कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मामले वापस लेंगे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की घोषणा
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के लोगों से कन्नड़ भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा और संवर्धन का आह्वान किया.
Published : November 1, 2025 at 7:17 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कन्नड़ भाषा और पहचान के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए कन्नड़ कार्यकर्ता वटल नागराज की प्रशंसा की. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे नागराज ने मंत्री पद की पेशकश के बावजूद सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को मैसूरु बैंक सर्कल के नृपथुंगा मंडप में भुवनेश्वरी और अन्नम्मादेवी की भव्य शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाई. इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक के लोगों से कन्नड़ भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा और संवर्धन का आह्वान किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी लंबित मामले वापस ले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा, "हम कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लेंगे."
उन्होंने उपस्थित जनसमूह को कन्नड़ भाषा और उसके समर्थकों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में कन्नड़ का सम्मान बरकरार रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें अपनी धरती, जल, भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए. कोई चाहे कोई भी भाषा बोले, आपको कन्नड़ में ही जवाब देना चाहिए. आइए, कन्नड़ की धरती पर कन्नड़ बोलने का संकल्प लें."
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति को स्थानीय भाषाई परिवेश को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने उपस्थित लोगों से कन्नड़ पहचान को संजोने और संरक्षित करने की सामूहिक शपथ लेने का आग्रह किया.
देवराज उर्स को मानद डॉक्टरेट की उपाधि के लिए समर्थन
वटल नागराज और पूर्व विधायक सा. रा. गोविंदु (Sa. Ra. Govindu) की लंबे समय से चली आ रही मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स को मरणोपरांत मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव पर मैसूर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि उर्स को अब तक डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिली है. मैं इस पर विचार करूंगा."
सिद्धारमैया ने आगे कहा कि हालांकि उन्हें पहले डॉक्टरेट की उपाधि की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि डॉक्टरेट की उपाधि अध्ययन और ज्ञान के माध्यम से अर्जित की जानी चाहिए, न कि सिर्फ प्राप्त करके."
द्विभाषी नीति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से द्विभाषा का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसी नीति को लागू करने के लिए कैबिनेट में चर्चा की आवश्यकता होगी.
बेलगावी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं...
बेलगावी पर लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद का उल्लेख करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने दोहराया कि बेलगावी कर्नाटक का हिस्सा है और रहेगा. उन्होंने कहा, "बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है. महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है. बेलगावी कन्नड़ भूमि है, कर्नाटक का हिस्सा है, और इसे कोई नहीं बदल सकता."
उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में कन्नड़-माध्यम विद्यालयों के विकास के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और चेतावनी दी कि सरकार महाराष्ट्र एकीकरण समिति (MES) जैसे संगठनों के किसी भी अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
यह भी पढ़ें- कर्नाटक: दरगाह में नमाज से पहले कन्नड़ में भाषण देते हैं मौलवी, गांव में है अनूठा माहौल