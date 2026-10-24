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अलर्ट: पूरे देश में बदलेगा मौसम, कहीं आंधी-बारिश तो कहीं चलेंगी तेज हवाएं

आज 24 अक्टूबर 2026 का मौसम ( PTI )

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बदलते मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में और तीव्र होने की संभावना जताई है.

विभाग ने बताया कि इस कम दबाव के क्षेत्र की शनिवार 24 अक्टूबर को 'डिप्रेशन', शनिवार 25 अक्टूबर को 'डीप डिप्रेशन' और रविवार 26 अक्टूबर की सुबह तक एक 'चक्रवाती तूफान' में बदलने की संभावना है. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों की तरफ बढ़ने का अनुमान है. इस सिस्टम के चलते 27 से 29 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में देखने को मिलेगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा पर बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है. 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि 27 से 29 अक्टूबर के बीच ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. यह सिस्टम 28 अक्टूबर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों के करीब पहुंच सकता है. तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, 24 से 26 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि केरल और माहे में 25 अक्टूबर तक बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. प्रभावित क्षेत्रों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. भारी बारिश के चलते खासकर निचले इलाकों में जलभराव, यातायात में बाधा और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले के लिए जारी चेतावनियों पर नजर रखें और जरूरी एहतियाती कदम उठाएं. लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश होगी

मौसम प्रणालियों के कारण आसपास के समुद्रों पर असर पड़ने से द्वीपीय क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 24 अक्टूबर को लक्षद्वीप में बहुत भारी बारिश हो सकती है, और 25 अक्टूबर को भी बारिश जारी रहने के आसार हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है और मौसम खराब रह सकता है. बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के कारण समुद्री गतिविधियों पर असर पड़ सकता है. मछुआरों और तटीय गतिविधियों से जुड़े लोगों को समुद्र में जाने से पहले आधिकारिक सलाह का पालन करना चाहिए. दिल्ली-एनसीआर (NCR) में मौसम बदलने की संभावना

उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के असर के कारण दिल्ली-एनसीआर (NCR) में मौसम बदलने की संभावना है. 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं, लेकिन 24-25 अक्टूबर के दौरान इस पूरे इलाके के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में दक्षिण भारत की तरह भारी बारिश होने के आसार नहीं हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बादलों की स्थिति, हवा के हाल और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना के बारे में ताजा स्थानीय पूर्वानुमान जरूर देख लें. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आ सकते हैं बारिश और आंधी-तूफान

पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज कुछ समय के लिए बदल सकता है. कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम के बाद, इस मौसमी प्रणाली के कारण कुछ समय के लिए बदलाव आने की उम्मीद है. हालांकि, अलग-अलग जिलों में बारिश की तीव्रता और फैलाव अलग-अलग हो सकता है.