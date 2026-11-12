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अर्नब-मुरासु के बाद अब चक्रवात अकवान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में बन रहा प्रेशर, इन राज्यों में दिखेगा असर

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर मौसमी गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम वैज्ञानिक दक्षिण-पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बन रहे सिस्टम पर करीबी नजर रख रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके प्रभाव में 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलन का अनुमान है जिसका नाम अकवान हो सकता है.

यह सिस्टम 14 नवंबर के आसपास एक साफ लो-प्रेशर एरिया में बदल सकता है, जिसके बाद 15 नवंबर के आसपास एक डिप्रेशन बन सकता है. इसके बाद की मूवमेंट और इंटेंसिटी से आगे के डेवलपमेंट की संभावना तय होगी.

स्काईमेट एक्सपर्ट्स ने साइक्लोन अकवान के संभावित ट्रैक का अंदाजा लगाया स्काईमेट वेदर एक्सपर्ट्स महेश पलावत के अनुसार अनुकूल वायुमंडलीय और महासागरीय स्थिति इस डेवलप हो रहे सिस्टम को एक चक्रवाती तूफान में बदलने में मदद कर सकती है, जिसका नाम अकवान हो सकता है, यह नाम ईरान का दिया हुआ है. शुरुआती वेदर-मॉडल प्रोजेक्शन पूर्वी कोस्टलाइन, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर बढ़ने की संभावना दिखाते हैं. हालांकि, इसके आखिरी ट्रैजेक्टरी को लेकर काफी अनिश्चितता है. कुछ सिनेरियो समुद्र के ऊपर एक संभावित रिकर्वेचर का भी सुझाव देते हैं. इस स्टेज पर न तो साइक्लोन बनने की और न ही किसी खास लैंडफॉल लोकेशन या तारीख की आईएमडी ने पुष्टि की है. इसलिए इन प्रोजेक्शन को शुरुआती माना जाना चाहिए. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालयी क्षेत्र एक्टिव है इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर और उसके आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. ऊंचे इलाकों में थोड़ी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. यह मौसमी गतिविधि खास तौर पर जरूरी है क्योंकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी आखिरकार उत्तरी मैदानी इलाकों के तापमान पर असर डाल सकती है. दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश जारी है दक्षिणी प्रायद्वीप की तरफ बढ़ते हुए कई इलाकों में बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है. 12-14 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है, और 16 से 17 नवंबर के बीच एक और बारिश होने की उम्मीद है. केरल और माहे में भी गरज और बिजली कड़कने के साथ कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 14-17 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में 12-17 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भारी बारिश और तेज हवा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आने वाले दिनों में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 12 से 17 नवंबर के बीच कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है, और 12-14 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.