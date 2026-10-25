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दिल्ली की 'साफ हवा' से मत होइए गुमराह! दीपावली से पहले मौसम वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश के बीच गुजरती गाड़ियां. यह तस्वीर गुरुवार, 15 अक्टूबर, 2026 की है. ( IANS )

नई दिल्ली: शनिवार रात को हुई अचानक बारिश, गरज-चमक और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ समय के लिए बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस अस्थायी सुधार से गुमराह होने की जरूरत नहीं है. विशेषज्ञों का साफ कहना है कि असली चुनौती दीपावली के ठीक बाद शुरू होगी, जब मौसम का मिजाज बदलेगा और पटाखों का नया धुआं हवा में घुलेगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, इस मौसमी बदलाव के कारण रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधरकर 167 दर्ज किया गया. हालांकि, मौसम का यह प्रभाव पूरी दिल्ली में एक समान नहीं रहा. राजधानी के 54 निगरानी स्टेशनों में से 11 स्टेशन अब भी 'खराब' श्रेणी में बने हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत अब भी सक्रिय हैं.

मौसम विभाग ने बताया कि मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल के स्तर पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और अरब सागर से आ रही नमी के कारण यह बदलाव हुआ. इसके प्रभाव से सफदरजंग में 4.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि फिरोजपुर, सिरसा, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में ओले गिरे और कैथल में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. राहत सिर्फ अल्पकालिक, बुनियादी समस्या जस की तस संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (CTCN) के पूर्व सलाहकार बोर्ड सदस्य और 'मौसम' (MAUSAM) की ट्रस्टी सौम्या दत्ता ने आगाह किया है कि शहर के भीतर प्रदूषण फैलाने वाले बुनियादी स्रोतों का इलाज किए बिना यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी. सौम्या दत्ता ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण कारण शहर के भीतर के लगातार बने रहने वाले स्रोत हैं, जैसे बड़ी संख्या में वाहन, डीजल जनरेटर, और कचरा जलाना (जिसमें काम कर रहे चार 'वेस्ट टू एनर्जी' प्लांट भी शामिल हैं). इन सभी ने पीएम2.5 और गैसीय प्रदूषकों की बड़ी मात्रा हवा में बढ़ाई. मानसून खत्म होने से बारिश के जरिए हवा से प्रदूषक कणों का साफ होना बंद हो गया था, जबकि मौसम शुष्क होने की वजह से सतहों के सूखने पर धूल जमा होने लगी. मानसून के बाद बढ़ी हुई निर्माण गतिविधियों और सूखी सतहों के कारण उड़ने वाली सड़क की धूल ने भी पीएम10 के ऊंचे स्तर में योगदान दिया." दत्ता ने हवा के बदलते रुख की ओर भी इशारा करते हुए कहा, "चूंकि मानसून की तेज हवाएं अब थम चुकी हैं और हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम से बदलकर उत्तर-पश्चिम हो रही है, इसलिए अब थार रेगिस्तान और पश्चिमी भारत के सूखे इलाकों से धूल उड़कर यहां आएगी. बीच में, लगभग 10-14 अक्टूबर के दौरान हल्की बारिश और तेज तूफानी हवाओं ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया था, लेकिन उनके खत्म होते ही एक्यूआई फिर से 300 के आसपास पहुंच गया था. शहर के भीतर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले इन स्रोतों की समस्या से निपटे बिना, दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है." दीपावली से पहले बारिश दे सकती है अस्थायी राहत जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबिलिटी (सतत विकास) के विशेषज्ञ और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (TERI School of Advanced Studies) के विजिटिंग फैकल्टी एस.एन. मिश्रा ने कहा कि अक्टूबर आमतौर पर उत्तर-पश्चिमी भारत में सबसे सुखद महीनों में से एक होता है. हालांकि, निचले स्तर पर हवाओं का कमजोर होना और सुबह के समय प्रदूषकों का नीचे बैठना धीरे-धीरे मौसमी वायु प्रदूषण के बढ़ने की शुरुआत का संकेत देता है. मिश्रा ने कहा, "अक्टूबर में कभी-कभार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ना तुलनात्मक रूप से दुर्लभ है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है." मौसम प्रणाली को समझाते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ने वाले पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ने वाली मौसम प्रणालियों के साथ मिलकर उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें पैदा कर सकते हैं. मिश्रा ने कहा कि उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने वाला एक चक्रवात 28-30 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिल सकता है, जिससे दिल्ली में हल्की बारिश और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि वायुमंडल की यह अस्थिर स्थिति प्रदूषकों को फैलाने में मदद कर सकती है और दीपावली तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर 'मध्यम' श्रेणी में रख सकती है, जो कभी-कभार 'खराब' के स्तर को छू सकती है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि पटाखों के कारण वायुमंडल में प्रदूषकों का एक नया और बड़ा बोझ जुड़ सकता है. उन्होंने कहा, "मौसम दिल्ली को प्रदूषण से अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन असली चुनौती तब वापस आएगी जब ये अनुकूल मौसमी स्थितियां खत्म हो जाएंगी और उत्सर्जन लगातार जमा होता रहेगा." इसके अलावा, आईएमडी (IMD) ने अलग से संकेत दिया है कि 29-30 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. सर्दियों का 'इंवर्जन इफेक्ट' बनेगा मुसीबत पर्यावरण वैज्ञानिक हिशमी जमील हुसैन ने कहा कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में गरज के साथ बारिश, ओले गिरना और तेज हवाएं चलना असामान्य है, क्योंकि इस समय आमतौर पर दिल्ली में शुष्क और ठंडा मौसम रहता है. उन्होंने कहा कि ऐसे तूफान तब आ सकते हैं जब वायुमंडलीय विक्षोभ, नमी और अस्थिर हवा मिलकर गरज के साथ बौछारें पैदा करते हैं. हुसैन ने कहा, "यह इस बात का एक बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण है कि मौसम प्रदूषण को कैसे प्रभावित करता है. बारिश हवा में मौजूद कुछ कणों को साफ कर देती है, और तेज हवाएं दूसरे प्रदूषकों को उड़ा ले जाती हैं. लेकिन यही वायुमंडल जो तूफान के दौरान हवा को साफ करता है, मौसम शांत और ठंड लौटने पर प्रदूषकों को दोबारा अपनी चपेट में ले सकता है."