दिल्ली की 'साफ हवा' से मत होइए गुमराह! दीपावली से पहले मौसम वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी
दिवाली पर पटाखों और सर्दियों के 'इंवर्जन इफेक्ट' को लेकर विशेषज्ञों ने क्या बड़ी चेतावनी दी है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: शनिवार रात को हुई अचानक बारिश, गरज-चमक और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ समय के लिए बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस अस्थायी सुधार से गुमराह होने की जरूरत नहीं है. विशेषज्ञों का साफ कहना है कि असली चुनौती दीपावली के ठीक बाद शुरू होगी, जब मौसम का मिजाज बदलेगा और पटाखों का नया धुआं हवा में घुलेगा.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, इस मौसमी बदलाव के कारण रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधरकर 167 दर्ज किया गया. हालांकि, मौसम का यह प्रभाव पूरी दिल्ली में एक समान नहीं रहा. राजधानी के 54 निगरानी स्टेशनों में से 11 स्टेशन अब भी 'खराब' श्रेणी में बने हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत अब भी सक्रिय हैं.
मौसम विभाग ने बताया कि मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल के स्तर पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और अरब सागर से आ रही नमी के कारण यह बदलाव हुआ. इसके प्रभाव से सफदरजंग में 4.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि फिरोजपुर, सिरसा, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में ओले गिरे और कैथल में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं.
राहत सिर्फ अल्पकालिक, बुनियादी समस्या जस की तस
संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (CTCN) के पूर्व सलाहकार बोर्ड सदस्य और 'मौसम' (MAUSAM) की ट्रस्टी सौम्या दत्ता ने आगाह किया है कि शहर के भीतर प्रदूषण फैलाने वाले बुनियादी स्रोतों का इलाज किए बिना यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी.
सौम्या दत्ता ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण कारण शहर के भीतर के लगातार बने रहने वाले स्रोत हैं, जैसे बड़ी संख्या में वाहन, डीजल जनरेटर, और कचरा जलाना (जिसमें काम कर रहे चार 'वेस्ट टू एनर्जी' प्लांट भी शामिल हैं). इन सभी ने पीएम2.5 और गैसीय प्रदूषकों की बड़ी मात्रा हवा में बढ़ाई. मानसून खत्म होने से बारिश के जरिए हवा से प्रदूषक कणों का साफ होना बंद हो गया था, जबकि मौसम शुष्क होने की वजह से सतहों के सूखने पर धूल जमा होने लगी. मानसून के बाद बढ़ी हुई निर्माण गतिविधियों और सूखी सतहों के कारण उड़ने वाली सड़क की धूल ने भी पीएम10 के ऊंचे स्तर में योगदान दिया."
दत्ता ने हवा के बदलते रुख की ओर भी इशारा करते हुए कहा, "चूंकि मानसून की तेज हवाएं अब थम चुकी हैं और हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम से बदलकर उत्तर-पश्चिम हो रही है, इसलिए अब थार रेगिस्तान और पश्चिमी भारत के सूखे इलाकों से धूल उड़कर यहां आएगी. बीच में, लगभग 10-14 अक्टूबर के दौरान हल्की बारिश और तेज तूफानी हवाओं ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया था, लेकिन उनके खत्म होते ही एक्यूआई फिर से 300 के आसपास पहुंच गया था. शहर के भीतर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले इन स्रोतों की समस्या से निपटे बिना, दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है."
दीपावली से पहले बारिश दे सकती है अस्थायी राहत
जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबिलिटी (सतत विकास) के विशेषज्ञ और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (TERI School of Advanced Studies) के विजिटिंग फैकल्टी एस.एन. मिश्रा ने कहा कि अक्टूबर आमतौर पर उत्तर-पश्चिमी भारत में सबसे सुखद महीनों में से एक होता है. हालांकि, निचले स्तर पर हवाओं का कमजोर होना और सुबह के समय प्रदूषकों का नीचे बैठना धीरे-धीरे मौसमी वायु प्रदूषण के बढ़ने की शुरुआत का संकेत देता है.
