छत्तीसगढ़ को इतना स्किल्ड करेंगे कि रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला होगा युवा, 1 दिन में 15000 को रोजगार देने की तैयारी: गुरु खुशवंत साहेब

गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि हम जरुरत और समय के मुताबिक युवाओं को स्किल्ड कर रहे हैं.

Skill Development Minister
गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में युवाओं के कौशल विकास को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. हम युवाओं के हुनरमंद बनाने और उनको अधिक से अधिक रोजगार मिले इसके लिए काम कर रहे हैं. 2026 में राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन होगा जिसमें 15 हजार से ज्यादा लोगों के रोजगार देने का काम किया जाएगा. छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज के 2 साल पूरा होने पर ईटीवी भारत से खास बात करते हुए छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ये बातें कही. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2 साल में जो काम हुआ है, तीसरे साल में उसका परिणाम दिखने लगेगा.


छत्तीसगढ़ को बनाएंगे स्किल्ड

छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा, हमारी जिस तरह से घोषणा थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की तरह छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेंगे, हम उसपर काम कर रहे हैं. उसके लिए हमने 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी हमने ओपन कर लिया है. आने वाले सत्र में हम तीन और खोलेंगे. जो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं उनमें नए-नए कोर्स रहेंगे जैसे एआई के कोर्स, ड्रोन के कोर्स, रोबोटिक्स के कोर्स. आज का जो समय है, युवाओं को जिन चीजों की आवश्यकता है, इस तरह के कोर्स को हम लाएंगे. जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.

गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat)

सवाल: आपकी सरकार बेरोजगारी भत्ते के मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है ?

जवाब: हमारी सरकार भविष्य को सुरक्षित करना चाह रही है. युवाओं को सक्षम बनाना चाहती है. उसको इतना स्किल्ड कर दें कि रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने. यह हमारे सरकार की सोच है, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं. आज के समय में हमारा देश और हमारा उद्योग आगे बढ़ रहा है. जो जरूरत इन इंडस्ट्री को चाहिए हम उसी तरह से स्किल जनरेट का कर रहे हैं. अभी 10 ट्रेड पर हम लोग काम कर रहे हैं. आने वाले समय में 100 ट्रेड पर काम करेंगे.

सवाल: नक्सली क्षेत्र बड़ी चुनौती है वहां पर किस तरह के रणनीति है ?

जवाब: नक्सली क्षेत्र में हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है. पुनर्वास केंद्र जो है वह काम करना शुरू कर चुका है. स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम वहां उनको स्किल करने का काम कर रहे हैं. हम यहां तक काम कर रहे हैं कि जो नक्सली थे जो आत्मासमर्पित हुए हैं उनका आधार कार्ड नहीं बना है और हमेशा आधार कार्ड अनिवार्य होता है, उसे हमने 3 महीने शिथिल भी किया है. ताकि ट्रेनिंग चलते-चलते उनका आधार कार्ड बन जाए और वह स्किल हो जाएं. उनको इधर-उधर नौकरी के लिए भागना न पड़े, उनको समय पर रोजगार मिल जाए.

सवाल: अग्निवीर भारती के लिए भी छत्तीसगढ़ में योजना तैयार की गई है क्या है यह योजना ?

जवाब: अग्निवीर को लेकर हम लोग 20000 से ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. युवाओं के लिए हमारा लगातार प्रयास जारी है. युवाओं का देश है, युवाओं का छत्तीसगढ़ है. युवाओं के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और नए साल में ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा. स्टेट लेवल पर रोजगार मिलेगा जिसमें एक साथ एक दिन में 15000 बच्चों को आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

संपादक की पसंद

