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हम पाकिस्तान को पहलगाम जैसा हमला दोबारा नहीं करने देंगे: उमर अब्दुल्ला

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी.

We will not allow Pakistan to repeat such attacks, CM Omar Abdullah on Pahalgam Attack Anniversary
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब पाकिस्तान को ऐसे हमले दोबारा नहीं करने देगी.

उधमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने उन 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू वाले को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने गोली मारकर मार डाला था. उन्होंने कहा, "हम शहीदों को याद करते हैं; वे बेगुनाह थे लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी. हम पक्का इरादा रखते हैं कि ऐसे हमले दोबारा न हों. चाहे केंद्र सरकार हो, जम्मू-कश्मीर सरकार हो या कानून-व्यवस्था की मशीनरी हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे हमले दोबारा न हों।. अगर पाकिस्तान ऐसे हमले करने की कोशिश भी करता है, तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे."

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश हालात को बेहतर बनाने और जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की ज्यादा से ज्यादा आमद सुनिश्चित करने की है. उन्होंने कहा, "पहलगाम हमले ने पिछले साल से पर्यटन पर असर डाला है, फिर भी हमें उम्मीद है कि पर्यटन फिर से बढ़ेगा. माता वैष्णो देवी यात्री और अमरनाथ यात्रा भी टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेंगी."

मीरवाइज उमर फारूक ने पीड़ितों को किया याद
कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कहा कि वे उन लोगों को बहुत दुख के साथ याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, जो आज भी इस दुखद घटना का दर्द सह रहे हैं, और दुर्भाग्य से हमेशा सहते रहेंगे. उन्होंने कहा, "हर साल हमारे कैलेंडर में ये तारीखें पिछले तीन दशकों में गाव कदल, जकूरा, हवाल, सोपोर, वंधामा, चिट्टीसिंहपुरा जैसी जगहों पर हुई ऐसी ही त्रासदियों के हमारे जख्मों को फिर से ताजा कर देती हैं. इसमें हजारों कीमती जानें चली गईं."

उन्होंने कहा, "फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों का अहिंसा और बातचीत के जरिये सम्मान के साथ स्थायी शांति में विश्वास और इच्छा अटूट है. हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि ऐसी भयानक घटनाएं हमेशा के लिए अतीत की बात बन जाएं."

आतंकवाद के सामने बहादुरी के प्रमाण...
जम्मू में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की यादें आतंकवाद के सामने मानवता और बहादुरी के प्रमाण के रूप में बनी रहेंगी. कर्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए, हालांकि, यादों के साथ एक लगातार दुख भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा, "जब संस्थाओं में सही अधिकार की कमी होती है, और जब नागरिक बार-बार सुरक्षा चिंताओं के साये में जीते रहते हैं, तो लोकतंत्र का वादा कम होता दिखता है."

उन्होंने कहा कि यह सोच बढ़ रही है कि शासन पहले से सोचने के बजाय प्रतिक्रियात्मक(Reactive) होता जा रहा है. उन्होंने कहा, "इसी तरह चिंता की बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा की लोकतांत्रिक आवाजों के योगदान, बलिदान और वैधता को नजरअंदाज करने वाले राजनीतिक नजरिये बने हुए हैं—जिससे राज्य और उसके लोगों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है. ऐसे मोड़ पर, नेतागिरी के लिए सोच-विचार, रास्ता सुधार और सबसे बढ़कर, बड़े देश के हित में सुनने, समझने और काम करने की इच्छा की जरूरत होती है."

बीजेपी ने निकाली एकजुटता रैली
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर बीजेपी ने श्रीनगर स्थित अपने कार्यालय में एक एकजुटता रैली निकाली और 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के 'इतिहास का एक काला दिन' बताया.

भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठोकर ने कहा, "यह जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान की तरफ से एक युद्ध था. पाकिस्तान पर्यटन क्षेत्र पर हमला करना चाहता था जो जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. वह यहां अलग-अलग समुदायों के बीच मेल-जोल और भाईचारे को भी खराब करना चाहता था, लेकिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का विरोध किया और पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े रहे. हम श्रद्धांजलि देते हैं और एकजुटता दिखाते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग पर्यटन चाहते हैं, आतंकवाद नहीं."

यह भी पढ़ें- पहलगाम आतंकी हमले की बरसी, LG, सीएम से लेकर पोनीवाले तक की यादें ताजा हुईं

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