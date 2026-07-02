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जोर पकड़ रहा है मॉनसून, इन राज्यों भारी बारिश को लेकर IMD का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

कोलकाता में मंगलवार को भारी बारिश के बीच सड़क पार करते हुए पैदल यात्री ( ANI )

हैदाराबाद: मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब के कुछ और हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों के दौरान आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है. 3 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. इसके चलते अगले 5-6 दिनों में देश के मध्य भागों में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. साथ ही 01 से 05 जुलाई के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र, कोंकण, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत: मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आज से लेकर 7 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर सामान्य से लेकर भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज, बिजली कड़कना और तेज हवा चलने की आशंका है. 3 से 4 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में और 3 से 5 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. मध्य भारत आईएमडी के अनुसर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में 2 से लेकर 7 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर सामान्य से लेकर भारी बारिश के आसार हैं. इनमें से कुछ जगहों पर आंधी-तूफान की संभावना है.