मिश्रा ने कहा, "अक्टूबर में कभी-कभार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ना तुलनात्मक रूप से दुर्लभ है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है." मौसम प्रणाली को समझाते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ने वाले पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ने वाली मौसम प्रणालियों के साथ मिलकर उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें पैदा कर सकते हैं.
मिश्रा ने कहा कि उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने वाला एक चक्रवात 28-30 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिल सकता है, जिससे दिल्ली में हल्की बारिश और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि वायुमंडल की यह अस्थिर स्थिति प्रदूषकों को फैलाने में मदद कर सकती है और दीपावली तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर 'मध्यम' श्रेणी में रख सकती है, जो कभी-कभार 'खराब' के स्तर को छू सकती है.
हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि पटाखों के कारण वायुमंडल में प्रदूषकों का एक नया और बड़ा बोझ जुड़ सकता है. उन्होंने कहा, "मौसम दिल्ली को प्रदूषण से अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन असली चुनौती तब वापस आएगी जब ये अनुकूल मौसमी स्थितियां खत्म हो जाएंगी और उत्सर्जन लगातार जमा होता रहेगा." इसके अलावा, आईएमडी (IMD) ने अलग से संकेत दिया है कि 29-30 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है.
सर्दियों का 'इंवर्जन इफेक्ट' बनेगा मुसीबत
पर्यावरण वैज्ञानिक हिशमी जमील हुसैन ने कहा कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में गरज के साथ बारिश, ओले गिरना और तेज हवाएं चलना असामान्य है, क्योंकि इस समय आमतौर पर दिल्ली में शुष्क और ठंडा मौसम रहता है. उन्होंने कहा कि ऐसे तूफान तब आ सकते हैं जब वायुमंडलीय विक्षोभ, नमी और अस्थिर हवा मिलकर गरज के साथ बौछारें पैदा करते हैं.
हुसैन ने कहा, "यह इस बात का एक बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण है कि मौसम प्रदूषण को कैसे प्रभावित करता है. बारिश हवा में मौजूद कुछ कणों को साफ कर देती है, और तेज हवाएं दूसरे प्रदूषकों को उड़ा ले जाती हैं. लेकिन यही वायुमंडल जो तूफान के दौरान हवा को साफ करता है, मौसम शांत और ठंड लौटने पर प्रदूषकों को दोबारा अपनी चपेट में ले सकता है."
उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि सर्दियों में 'इंवर्जन' (तापमान का उलटना) का मौसम बढ़ने से पहले, वे इस अस्थायी सुधार का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए करें. वायुमंडलीय इंवर्जन तब होता है जब जमीन के पास की ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की परत बैठ जाती है. इससे हवा का ऊपर की ओर जाना रुक जाता है और प्रदूषक जमीन की सतह के पास ही जमा होने लगते हैं.
हुसैन ने कहा कि मौसम के कारण होने वाले सुधार, उत्सर्जन (प्रदूषण के स्रोतों) में स्थायी कटौती का विकल्प नहीं हो सकते. दिल्ली में हर साल सर्दियों में आने वाले प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए इन स्रोतों को हमेशा के लिए कम करना बेहद जरूरी है.
नीतियों पर सवाल: प्रदूषण फैलाना, उसे कम करना नहीं
पर्यावरण सलाहकार दीवान सिंह ने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हवा की गति और बारिश पर ध्यान केंद्रित करना, प्रदूषण के उत्पादन को कम करने के बजाय उसे फैलाने पर हमारी अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है. उन्होंने कहा, "हम वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए हवा की गति और बारिश की बात करते हैं. इसका मतलब यह है कि हमारा ध्यान प्रदूषण को कम करने के बजाय उसे फैलाने पर है."
उन्होंने तर्क दिया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय केवल सर्दियों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर तेज करने के बजाय, पूरे साल जारी रहने चाहिए, जिसमें वसंत, गर्मी और मानसून का मौसम भी शामिल है.
