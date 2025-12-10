ETV Bharat / bharat

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में कितने हथियार ? नक्सलियों के कमजोर होने के बाद कई नेटवर्क का खुलासा

अक्टूबर महीने में वन्य जीव सप्ताह के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व ने ग्रामीणों से अपील कर कहा था कि वह हथियार को जमा कर दें. उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. इस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के समक्ष ग्रामीणों ने 23 हथियार को जमा किया था.

18 अगस्त को पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में चार शिकारियों को पकड़ा गया था. उनके पास से चार देसी बंदूक एवं अन्य हथियार बरामद हुए थे. 19 से 20 अगस्त के बीच पलामू टाइगर रिजर्व ने फिर से शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 9 देसी बंदूक भी बरामद हुए थे.

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से बरामद 47 हथियार की जांच में कई खुलासे हुए हैं. सभी हथियार देसी हैं. इन हथियारों को स्थानीय स्तर पर बनाया गया है और कुछ हथियारों को छत्तीसगढ़ से खरीदा गया था. नक्सल गतिविधि से जुड़े लोग हथियार के लिए बारूद उपलब्ध करवाते थे. जबकि शिकार करवाने वाला रैकेट भी ग्रामीणों को बारूद और गोली उपलब्ध करवाता रहा है. छत्तीसगढ़ से जंगली रास्तों के माध्यम से हथियार को पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में लाया जाता था. अधिकतर हथियार छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज, अंबिकापुर और बलरामपुर के इलाके से लाया जाता रहा है.

बूढ़ापहाड़ पर सुरक्षाबलों के कब्जे के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में नक्सल गतिविधि बेहद ही कमजोर हो गई है. नक्सलियों के कमजोर होने के बाद से ही पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में शिकारियों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है. नक्सल हिंसा के दौर में ही शिकारी और स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में हथियार को जमा किया है.

पलामू टाइगर रिजर्व 90 के दशक से नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है. झारखंड, बिहार एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में मौजूद माओवादियों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ापहाड़ पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है. 2022 में सुरक्षाबलों ने अभियान 'ऑक्टोपस' चलाया और बूढ़ापहाड़ पर कब्जा किया.

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पिछले छह महीने में शिकारियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई हुई है. इसी कार्रवाई में हथियार बरामद हुए हैं. जबकि कई ग्रामीणों ने खुद से भी हथियार को जमा कर दिया है. पलामू टाइगर रिजर्व 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व की सीमा छत्तीसगढ़, लातेहार, पलामू और गढ़वा तक फैली हुई है. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व की कार्रवाई में शिकारियों के कई नेटवर्क का खुलासा हो रहा है.

पलामू: पूरे झारखंड में बाघों के लिए संरक्षित पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पिछले छह महीने में 47 हथियार बरामद हुए हैं. सभी हथियार वन्य जीव के शिकार में इस्तेमाल हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में अभी कितने हथियार मौजूद हैं, इसे पता करना पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है.

नवंबर में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन की कार्रवाई में एक महिला समीक्षा शिकारी को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से तीन हथियार बरामद किए गए थे. कुछ दिनों बाद महुआडांड़ के इलाके में भी दो शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से भी हथियार बरामद हुए थे.

पीटीआर में बाघ की एंट्री और शिकारियों के नेटवर्क का खुलासा

2022 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में नक्सल गतिविधि कमजोर हुई. 2018 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों की गिनती संबंधी आंकड़े को जारी किया था और पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या को शून्य बताया था. 2020 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक मृत बाघिन मिली थी. बूढ़ापहाड़ के इलाके को जैसे ही नक्सल मुक्त की श्रेणी में रखा गया, वैसे ही मार्च 2023 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक लंबे अरसे के बाद बाघ को देखा गया. बूढ़ापहाड़ के इलाके से ही बाघों ने पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में प्रवेश करना शुरू किया.

