cama Place) pic.twitter.com/imCH71d4H5
मध्य भारत
मध्य भारत में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. 22 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
पूर्वी भारत
पूर्वी क्षेत्र में भी मौसम के बारिश वाला रहने की संभावना है. झारखंड में 25-28 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में 25-27 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना है. ओडिशा में हफ्ते के आखिर में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है.
पूर्वोत्तर
मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग समय पर काफी ज़्यादा से लेकर बड़े पैमाने पर बारिश का अनुमान लगाया है. इस हफ्ते अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.
दक्षिण और पश्चिम में भी बारिश की संभावना
पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा में 30 अगस्त तक अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 25-26 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण में 25-28 अगस्त के दौरान केरल, माहे और लक्षद्वीप में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय कर्नाटक में 31 अगस्त तक बारिश होने के आसार हैं. इस हफ़्ते तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं-कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है.
यात्रा सलाह
पर्यटकों से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया है. पहाड़ी राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति देख लें. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.
प्रशासन अलर्ट पर
मानसून के सक्रिय रहने के कारण प्रशासन अलर्ट पर है. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं. कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून के सक्रिय रहने और बारिश जारी रहने की संभावना है.