अर्नब-मुरासु के बाद अब चक्रवात अकवान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में बन रहा प्रेशर, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक प्रेशर बन रहा है. इसका असर कई राज्यों में आने वाले दिनों में दिखेगा.
Published : November 12, 2026 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर मौसमी गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम वैज्ञानिक दक्षिण-पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बन रहे सिस्टम पर करीबी नजर रख रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके प्रभाव में 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलन का अनुमान है जिसका नाम अकवान हो सकता है.
यह सिस्टम 14 नवंबर के आसपास एक साफ लो-प्रेशर एरिया में बदल सकता है, जिसके बाद 15 नवंबर के आसपास एक डिप्रेशन बन सकता है. इसके बाद की मूवमेंट और इंटेंसिटी से आगे के डेवलपमेंट की संभावना तय होगी.
11/11/2026 के लिए मौसम संबंधी चेतावनी ! #WeatherUpdate #RainfallForecast #IndiaWeather #HeavyRainfall #VeryHeavyRainfall #LightningStorm #WeatherWarnings @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA https://t.co/y4Ni09KZ1h— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 11, 2026
स्काईमेट एक्सपर्ट्स ने साइक्लोन अकवान के संभावित ट्रैक का अंदाजा लगाया
स्काईमेट वेदर एक्सपर्ट्स महेश पलावत के अनुसार अनुकूल वायुमंडलीय और महासागरीय स्थिति इस डेवलप हो रहे सिस्टम को एक चक्रवाती तूफान में बदलने में मदद कर सकती है, जिसका नाम अकवान हो सकता है, यह नाम ईरान का दिया हुआ है. शुरुआती वेदर-मॉडल प्रोजेक्शन पूर्वी कोस्टलाइन, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर बढ़ने की संभावना दिखाते हैं.
हालांकि, इसके आखिरी ट्रैजेक्टरी को लेकर काफी अनिश्चितता है. कुछ सिनेरियो समुद्र के ऊपर एक संभावित रिकर्वेचर का भी सुझाव देते हैं. इस स्टेज पर न तो साइक्लोन बनने की और न ही किसी खास लैंडफॉल लोकेशन या तारीख की आईएमडी ने पुष्टि की है. इसलिए इन प्रोजेक्शन को शुरुआती माना जाना चाहिए.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालयी क्षेत्र एक्टिव है
इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर और उसके आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है.
ऊंचे इलाकों में थोड़ी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. यह मौसमी गतिविधि खास तौर पर जरूरी है क्योंकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी आखिरकार उत्तरी मैदानी इलाकों के तापमान पर असर डाल सकती है.
Weather Update | 11 November 2026 A Western Disturbance is likely to bring rainfall and snowfall over the Western Himalayan Region till 13th November, with isolated heavy rainfall/snowfall likely over Kashmir Valley on 12th November. Meanwhile, a Low Pressure Area is likely to form over the Southeast Bay of Bengal around 13th November and may intensify into a Well Marked Low Pressure Area on 14th November and a Depression around 15th November. Stay updated with the latest weather forecasts and warnings from IMD. @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA #WeatherUpdate #WeatherForecast #WesternDisturbance #Rainfall #Snowfall #BayOfBengal #LowPressureArea #IMD #WeatherAlert— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 11, 2026
दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश जारी है
दक्षिणी प्रायद्वीप की तरफ बढ़ते हुए कई इलाकों में बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है. 12-14 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है, और 16 से 17 नवंबर के बीच एक और बारिश होने की उम्मीद है.
केरल और माहे में भी गरज और बिजली कड़कने के साथ कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 14-17 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में 12-17 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भारी बारिश और तेज हवा
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आने वाले दिनों में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 12 से 17 नवंबर के बीच कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है, और 12-14 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की भी संभावना है. अंडमान सागर में तूफ़ानी मौसम की उम्मीद है, और मछुआरों को आधिकारिक समुद्री चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है.
नॉर्थईस्ट में बारिश होगी, जबकि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया सूखा रहेगा
पूरे नॉर्थईस्ट इंडिया में 12 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, और 15 से 17 नवंबर के बीच एक और बारिश होने की उम्मीद है. नॉर्थईस्ट के दूसरे इलाकों में भी 12 और 17 नवंबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.
इसके उलट देश के वेस्टर्न और सेंट्रल हिस्सों में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, और आने वाले हफ़्ते में मौसम में कोई खास बदलाव होने का अनुमान नहीं है.
एंटीसाइक्लोन तापमान को नॉर्मल से ऊपर रखता है
नवंबर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ने के बावजूद उत्तरी और मध्य भारत में अभी तक उम्मीद के मुताबिक सर्दी की ठंड पूरी तरह से नहीं पड़ी है. कई इलाकों में दिन का तापमान नॉर्मल से ज़्यादा बना हुआ है. एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थिर और ज़्यादातर सूखे मौसम में योगदान दे रहा है. इस हाई-प्रेशर सिस्टम से जुड़ी हवा के नीचे जाने से बादल बनने और बारिश कम हो जाती है, जिससे काफी गर्म हालात बने रहते हैं.
सर्दी में अभी भी देर क्यों हो रही है?
सर्दी के मौसम का आना काफी हद तक हिमालयी इलाके में बर्फबारी की तेजी पर निर्भर करता है. एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ऊंचाई वाले इलाकों में काफी बर्फबारी हो सकती है. एक बार ताजी बर्फ जमने के बाद, ठंडी उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हवा आस-पास के मैदानी इलाकों पर असर डाल सकती है, जिससे धीरे-धीरे तापमान कम हो सकता है.
हालांकि, ज़्यादा ठंड के लिए जरूरी बड़े पैमाने पर और अच्छी बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है. इसलिए तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जिससे लगातार ठंड के मौसम आने में देरी हो सकती है.
मौसम पूर्वानुमान
कुल मिलाकर भारत के मौसम के पैटर्न पर तीन बड़ी घटनाओं का असर पड़ रहा है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक संभावित साइक्लोनिक सिस्टम, पहाड़ों पर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी और दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश.
इस बीच पश्चिमी और मध्य इलाकों में ज़्यादातर सूखा और गर्म मौसम बना रहेगा. आने वाले दिन यह तय करने में अहम होंगे कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम और तेज होगा या नहीं और क्या हिमालय में ताजा बर्फबारी से आखिरकार उत्तरी मैदानों में ज़्यादा ठंड पड़ेगी.