बर्खास्त 400 BSF ट्रेड्समैन ने बहाली की मांग की, बोले- हम ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए
नौकरी से निकाले गए BSF ट्रेड्समैन अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली: टिंकू यादव के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) में शामिल होना देश की सेवा करने के उनके लंबे समय के सपने का पूरा होना था. 2024 में प्रधानमंत्री रोजगार मेला पहल के जरिये कुक के तौर पर भर्ती हुए यादव ने एक साल से अधिक समय तक बीएसएफ में काम किया, लेकिन भर्ती के दौरान जमा किए गए स्किल सर्टिफिकेट की वैधता पर सवाल उठने पर उनकी नियुक्ति खत्म कर दी गई.
यादव BSF के उन 400 ट्रेड्समैन में से हैं, जिनमें कुक और पानी ढोने वाले भी शामिल हैं, जो अब अपनी नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि वे भर्ती के लिए जरूरी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) सर्टिफिकेट से जुड़े एक कथित ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं.
नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए यादव ने कहा, "मैं 13 मार्च 2024 को बीएसएफ में कुक के रूप में शामिल हुआ था और पिछले साल 21 मार्च तक सेवा की. अचानक, बीएसएफ अधिकारियों ने मेरी नौकरी खत्म कर दी."
टिंकू यादव ने उनको मिला बर्खास्तगी पत्र भी दिखाया, जिसमें नौकरी से निकालने का कारण कथित तौर पर फर्जी कुकिंग सर्टिफिकेट जमा करना बताया गया है.
यादव के अनुसार, बीएसएफ में ट्रेड्समैन के रूप में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) या उससे मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जारी फूड प्रोडक्शन/किचन ऑपरेशन में NSQF लेवल-1 सर्टिफिकेट दिखानी जरूरी थी.
यादव ने कहा, "मैंने सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल किया था, लेकिन अधिकारी अब कह रहे हैं कि यह फर्जी है."
ट्रेड्समैन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्विस की
BSF में ट्रेड्समैन की नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों को एक औपचारिक चयन प्रक्रिया के जरिये भर्ती किया गया और बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए. नौकरी से बर्खास्त किए गए ट्रेड्समैन का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन के अनुसार, उनमें से कुछ को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सर्विस भी शामिल है.
अलायंस ऑफ ऑल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन (AAPWA), जिसने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने और नौकरी से निकाले गए ट्रेड्समैन को वापस काम पर रखने की अपील की है.
प्रधानमंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, एसोसिएशन ने दावा किया कि ट्रेड्समैन ने निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के बाद नौकरी हासिल की थी और बाद में उन्हें NSQF लेवल-1 प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों से जुड़ी विसंगतियों के कारण हटा दिया गया.
एसोसिएशन ने एनएसडीसी के एक RTI जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2015 से 2023 की अवधि के दौरान SIDH पोर्टल पर दर्ज पाठ्यक्रमों के लिए कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. एसोसिएशन का तर्क है कि उम्मीदवारों ने प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हासिल किए थे और उनका फर्जी दस्तावेज जमा करने का कोई इरादा नहीं था.
सरकार बहाली पर फैसला ले...
एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा, "उम्मीदवारों ने ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किए और जमा किए. कर्मचारी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए और उन्होंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया. सरकार को उनकी बहाली पर फैसला लेना चाहिए."
सिंह ने बर्खास्त किए गए कर्मियों में से कुछ के सामने आने वाली वित्तीय परेशानियों के बारे में भी बताया. उनके अनुसार, नौकरी मिलने के बाद इन लोगों में से कई ने करीब 5-7 लाख रुपये का व्यक्तिगत या बैंक ऋण ले लिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्हें एक स्थिर सरकारी नौकरी मिल गई है. सिंह ने कहा, "अगर नौकरी चली गई तो ये लोन कैसे चुकाए जाएंगे?"
एसोसिएशन का कहना है कि अगर ट्रेड्समैन ने जो सर्टिफिकेट जमा किए हैं, वे उनकी जानकारी के बिना धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन चैनल के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए.
9 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी
बर्खास्त किए गए बीएसएफ ट्रेड्समैन अब बहाली का दबाव बनाने के लिए 9 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा होने की योजना बना रहे हैं. एसोसिएशन ने विरोध और भूख हड़ताल की योजना की घोषणा की है. सिंह ने कहा कि कर्मचारी टकराव नहीं बल्कि न्याय और बहाली चाहते हैं.
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