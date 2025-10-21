दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी, GRAP-2 लागू
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने फिर चिंता बढ़ा दी है. राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-2) के तहत सख्त नियम लागू हैं.
Published : October 21, 2025 at 8:19 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद अब मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है. ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है. दीवाली के अगले दिन यानी आज से मौसम में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं. यह बदलाव दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने फिर चिंता बढ़ा दी है. राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-2) के तहत सख्त नियम लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुँच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.
#WATCH दिल्ली में GRAP-2 लागू होने के बाद इंडिया गेट से वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 342 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। pic.twitter.com/lZiaZphs6Z
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इस दौरान आसमान में धुंध भी देखने को मिलेगी. राजधानी दिल्ली में कल रात दिवाली पर चले पटाखे के बाद दिल्ली पूरी तरह से गैस चैंबर में तब्दील हो गई है. चारों तरफ प्रदूषण की चादर नजर आ रही है. मौसम विभाग की इमारत और राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में दिल्ली की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली में GRAP-2 लागू होने के बाद अक्षरधाम मंदिर से वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 358 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/wJopRaDRoT
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 248 गुरुग्राम में 258 गाजियाबाद में 267 ग्रेटर नोएडा में 288 और नोएडा में 285 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश सभी इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के इन स्थानों पर सुबह 7 बजे दर्ज एयर क्वालिटी इंडेक्स
बवाना - 423
वजीरपुर - 408
जहांगीरपुरी - 407
बुराड़ी - 399
शादीपुर - 393
अशोक विहार - 389
पंजाबी बाग - 375
आरकेपुरम - 369
रोहिणी - 369
विवेक विहार - 367
सोनिया विहार - 359
नरेला - 358
नेहरू नगर - 354
आनंद विहार - 352
डीयू नॉर्थ कैंपस - 358
द्वारका सेक्टर 8 - 333
अलीपुर - 312
आईटीओ - 342
आईजीआई एयरपोर्ट - 302
दिल्ली में बीते पांच दिनों का औसत प्रदूषण ( AQI)
21 oct : 350 (Average till 7 am)
20 oct : 345
19 oct : 296
18 oct : 268
17 oct : 254
