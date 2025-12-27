ETV Bharat / bharat

'भाजपा ठाणे में एकनाथ शिंदे को हराना चाहती है', 120 सीटों पर जीत का दावा, क्या बोले संजय राउत

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा ठाणे में एकनाथ शिंदे को हराना चाहती है.

BJP preparing to contest elections on its own in Thane
संजय राउत, शिवसेना यूबीटी सांसद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 3:00 PM IST

|

Updated : December 27, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है. वहीं, राज ठाकरे और और उद्धव ठाकरे, दोनों भाइयों के साथ आने से राज्य की राजनीति में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया है.

ऐसे में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने नगर निगम चुनाव में जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है. संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी मुंबई नगर निगम में सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि, नगर निगम चुनाव में उनकी पार्टी 67 नहीं, 115 सीटों पर जीत हासिल करेगी.

बता दें कि, शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 20 सालों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता खत्म करते हुए 15 जनवरी को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव से पहले बुधवार को अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा कर दी.

BJP preparing to contest elections on its own in Thane
संजय राउत, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (फाइल फोटो) (ANI)

संजय राउत ने कहा कि, बहुमत के लिए जरूरी संख्या, इस समय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना शतक का आंकड़ा पार कर रही है. मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि, उन्हें और उनके वोटर को भरोसा है कि, पार्टी 117 से 120 सीटों पर जीत हासिल करेगी.

भाजपा ठाणे में अकेले चुनाव लड़ने की कर रही तैयारी
शिवसेना (ठाकरे गुट) के MP संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि भाजपा ठाणे में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

संजय राउत ने कहा कि भाजपा ठाणे में एकनाथ शिंदे को हराना चाहती है. अभी सभी पार्टियां मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जैसे जरूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जोरदार तैयारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि, सीट बंटवारा, कैंडिडेचर और कैंपेन की स्ट्रेटेजी आखिरी स्टेज में हैं, और कई जगहों पर नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है.

हालांकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में BJP-शिवसेना (शिंदे गुट) के गठबंधन की संभावना है, जिस पर राज्य की कड़ी नजर है, राउत ने कहा कि भाजपा वहां शिंदे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. संजय राउत ने कहा कि, खास बात यह है कि भाजपा ने ठाणे के कपूरबावड़ी जंक्शन और तीन हाथ नाका इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बैनर लगाकर अपना कैंपेन शुरू किया है.

संजय राउत ने साफ किया कि ये बैनर, जिन पर कमल के निशान के साथ 'नमो भारत, नमो ठाणे' लिखा है, ठाणे में पॉलिटिकल इक्वेशन के बारे में नए संकेत दे रहे हैं. राउत ने कहा, "ठाणे इस बार बहुत ज़रूरी सेंटर है. राउत ने कहा कि, उन्हें बस इतना पता है कि भाजपा ठाणे में एकनाथ शिंदे को हराना चाहती है और इसकी तैयारी हो चुकी है.

संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के हिसाब-किताब अलग थे, लेकिन नगर निगम चुनावों में भाजपा और शिवसेना-मनसे गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी.

उत्तर भारतीयों के खिलाफ़ गुस्से वाले टेक्स्ट वाले बैनर पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि ये भाजपा की चाल है. भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में आपराधिक सोच वाले लोग शामिल हैं. इन सभी बातों से साफ पता चलता है कि नगर निगम चुनावों से पहले राज्य की पॉलिटिक्स और भी गरमा जाएगी.

ये भी पढ़ें: CWC की बैठक में खरगे बोले- मोदी सरकार ने ना सिर्फ गरीबों के पेट पर लात मारी, बल्कि पीठ में छुरा भी घोंपा

Last Updated : December 27, 2025 at 3:06 PM IST

TAGGED:

SANJAY RAUT
MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS
EKNATH SHINDE
मुंबई नगर निगम चुनाव
SANJAY RAUT TARGETS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.