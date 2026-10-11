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'हम फिर सड़कों पर उतरेंगे', अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन नहीं करने के दावे का खंडन किया

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जमानत बॉन्ड भरने के दावों का खंडन किया. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "हमने ऐसे किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किया है जिसमें लिखा हो कि हम विरोध नहीं करेंगे. हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे."

उन्होंने कहा, "दुख की इस घड़ी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गांव वापस जा रहा हूं. सौरव और आशु दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. CJP न तो पीछे हटेगी और न ही डरेगी. 10 अक्टूबर को इस तानाशाही के अंत की शुरुआत के तौर पर जाना जाएगा."

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने एक्स पोस्ट में कहा, "अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर को BNSS की धारा 126/170 के तहत एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उन्हें 11 अक्टूबर को SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट में पेश किया गया. शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए एक साल के लिए 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड भरा गया, और उन्हें SEM कोर्ट ने रिहा कर दिया." ज्ञानेश कुमार को क्यों बचा रही सरकार?

दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को सत्ता में बैठे लोगों के बारे में आखिर क्या पता है कि सरकार उन्हें बचाने के लिए अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार है? दास ने आरोप लगाया, "हमारे फोन बिना किसी सीज़र मेमो (कानूनी दस्तावेज) के जब्त कर लिए गए. हमें डर है कि उन्हें हैक या क्लोन किया गया होगा. हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि हमारे फोन से छेड़छाड़ हुई होगी."