Weaponized vs Terrorized: CM ममता के खिलाफ ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( File/ ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में आईपीएसी कार्यालय (I-PAC office) में तलाशी अभियान में बाधा डालने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि केंद्रीय एजेंसी को 'आतंकित' किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने I-PAC ऑफिस और उसके निदेशक के ठिकानों पर कथित कोयला चोरी घोटाले के सिलसिले में उसके तलाशी ऑपरेशन में रुकावट डाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष कहा कि आज ही जवाब दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद पीठ ने मामले को टाल दिया. मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ईडी को खुद को "हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने" (weaponization) को सही ठहराना चाहिए. लूथरा ने कहा, "उन्हें यह बताना होगा कि किसी एजेंसी को इस तरह हथियार कैसे बनाया जा सकता है..." इस पर राजू ने जवाब दिया, "नहीं, किसी भी एजेंसी को हथियार नहीं बनाया गया है...उसे (ईडी को) आतंकित किया गया है."