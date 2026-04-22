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हम पाकिस्तान को पहलगाम जैसा हमला दोबारा नहीं करने देंगे: उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब पाकिस्तान को ऐसे हमले दोबारा नहीं करने देगी.

उधमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने उन 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू वाले को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने गोली मारकर मार डाला था. उन्होंने कहा, "हम शहीदों को याद करते हैं; वे बेगुनाह थे लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी. हम पक्का इरादा रखते हैं कि ऐसे हमले दोबारा न हों. चाहे केंद्र सरकार हो, जम्मू-कश्मीर सरकार हो या कानून-व्यवस्था की मशीनरी हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे हमले दोबारा न हों।. अगर पाकिस्तान ऐसे हमले करने की कोशिश भी करता है, तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे."

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश हालात को बेहतर बनाने और जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की ज्यादा से ज्यादा आमद सुनिश्चित करने की है. उन्होंने कहा, "पहलगाम हमले ने पिछले साल से पर्यटन पर असर डाला है, फिर भी हमें उम्मीद है कि पर्यटन फिर से बढ़ेगा. माता वैष्णो देवी यात्री और अमरनाथ यात्रा भी टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेंगी."

मीरवाइज उमर फारूक ने पीड़ितों को किया याद

कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कहा कि वे उन लोगों को बहुत दुख के साथ याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, जो आज भी इस दुखद घटना का दर्द सह रहे हैं, और दुर्भाग्य से हमेशा सहते रहेंगे. उन्होंने कहा, "हर साल हमारे कैलेंडर में ये तारीखें पिछले तीन दशकों में गाव कदल, जकूरा, हवाल, सोपोर, वंधामा, चिट्टीसिंहपुरा जैसी जगहों पर हुई ऐसी ही त्रासदियों के हमारे जख्मों को फिर से ताजा कर देती हैं. इसमें हजारों कीमती जानें चली गईं."

उन्होंने कहा, "फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों का अहिंसा और बातचीत के जरिये सम्मान के साथ स्थायी शांति में विश्वास और इच्छा अटूट है. हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि ऐसी भयानक घटनाएं हमेशा के लिए अतीत की बात बन जाएं."