दशकों बाद बांधवगढ़-पीटीआर कॉरिडोर हुआ एक्टिव

2023 के बाद से या यूं कहें नक्सलियों के कमजोर होने के बाद से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं पलामू टाइगर रिजर्व के बीच का गलियारा एक्टिव हुआ है. 2023 से 2025 के बीच 6 अलग-अलग बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. एक बाघ ने पलामू टाइगर रिजर्व से लेकर बंगाल की सीमा तक के कॉरिडोर को एक्टिव किया है. दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व मध्य भारत का एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता रहा है. 2023 में जब बाघों की गिनती के आंकड़े जारी किए गए तो पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तीन बताई गई.

नक्सल गतिविधि के कारण शिकारियों को मिला फायदा

नक्सलियों की गतिविधि के कारण पलामू टाइगर रिजर्व में शिकारियों को काफी फायदा हुआ है. नक्सली गतिविधि के कारण पलामू टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में कार्रवाई बेहद ही चुनौतीपूर्ण बनी थी. 2018 में पलामू टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में बाघों की गिनती के लिए टीम घुस नहीं पाई. जबकि कई इलाकों में कैमरा नहीं लगाया जा सका था.

2023 में पहली बार पलामू टाइगर रिजर्व के सभी इलाकों में ट्रैक्टर एवं अधिकारी पहुंच पाए थे. पलामू टाइगर रिजर्व का सेंट्रल इंडिया में वन्यजीवों के शिकार का एक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. यहां से रोड एवं ट्रेन की कनेक्टिविटी आसान है. लेकिन नक्सल गतिविधि के कारण शिकारी के खिलाफ कार्रवाई चुनौती थी.

पलामू टाइगर रिजर्व स्टेट के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है. पलामू रीजन में हथियार का एक हिस्ट्री रहा है. स्थानीय स्तर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में हथियार बनाने के लिए लोग सक्षम है, जिससे देसी और भरठुआ बंदूक तैयार होता है. कार्रवाई के दौरान जब-जब हथियार जब्त हुए हैं, उसके लिंक को तलाशा गया है. अभी और भी कार्रवाई की जरूरत है. नेटवर्क को स्ट्रांग किया जा रहा है और पूरे सर्किट को खत्म करने की योजना है. डिमांड एवं सप्लाई को पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि पीटीआर का भविष्य प्रोटेक्शन पर निर्भर है. पीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ी है और धीरे-धीरे शाकाहारी जीवों की भी संख्या बढ़ रही है. एक बार नक्सली या कोई दूसरा सुरक्षा खतरा खत्म हो जाए, तो इलाके में कानून-व्यवस्था बेहतर हो जाती है. ऐसे में सभी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों तक पहुंच बढ़ जाएगी:- प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

पीटीआर का इलाका शिकार का रहा है बड़ा केंद्र

पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका शुरू से शिकार का एक बड़ा केंद्र रहा है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से पहले पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर वन्य जीवों का शिकार हुआ है. कहा जाता है कि अपने जमाने में सरगुजा के महाराज ने सबसे अधिक इसी इलाके में बाघ का शिकार किया था.

अंग्रेजों के शासन काल में भी पलामू के इलाके में बाघ के शिकार पर इनाम घोषित था. बाघ के शिकार पर 25 रुपए का इनाम रखा गया था. जबकि कई राज परिवार एवं जमींदार परिवार ने पीटीआर इलाके में आजादी के बाद भी शिकार किया है.

शिकार मनुष्य की प्रवृत्ति रही है. यह शुरू से होता रहा है. पहले आखेट के रूप में होता था बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया. वाइल्ड लाइफ प्रोटक्शन एक्ट लागू होने के बाद शेड्यूल 1,2,3,4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया. प्रोटेक्शन लागू होने के बाद चोरी छुपे शिकार होने लगे:- प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, वन्य जीव विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें: 2019 के बाद नहीं हुई है इको सेंसेटिव जोन की बैठक! कई निर्माण कार्य संदिग्ध

वन्यजीवों के शिकार का कितना बड़ा है नेटवर्क? शिकार में होता है देसी जुगाड़ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

वन विभाग का ऑपरेशन सम्राट, 15 घंटे का मैराथन अभियान, झारखंड में पहली बार हुआ बाघ का रेस्क्यू