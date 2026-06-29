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मौसम अपडेट: बिहार, बंगाल में भारी बारिश की संभावना, MP-छत्तीसगढ़ में चलेंगी तेज हवाएं

भोपाल में प्री-मानसून की भारी बारिश के दौरान सड़क पर चलते वाहन ( ANI )

सिक्किम में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें और पुल बह गए. महाराष्ट्र के विदर्भ में भी ऐसे ही स्थिति देखने को मिली. लगातार बारिश से अमरावती और जलगांव के कुछ हिस्से डूब गए हैं, और बाढ़ का पानी अस्पतालों और रिहायशी इलाकों में घुस गया है.

वहीं, दक्षिण मानसून भारत के कई हिस्सों में तेज हो गया है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं.

आईएमडी के मुताबिक अगले 4 दिनों में मानसून बढ़ेगा और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों को कवर करेगा और फिर उत्तराखंड में दस्तक देगा और उत्तर प्रदेश को कवर करने के बाद दिल्ली एनसीआर पहुंचेगा.

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में मानसून आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि प्री-मानसून एक्टिविटी दिखने लगी है. अब दिल्ली में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश होगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी. स्काईमेट के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून दस्तक देगा. मानसून 5 जुलाई को आएगा. बारिश से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, लेकिन आने-जाने वालों के लिए चुनौतियां भी हैं क्योंकि जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या होगी.

पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने कहा कि मानसून आने से पहले ही नमी वाली हवाएं उमस बढ़ा सकती हैं, जिससे मौसम असल तापमान से कहीं ज्यादा गर्म महसूस हो सकता है. लोगों को दोपहर में सीधी धूप से बचना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए और ज्यादा मेहनत वाली गतिविधियां कम करनी चाहिए.

जानकारों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मजबूत निम्न-दबाव क्षेत्र की कमी और उत्तर-पश्चिम भारत में गर्म, सूखी हवाओं के बने रहने की वजह से दिल्ली में मानसून के आने में देरी हुई है. हालांकि, वायुमंडलीय परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो रही हैं, और मानसून के जल्द ही आने की उम्मीद है.

नई दिल्ली: मानसून में देरी की वजह से देश की राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी तेज गर्मी पड़ रही है. भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. पिछले 4 वर्षों में यह पहली बार है जब जून में झमाझम बारिश नहीं हुई है. मौसम विभाग (IMD) ने 4 जुलाई तक दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई है.

भारत में मानसून की स्थिति

अगले 3-4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं.

उत्तर-पश्चिम भारत

मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 जून से 4 जुलाई के बीच बारिश होने की संभावना है.

तमिलनाडु के मदुरै में बारिश के बाद सड़क पर जलभराव (ANI)

उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 29 जून को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ बौछारें पड़ने और 60 किमी प्रति घंटे तक की हवा चलने की चेतावनी दी है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य

पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड और ओडिशा में 4 जुलाई तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. 29 जून को बिहार में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 जून से 1 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. IMD के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने की गतिविधि देखने को मिल सकती है.

इसी तरह, पूर्वोत्तर भारत में, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पूरे हफ्ते भारी बारिश होने की उम्मीद है. IMD ने 29 जून को अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश की अलग से चेतावनी जारी की है.

मध्य भारत में मौसम का हाल

मौसम विभाग ने 29 जून से 30 जून तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश का अनुमान लगाया है. आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, और इन जगहों पर 2-3 दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है.

दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

दक्षिणी भाग में, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में पूरे सप्ताह बारिश की गतिविधि की उम्मीद है. 29 जून और 4 जुलाई को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना है. 29 जून को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 29-30 जून के दौरान तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, और 29 जून से 4 जुलाई के दौरान तेलंगाना में बारिश की संभावना है. इस दौरान केरल और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो सकती है.

कानपुर में अचानक हुई बारिश से पानी में डूबी सड़क (ANI)

IMD ने कहा कि तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल समेत कई दक्षिणी राज्यों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.

मछुआरों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने मछुआरों को खराब मौसम के कारण 1 से 3 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है. यह चेतावनी मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र, श्रीलंका तट, ओडिशा तट, अंडमान सागर और अरब सागर के आस-पास के इलाकों के लिए है.

IMD ने लोगों को मौसम के अपडेट पर नजर रखने और तेज आंधी-तूफान के समय गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इस हफ्ते देश के बड़े हिस्सों में मौसम की स्थिति बदलती रहेगी.

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