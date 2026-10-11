'हम फिर सड़कों पर उतरेंगे', अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन नहीं करने के दावे का खंडन किया
CJP प्रवक्ता ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को सत्ता में बैठे लोगों के बारे में आखिर क्या पता है कि उन्हें बचाया जा रहा है.
Published : October 11, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जमानत बॉन्ड भरने के दावों का खंडन किया. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "हमने ऐसे किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किया है जिसमें लिखा हो कि हम विरोध नहीं करेंगे. हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे."
उन्होंने कहा, "दुख की इस घड़ी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गांव वापस जा रहा हूं. सौरव और आशु दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. CJP न तो पीछे हटेगी और न ही डरेगी. 10 अक्टूबर को इस तानाशाही के अंत की शुरुआत के तौर पर जाना जाएगा."
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने एक्स पोस्ट में कहा, "अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर को BNSS की धारा 126/170 के तहत एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उन्हें 11 अक्टूबर को SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट में पेश किया गया. शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए एक साल के लिए 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड भरा गया, और उन्हें SEM कोर्ट ने रिहा कर दिया."
Haven’t signed any bond that says we won’t protest. We will hit the streets again.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
ज्ञानेश कुमार को क्यों बचा रही सरकार?
दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को सत्ता में बैठे लोगों के बारे में आखिर क्या पता है कि सरकार उन्हें बचाने के लिए अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार है?
दास ने आरोप लगाया, "हमारे फोन बिना किसी सीज़र मेमो (कानूनी दस्तावेज) के जब्त कर लिए गए. हमें डर है कि उन्हें हैक या क्लोन किया गया होगा. हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि हमारे फोन से छेड़छाड़ हुई होगी."
कनॉट प्लेस में जारी रहीं व्यावसायिक गतिविधियां
दिल्ली के कनॉट प्लेस में रविवार को प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के कुछ ग्रुप पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कई शोरूम, दुकानें और खाने-पीने की दुकानें खुली रहीं. वहीं, जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे इलाके में वाहनों की आवाजाही ठप रही.
कनॉट प्लेस के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जबकि जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जो दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के लिए तय जगह है. सुरक्षा उपायों और इलाके में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के बावजूद, कनॉट प्लेस में व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं और शोरूम और खाने की दुकानें खुली रहीं.
प्रदर्शनकारियों के कुछ ग्रुप के आने से प्रदर्शन की तरफ ध्यान गया, जबकि आने-जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग से जंतर-मंतर की तरफ सामान्य ट्रैफिक पर असर पड़ा. इलाके से गुजरने वाले लोगों को कुछ रास्तों पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा, खासकर प्रदर्शन वाली जगह की तरफ जाने वाले रास्तों पर.
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