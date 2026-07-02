जोर पकड़ रहा है मॉनसून, इन राज्यों भारी बारिश को लेकर IMD का अलर्ट, जानें मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है जिससे मानसून के एक्टिव रहने का अनुमान है.
Published : July 2, 2026 at 9:15 AM IST
हैदाराबाद: मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब के कुछ और हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों के दौरान आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है.
3 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. इसके चलते अगले 5-6 दिनों में देश के मध्य भागों में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. साथ ही 01 से 05 जुलाई के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र, कोंकण, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है.
#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging witnessed in parts of Mumbai following heavy rainfall in the city.— ANI (@ANI) July 2, 2026
(Visuals from SG Barve Road, Sindhi Society, Chembur) pic.twitter.com/oyvHJ6r2qm
उत्तर-पश्चिम भारत:
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आज से लेकर 7 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर सामान्य से लेकर भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज, बिजली कड़कना और तेज हवा चलने की आशंका है. 3 से 4 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में और 3 से 5 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है.
मध्य भारत
आईएमडी के अनुसर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में 2 से लेकर 7 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर सामान्य से लेकर भारी बारिश के आसार हैं. इनमें से कुछ जगहों पर आंधी-तूफान की संभावना है.
पूर्वी भारत
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम में कुछ जगहों पर सामान्य से तेज बारिश होने का अनुमान है. झारखंड में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
अरुणाचल प्रदेश में आज कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसी के साथ आज से लेकर 4 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अनुमान है. 3 से 7 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है. 2 से 7 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में और 5 से7 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के आसार हैं.
पश्चिम भारत
गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा आज से दो से तीन दिनों के दौरान कई स्थानों पर सामान्य से भारी बारिश के आसार हैं. इनमें से कुछ जगहों पर गरज, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है.
साउथ पेनिनसुलर इंडिया:
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, नॉर्थ अंदरूनी कर्नाटक, साउथ अंदरूनी कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज बारिश होने का अनुमान है. इनमें से कुछ जगहों पर गरज, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने का अनुमान है.