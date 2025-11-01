ETV Bharat / bharat

कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मामले वापस लेंगे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की घोषणा

कन्नड़ कार्यकर्ता वटल नागराज और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कन्नड़ भाषा और पहचान के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए कन्नड़ कार्यकर्ता वटल नागराज की प्रशंसा की. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे नागराज ने मंत्री पद की पेशकश के बावजूद सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को मैसूरु बैंक सर्कल के नृपथुंगा मंडप में भुवनेश्वरी और अन्नम्मादेवी की भव्य शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाई. इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक के लोगों से कन्नड़ भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा और संवर्धन का आह्वान किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी लंबित मामले वापस ले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा, "हम कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लेंगे." उन्होंने उपस्थित जनसमूह को कन्नड़ भाषा और उसके समर्थकों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में कन्नड़ का सम्मान बरकरार रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें अपनी धरती, जल, भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए. कोई चाहे कोई भी भाषा बोले, आपको कन्नड़ में ही जवाब देना चाहिए. आइए, कन्नड़ की धरती पर कन्नड़ बोलने का संकल्प लें." सिद्धारमैया के साथ वटल नागराज और पूर्व विधायक सा. रा. गोविंदु (ETV Bharat) मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति को स्थानीय भाषाई परिवेश को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने उपस्थित लोगों से कन्नड़ पहचान को संजोने और संरक्षित करने की सामूहिक शपथ लेने का आग्रह किया.