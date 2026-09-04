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इन राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

अरुणाचल, असम, मेघालय, हिमाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब-हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट.

weather 4 september 2026
पश्चिम बंगाल के पुरबा बर्धमान जिले में बारिश का दृश्य (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में मौसम खराब होने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. साथ ही कई इलाकों में बारिश और कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है. राजधानी के लिए शुक्रवार और शनिवार दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

नोएडा में हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. बारिश के साथ ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा रहने की उम्मीद है. गुड़गांव में दोपहर में ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे और शहर के कुछ हिस्सों में बारिश होगी. टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. गुड़गांव और आस-पास के हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं.

जहां गाजियाबाद में सुबह और दोपहर में रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. टेम्परेचर 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने शनिवार तक खराब मौसम रहने का अनुमान लगाया है. फरीदाबाद में आसमान साफ ​​रहेगा और बारिश हो सकती है. जिले और दक्षिणी हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद

आईएमडी ने कोंकण और गोवा में अच्छी-खासी बारिश का अनुमान लगाया है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई, जिसमें कोल्हापुर के गगनबावड़ा में 7 cm बारिश हुई.

जम्मू- कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप आया

नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सचेत पोर्टल ने 4 सितंबर को सुबह 3:45 AM बजे जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में 2.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप की जानकारी दी. भूकंप 10 km की गहराई पर आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी हालात पर नजर रख रहा है.

मध्य प्रदेश: जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, कुछ इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात हैं. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सचेत पोर्टल पर एक अलर्ट से पता चलता है कि दमोह और टीकमगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है. आईएमडी भोपाल द्वारा जारी अलर्ट में 204.5 mm से ज़्यादा बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने और कुछ जगहों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी गई है. आईएमडी ने 13 जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया है. सतना, सीधी, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में हाल के घंटों में बारिश हुई है, जिससे कई इलाके प्रभावित हुए हैं.

उत्तर प्रदेश: कुछ इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है

वाराणसी, प्रयागराज और पीलीभीत समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है. बढ़ते जलस्तर ने राज्य के गंगा के पास के हिस्सों पर असर डाला है. आईएमडी ने शुक्रवार को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, बांदा, मथुरा, कानपुर और फतेहपुर में बारिश का अनुमान लगाया है.

बिहार, झारखंड और बंगाल: भारी बारिश की उम्मीद

आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है और तेज हवा चल सकती है.

नॉर्थईस्ट में भारी बारिश से वॉटर-लेवल की चिंता बढ़ सकती है

असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस हफ़्ते बारिश होने की उम्मीद है. लगातार बारिश से नदियों का वॉटर लेवल बढ़ सकता है, जिससे कमजोर इलाकों में बाढ़ आ सकती है.

पहाड़ियां: बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में बारिश और गरज के साथ बारिश जारी रह सकती है. पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक या तेज बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है और सड़कें जाम हो सकती है.

आपदा का खतरा

अधिकारियों ने मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. कई इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा की उम्मीद है. लोगों को मौसम और आपदा अलर्ट देखने की सलाह दी जाती है. तेज तूफान के दौरान यात्रा करने से बचें. बिजली गिरने के दौरान पानी भरे इलाकों, नदियों और खुली जगहों से दूर रहें.

ये भी पढ़ें- मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

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