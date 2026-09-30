ETV Bharat / bharat

बर्खास्त 400 BSF ट्रेड्समैन ने बहाली की मांग की, बोले- हम ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए

बर्खास्त 400 BSF ट्रेड्समैन ने बहाली की मांग की, बोले- हम ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: टिंकू यादव के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) में शामिल होना देश की सेवा करने के उनके लंबे समय के सपने का पूरा होना था. 2024 में प्रधानमंत्री रोजगार मेला पहल के जरिये कुक के तौर पर भर्ती हुए यादव ने एक साल से अधिक समय तक बीएसएफ में काम किया, लेकिन भर्ती के दौरान जमा किए गए स्किल सर्टिफिकेट की वैधता पर सवाल उठने पर उनकी नियुक्ति खत्म कर दी गई.

यादव BSF के उन 400 ट्रेड्समैन में से हैं, जिनमें कुक और पानी ढोने वाले भी शामिल हैं, जो अब अपनी नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि वे भर्ती के लिए जरूरी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) सर्टिफिकेट से जुड़े एक कथित ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं. नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए यादव ने कहा, "मैं 13 मार्च 2024 को बीएसएफ में कुक के रूप में शामिल हुआ था और पिछले साल 21 मार्च तक सेवा की. अचानक, बीएसएफ अधिकारियों ने मेरी नौकरी खत्म कर दी." टिंकू यादव ने उनको मिला बर्खास्तगी पत्र भी दिखाया, जिसमें नौकरी से निकालने का कारण कथित तौर पर फर्जी कुकिंग सर्टिफिकेट जमा करना बताया गया है. अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन से रणबीर सिंह और वीएस कदम. (ETV Bharat) यादव के अनुसार, बीएसएफ में ट्रेड्समैन के रूप में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) या उससे मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जारी फूड प्रोडक्शन/किचन ऑपरेशन में NSQF लेवल-1 सर्टिफिकेट दिखानी जरूरी थी. यादव ने कहा, "मैंने सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल किया था, लेकिन अधिकारी अब कह रहे हैं कि यह फर्जी है." ट्रेड्समैन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्विस की

BSF में ट्रेड्समैन की नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों को एक औपचारिक चयन प्रक्रिया के जरिये भर्ती किया गया और बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए. नौकरी से बर्खास्त किए गए ट्रेड्समैन का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन के अनुसार, उनमें से कुछ को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सर्विस भी शामिल है.