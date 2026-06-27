Weather: असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, उत्तर भारत को गर्मी से मिलेगी राहत
IMD के मुताबिक, मानसून उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब-हरियाणा की ओर बढ़ रहा है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : June 27, 2026 at 12:35 PM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने अगले हफ्ते दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मीडियम बारिश, गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है. आईएमडी के मुताबिक, मानसून धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहा है, जिससे बहुत जल्द गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.
मौसम विभाग के अनुसार, 27 से 29 जून तक पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है. IMD ने मौसम एडवाइजरी में जलभराव वाले इलाकों से बचने और भूस्खलन वाले इलाकों में अलर्ट रहने को कहा है.
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चेतावनी
IMD ने 27 जून को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है, जो 1 जुलाई तक जारी रहेगी. हालांकि मानसून खेती और जलाशयों को फिर से भरने के लिए जरूरी है, लेकिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अनुमान बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को दिखाता है, जिससे अधिकारियों के लिए समय पर तैयारी करना जरूरी हो जाता है.
पश्चिम भारत में आंधी-तूफान की आशंका
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और यह दौर आने वाले हफ्तों तक जारी रहेगा. इन हालातों से पानी भर सकता है, बिजली गुल हो सकती है, परिवहन में बाधा आ सकती है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है.
आईएमडी ने उत्तर बंगाल में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे इस इलाके में मानसून से जुड़ी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड और जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार के मैदानी इलाकों में बाढ़ की संभावना है. इसलिए अधिकारियों को समय पर लोगों को निकालने, तैयारी करने और सार्वजनिक सुरक्षा के उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
27 जून को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और 30 जून से 1 जुलाई तक उत्तरी कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया है. इन इलाकों में हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 60 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. आईएमडी ने केरल और माहे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बहुत जल्द भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने में देरी हुई है. मानसून के जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की संभावना है, पहले 27 जून को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद थी. तब तक, शहर में प्री-मॉनसून जैसा मौसम बना रहेगा, जिसमें हल्की आंधी और तेज हवाएं शामिल हैं. इन स्थितियों से तापमान में गिरावट आने और गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलने की उम्मीद है. बारिश के अपडेट के लिए, IMD ने शनिवार शाम के समय आसमान में हल्के बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश का अनुमान लगाया है.
पर्यावरणविद् राजेश पॉल का कहना है कि दिल्ली गर्मी और मानसून के बीच बदलाव के चरण में है. जब तक मानसून आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हो जाता, लोगों को गर्मी और उमस महसूस होती रहेगी, कभी-कभी आंधी-तूफान भी आ सकते हैं और बस कुछ समय के लिए ही राहत मिलेगी. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, मानसून के बहुत जल्द दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है—जून के आखिर में या, अगर देरी जारी रहती है, तो जुलाई के पहले कुछ दिनों में.
मौसम विभाग के मुताबिक, 27 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में लू चल सकती है.
मछुआरों के लिए चेतावनी
IMD ने मछुआरों को अलर्ट किया है कि वे 27 जून को कोमोरिन इलाकों से सटे मन्नार की खाड़ी, दक्षिण श्रीलंका के कुछ हिस्सों से सटे बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप के आस-पास के इलाकों में न जाएं.
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