उन्होंने कहा, "हमें गर्मी, वसंत और मानसून के लिए ऐसे लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है जो वर्तमान औसत से 50 यूनिट कम हों, और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना चाहिए. केवल सर्दियों में काम करना एक प्रतिक्रियावादी उपाय है."
पर्यावरण सलाहकार दीवान सिंह ने प्रशासन की केवल सर्दियों में जागने की नीति पर तीखा प्रहार किया है. उनका कहना है कि हम केवल मौसम के भरोसे जी रहे हैं. दीवान सिंह ने कहा, "हम वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए हवा की गति और बारिश की बात करते हैं. इसका मतलब यह है कि हमारा ध्यान प्रदूषण को कम करने के बजाय उसे फैलाने पर है. हमें गर्मी, वसंत और मानसून के लिए ऐसे लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है जो वर्तमान औसत से 50 यूनिट कम हों, और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना चाहिए. केवल सर्दियों में काम करना एक प्रतिक्रियावादी उपाय है."
प्रदूषण का सफ़ाया बनाम उसका दोबारा वितरण
दिल्ली के पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा कि रात भर आए तूफान का असर बारिश की तीव्रता और उसकी अवधि, हवा की दिशा, वायुमंडलीय मिश्रण की ऊंचाई और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषकों की आवाजाही पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि बारिश 'गीले निक्षेपण' के माध्यम से हवा में लटके कणों को हटा देती है, जबकि तेज हवाएं अस्थायी रूप से वायुमंडलीय वेंटिलेशन और मिश्रण में सुधार कर सकती हैं.
हालांकि, उन्होंने प्रदूषण के स्तर में तुरंत आई इस गिरावट को एक ढांचागत या स्थायी सुधार मान लेने के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा, "वायुमंडल से प्रदूषकों को पूरी तरह से हटाने और उन्हें केवल दूसरी जगह फैलाने के बीच एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर होता है."
मनु सिंह ने समझाया कि बारिश हवा से प्रदूषक कणों को साफ कर सकती है, हालांकि इसका असर कणों के आकार और बारिश की विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग होता है. वहीं दूसरी ओर, हवा के कारण होने वाला फैलाव किसी एक जगह पर प्रदूषण के प्रभाव को तो कम कर सकता है, लेकिन यह इसके लिए जिम्मेदार उत्सर्जन को खत्म नहीं करता है.
उन्होंने वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल, बायोमास (कचरा और सूखी पत्तियां) जलाने, क्षेत्रीय स्तर पर पराली जलाने और प्रतिकूल मौसमी स्थितियों को दिल्ली की प्रदूषण समस्या का मुख्य कारण बताया. उन्होंने कहा कि बारिश से स्थायी राहत की उम्मीद लगाने के बजाय, सुधार के वास्तविक स्तर को समझने के लिए बारिश के बाद के वास्तविक आंकड़ों और टिप्पणियों की जांच की जानी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि यदि पर्याप्त बारिश और अनुकूल हवाएं चलती हैं, तो 29-30 अक्टूबर को संभावित बारिश का दौर प्रदूषक कणों के स्तर में एक और अस्थायी कमी ला सकता है.
दिल्ली के लिए, रात भर हुई बारिश ने सांस लेने के लिए कुछ राहत तो दी है, लेकिन कई निगरानी स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता का लगातार 'खराब' बने रहना यह दर्शाता है कि इस समस्या से निपटने के लिए मौसम पर निर्भर रहने की अपनी सीमाएं हैं. अक्टूबर के अंत में बारिश के एक और दौर के अनुमान के बीच, विशेषज्ञों ने कहा कि असली चुनौती सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले प्रदूषण को उसके स्रोतों पर ही कम करने की है, क्योंकि सर्दियों की स्थितियां प्रदूषकों को हवा में जमा होने के लिए और अधिक अनुकूल माहौल देती हैं.
इसे भी पढ़ेंः ठंड की दस्तक के साथ बड़े शहरों की हवा में घुलने लगी जहर, जानें कहां बढ़ा प्रदूषण का स्तर