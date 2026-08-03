वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट, जानें आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है.
Published : August 3, 2026 at 10:30 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे हफ्ते देश भर में एक्टिव मॉनसून रहेगा और कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, कहीं-कहीं भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की भी उम्मीद है.
बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य भारत, कोंकण और गोवा, केरल और तटीय कर्नाटक में अगले कुछ दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है.
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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से में बढ़ेगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार साउथवेस्ट राजस्थान के ऊपर लो-प्रेशर एरिया कमजोर हो गया है, लेकिन मॉनसून ट्रफ अभी भी एक्टिव है, जिससे पूरे देश में बारिश हो रही है. इसके अलावा, 4 अगस्त से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थवेस्ट इंडिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे इस इलाके में बारिश की एक्टिविटी और बढ़ने की उम्मीद है.
मुंबई में रुक-रुक कर बारिश जारी रहेगी
इस बीच मुंबई में रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है और दिन भर हल्की बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने पालघर में मध्यम बारिश और मुंबई और पड़ोसी ठाणे में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि कोंकण क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है.
केरल में बाढ़ के बाद राहत का काम जारी
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 2, 2026
*Issue Time:* 02-08-2026 19:30 Hrs IST
*Validity Time:* 02-08-2026 22:30 Hrs IST
*Red Warnings*: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/nn9w4n5wLA
केरल में हाल ही में हुई भारी बारिश का असर अभी भी बहुत ज़्यादा है. बारिश से जुड़ी घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,600 से ज़्यादा लोगों को राज्य भर में 273 राहत कैंपों में भेजा गया है. हालांकि बारिश की तेजी कम हो गई है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बीमारी फैलने से रोकने के लिए राहत और सफाई का काम जारी है.
मौसम विभाग ने केरल के सभी 14 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि मंगलवार और बुधवार को बड़े पैमाने पर भारी बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन इस हफ़्ते के आखिर में उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
असम में खतरनाक बाढ़ के कहर से मृतकों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है. वहीं 78 लाख लोग प्रभावित हो गए. पूरे असम इलाके में भारी अलर्ट, भारी बारिश से गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जनजीवन अस्त-व्यस्त, कुछ जगहों पर बांध ओवरफ्लो, जबकि दूसरी जगहों पर पानी से जनजीवन अस्त-व्यस्त है.
अगस्त में पूरे भारत में सामान्य से ज़्यादा गर्मी रहने की उम्मीद, अपने महीने के मौसम के अनुमान में आईएमडी ने कहा कि अगस्त में देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा गर्मी रहने की उम्मीद है. औसत ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है.
हालांकि, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ आस-पास के दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से कम रह सकता है. मौसम विभाग को यह भी उम्मीद है कि ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा, जिससे पता चलता है कि रातें गर्म और नमी वाली रह सकती है.
Subject: (i) Decrease in rainfall activity over South peninsular India with possibility of isolated heavy to very heavy rainfall over Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during next 2 days. (ii) Increase in rainfall activity over northeast India with isolated heavy to… pic.twitter.com/aAjzuh2N1v— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 2, 2026
मॉनसून के दौरान मॉडरेट एल नीनो के मजबूत होने की संभावना
आईएमडी ने आगे कहा कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन पर मॉडरेट एल नीनो की स्थिति बनी हुई है और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में समुद्र की सतह का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बना हुआ है. एक भविष्यवाणी से पता चलता है कि बचे हुए साउथ-वेस्ट मॉनसून सीजन के दौरान एल नीनो के मजबूत होने की संभावना है.
अनुकूल मौसमी सिस्टम मानसून को सक्रिय रखते हैं
हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एल नीनो अब तक शुरुआती अनुमान से कमजोर रहा है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर पाया है. वे इसका कारण मजबूत मॉनसून सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बार-बार बनने वाले लो-प्रेशर सिस्टम, हिंद महासागर का गर्म पानी और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) का अच्छा फेज मानते हैं, इन सबने मिलकर एल नीनो की मौजूदगी के बावजूद देश के बड़े हिस्सों में बारिश को बनाए रखा है.
एक्सपर्ट्स ने बेहतर क्लाइमेट तैयारी की अपील की
हुसैन हिस्मी एनवायरनमेंटलिस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 का मॉनसून यह दिखाता है कि अब सिर्फ एल नीनो ही भारत में बारिश का परफॉर्मेंस तय नहीं करता है. इसके बजाय कई समुद्री और एटमोस्फेरिक फैक्टर्स, साथ ही रीजनल वेदर सिस्टम, बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी पर असर डालते हैं.
वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि क्लाइमेट फोरकास्ट में सुधार करना और बाढ़ और सूखे दोनों के लिए तैयारी को मजबूत करना और भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेट में बदलाव लगातार बढ़ रहा है.
मौसम विभाग ने लोगों को अपडेटेड रहने की सलाह दी
कुल मिलाकर आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने लोगों को लोकल फोरकास्ट और मौसम की चेतावनियों से अपडेटेड रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा रहता है.