'कॉरपोरेट कंपनियों में धर्मांतरण का षडयंत्र नहीं होने देंगे', VHP के विनोद बंसल ने कहा
टीसीएस की इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास पर वीएचपी का बयान आया है.
Published : April 20, 2026 at 7:34 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कॉरपोरेट को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को नासिक के एक निजी कंपनी के मानव संसाधन विभाग (HR) में हुए धर्मांतरण के खिलाफ पत्र लिखा है और कहा है कि वो सभी कॉरपोरेट कंपनीज में ऐसी कमेटी बनाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो.
इस मुद्दे पर वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, विश्व हिन्दू परिषद ने भारत के सभी कॉर्पोरेट फेडरेशन को औपचारिक नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि, नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को तुरंत समिति गठन करने और कार्यस्थल पर पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करें.
उन्होंने कहा कि वीएचपी के इस कदम का उद्देश्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुशासित कार्य वातावरण तैयार करना है. नोटिस में कहा गया है कि, प्रत्येक कंपनी को अनिवार्य रूप से समिति का गठन करना होगा, जिसमें नियमित बैठकें, शिकायत निवारण तंत्र और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन शामिल हो.
वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि, कॉर्पोरेट फेडरेशन तुरंत सभी कंपनियों को इस नोटिस की जानकारी दें और इसके अनुपालन की समयबद्ध रिपोर्ट भी मांगें. इस पहल से देशभर के कॉर्पोरेट क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है. विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि सुरक्षित वातावरण सिर्फ कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है.
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और 'लव जिहाद' के खिलाफ पहले भी वीएचपी ने आंदोलन किया था और यदि नासिक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और फेडरेशन इस पर कुछ कदम नहीं उठाती तो वीएचपी इस पर आंदोलन भी कर सकती है मगर पहले चेतावनी दी गई है.
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