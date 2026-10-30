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इन राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान जारी रहेगा, बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम सक्रिय

ओडिशा के पुरी में साइक्लोन अर्नब के कारण भारी बारिश के बीच बुधवार को यात्री जाते हुए. ( IANS )

नई दिल्ली: भारत में अक्टूबर के आखिर में बारिश, आंधी-तूफान और बर्फबारी का एक असामान्य दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई वेदर सिस्टम देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति पर असर डाल रहा है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक, कई राज्यों में मौसम का पैटर्न बदल रहा है. नवंबर की शुरुआत में कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब के बचे हुए हिस्से छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे ओडिशा पर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर हो गए. इस सिस्टम के उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और उत्तर-पूर्वी छत्तीसगढ़ और आस-पास के इलाकों पर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में और कमजोर होने की संभावना है. इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और मौसमी गड़बड़ी आने वाले दिनों में पूर्वी और दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियों पर असर डाल सकती है.

पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश की उम्मीद पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश होने की संभावना है क्योंकि मौजूदा मौसम सिस्टम वायुमंडलीय स्थितियों पर असर डाल रहा है. मौसम विभाग ने 30-31 अक्टूबर के दौरान और फिर 3-4 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में अच्छी-खासी बारिश का अनुमान जताया है. 1-2 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना है. ओडिशा में 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को बारिश होने की उम्मीद है, जबकि 2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उत्तरी ओडिशा में भी 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की संभावना है. 30 अक्टूबर को झारखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है, जबकि उसी दिन उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है, बिजली चमकेगी और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलेगी, जो कभी-कभी 60 किलोमीटर प्रतिघंटे तक भी पहुँच सकती है. बारिश के बाद दिल्ली-NCR में AQI में सुधार हाल ही में हुई बारिश और आंधी-तूफान के बाद राजधानी और आस-पास के इलाकों में हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है. 30 अक्टूबर को समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह मॉडरेट कैटेगरी में आ गया. एनसीआर के दूसरे शहरों में हवा की क्वालिटी काफी बेहतर रही. ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 59, गाजियाबाद में 58 और नोएडा में 80 रिकॉर्ड किया गया. तीनों शहर सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में थे. आसमान साफ ​​होने से पहले दिल्ली में और बारिश की उम्मीद मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 30 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान जारी रह सकते हैं. मौजूदा मौसम सिस्टम के असर से दिल्ली-एनसीआर में बादल बदल सकते हैं और कभी-कभी बौछारें पड़ सकती हैं. सिस्टम के कमजोर होने और दूर जाने के साथ बारिश की एक्टिविटी धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है. मौजूदा बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होने की संभावना है, जिससे तापमान मौसमी स्तरों पर आ जाएगा. उत्तर भारत में गरज के साथ बारिश और तेज हवा उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश, बिजली और तेज सतही हवा चल सकती है. मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश की गतिविधि का अनुमान लगाया है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ बारिश के साथ बिजली और तेज हवा चल सकती है. हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती हैं. गरज के साथ बारिश की गतिविधि के साथ तापमान में अचानक बदलाव और कम समय की बारिश भी हो सकती है.