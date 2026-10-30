इन राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान जारी रहेगा, बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम सक्रिय
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवात तंत्र के चलते देश के कई जगहों पर आंधी-तूफान और बारिश के आसार हैं.
Published : October 30, 2026 at 11:01 AM IST
नई दिल्ली: भारत में अक्टूबर के आखिर में बारिश, आंधी-तूफान और बर्फबारी का एक असामान्य दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई वेदर सिस्टम देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति पर असर डाल रहा है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक, कई राज्यों में मौसम का पैटर्न बदल रहा है. नवंबर की शुरुआत में कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
मौसम विभाग के अनुसार बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब के बचे हुए हिस्से छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे ओडिशा पर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर हो गए. इस सिस्टम के उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और उत्तर-पूर्वी छत्तीसगढ़ और आस-पास के इलाकों पर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में और कमजोर होने की संभावना है. इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और मौसमी गड़बड़ी आने वाले दिनों में पूर्वी और दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियों पर असर डाल सकती है.
पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश की उम्मीद
पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश होने की संभावना है क्योंकि मौजूदा मौसम सिस्टम वायुमंडलीय स्थितियों पर असर डाल रहा है. मौसम विभाग ने 30-31 अक्टूबर के दौरान और फिर 3-4 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में अच्छी-खासी बारिश का अनुमान जताया है. 1-2 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना है.
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ओडिशा में 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को बारिश होने की उम्मीद है, जबकि 2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उत्तरी ओडिशा में भी 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की संभावना है.
30 अक्टूबर को झारखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है, जबकि उसी दिन उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है, बिजली चमकेगी और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलेगी, जो कभी-कभी 60 किलोमीटर प्रतिघंटे तक भी पहुँच सकती है.
बारिश के बाद दिल्ली-NCR में AQI में सुधार
हाल ही में हुई बारिश और आंधी-तूफान के बाद राजधानी और आस-पास के इलाकों में हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है. 30 अक्टूबर को समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह मॉडरेट कैटेगरी में आ गया. एनसीआर के दूसरे शहरों में हवा की क्वालिटी काफी बेहतर रही. ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 59, गाजियाबाद में 58 और नोएडा में 80 रिकॉर्ड किया गया. तीनों शहर सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में थे.
आसमान साफ होने से पहले दिल्ली में और बारिश की उम्मीद
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 30 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान जारी रह सकते हैं. मौजूदा मौसम सिस्टम के असर से दिल्ली-एनसीआर में बादल बदल सकते हैं और कभी-कभी बौछारें पड़ सकती हैं. सिस्टम के कमजोर होने और दूर जाने के साथ बारिश की एक्टिविटी धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है.
#WATCH | Delhi: Light rain witnessed in the national capital; visuals from Shanti Path area. https://t.co/mMG4CTWEsV— ANI (@ANI) October 30, 2026
मौजूदा बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होने की संभावना है, जिससे तापमान मौसमी स्तरों पर आ जाएगा. उत्तर भारत में गरज के साथ बारिश और तेज हवा उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश, बिजली और तेज सतही हवा चल सकती है.
मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश की गतिविधि का अनुमान लगाया है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ बारिश के साथ बिजली और तेज हवा चल सकती है.
हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती हैं. गरज के साथ बारिश की गतिविधि के साथ तापमान में अचानक बदलाव और कम समय की बारिश भी हो सकती है.
हिमालयी इलाकों में नई बर्फबारी हो सकती है
बदलते मौसम का पैटर्न पूरे हिमालयी इलाके के हालात पर भी असर डाल रहा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आस-पास के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी भी शामिल है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उससे जुड़े एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन पश्चिमी हिमालयी इलाके में मौसम के बदलते हालात में योगदान दे रहे हैं.
नई बर्फबारी से पहाड़ों में ठंड बढ़ सकती है, जबकि कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से दिन के तापमान में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है.
सेंट्रल और नॉर्थईस्ट इंडिया में और बारिश हो सकती है. पूर्वी भारत के अलावा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है.
पूर्वी मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश में 2-3 नवंबर के दौरान और असम और मेघालय में 3 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है.
दक्षिण भारत में भी बारिश होने की संभावना है
कई दक्षिणी राज्यों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. केरल, माहे और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में भी इस दौरान बारिश होने की संभावना है.
तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में नवंबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है, जबकि 1 और 4 नवंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान लगाया है.
बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया वेदर सिस्टम बन रहा है
जबकि मौजूदा लो-प्रेशर सिस्टम सेंट्रल इंडिया में कमजोर हो रहा है, एक और वेदर डिस्टर्बेंस देश के बारिश के पैटर्न पर असर डाल सकता है. अंडमान सागर और आस-पास के इलाकों में बन रहा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो-प्रेशर सिस्टम बनने में मदद कर सकता है. नवंबर के पहले कुछ दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश और आस-पास के इलाकों में बारिश के अनुमान के लिए इसकी आगे की हलचल और तेजी जरूरी रहेगी.
नवंबर शुरू होते ही क्या उम्मीद करें?
पर्यावरणविद हुसैन हिश्मी ने कहा कि बची हुई साइक्लोन की नमी और बदलते मौसम सिस्टम नवंबर की शुरुआत में पूरे भारत में, खासकर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बारिश ला सकते हैं. उन्होंने बाढ़, आंधी-तूफान और कटाई और यात्रा में रुकावट की चेतावनी दी.
दिल्ली-एनसीआर के लिए उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर की बारिश से कुछ समय के लिए हवा की क्वालिटी में सुधार हो सकता है और तापमान कम हो सकता है, लेकिन बारिश रुकने के बाद प्रदूषण वापस आ सकता है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे मौसम विभाग के अलर्ट का पालन करें और खराब मौसम के दौरान पानी से भरी सड़कों पर जाने से बचें.