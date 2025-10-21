ETV Bharat / bharat

दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी, GRAP-2 लागू

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने फिर चिंता बढ़ा दी है. राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-2) के तहत सख्त नियम लागू हैं.

दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR!
दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 8:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद अब मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है. ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है. दीवाली के अगले दिन यानी आज से मौसम में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं. यह बदलाव दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने फिर चिंता बढ़ा दी है. राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-2) के तहत सख्त नियम लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुँच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इस दौरान आसमान में धुंध भी देखने को मिलेगी. राजधानी दिल्ली में कल रात दिवाली पर चले पटाखे के बाद दिल्ली पूरी तरह से गैस चैंबर में तब्दील हो गई है. चारों तरफ प्रदूषण की चादर नजर आ रही है. मौसम विभाग की इमारत और राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में दिल्ली की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 248 गुरुग्राम में 258 गाजियाबाद में 267 ग्रेटर नोएडा में 288 और नोएडा में 285 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश सभी इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के इन स्थानों पर सुबह 7 बजे दर्ज एयर क्वालिटी इंडेक्स

बवाना - 423

वजीरपुर - 408

जहांगीरपुरी - 407

बुराड़ी - 399

शादीपुर - 393

अशोक विहार - 389

पंजाबी बाग - 375

आरकेपुरम - 369

रोहिणी - 369

विवेक विहार - 367

सोनिया विहार - 359

नरेला - 358

नेहरू नगर - 354

आनंद विहार - 352

डीयू नॉर्थ कैंपस - 358

द्वारका सेक्टर 8 - 333

अलीपुर - 312

आईटीओ - 342

आईजीआई एयरपोर्ट - 302

दिल्ली में बीते पांच दिनों का औसत प्रदूषण ( AQI)

21 oct : 350 (Average till 7 am)

20 oct : 345

19 oct : 296

18 oct : 268

17 oct : 254

यह भी पढ़ें-

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

''प्रदूषण की जंग में पेड़-पौधे हैं असली साथी'', दिवाली पर पूनम शर्मा की अनोखी मुहिम

TAGGED:

दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण
POLLUTION LEVELS IN DELHI NCR
AQI IN DELHI
POLLUTION LEVELS RISE IN DELHI NCR
POLLUTION LEVELS IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.