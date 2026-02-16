ETV Bharat / bharat

हम सरकार से सोनम वांगचुक के भाषण की असली ट्रांसक्रिप्ट चाहते हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने वांगचुक के खिलाफ सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में केंद्र सरकार से सवाल किए और इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जमाने में अनुवाद सटीक होने चाहिए.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने जोधपुर जेल के अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वह 29 सितंबर, 2025 को हिरासत में रहने के दौरान वांगचुक को केंद्र सरकार द्वारा दी गई पेन ड्राइव को एक सीलबंद लिफाफे में पेश करें.

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के नाम से कहे गए कुछ शब्द उन्होंने कभी नहीं कहे थे. कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वह सरकार से वांगचुक के बयानों की असली ट्रांसक्रिप्ट चाहता है.

सिब्बल ने आगे कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि जैसा कि नटराज ने कहा था, यह उन्हें दिखाया गया था, तो भी इसे देना होगा. सिब्बल ने तर्क दिया कि अप्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करने वाले प्राधिकारी के अलावा, यह गैर-मौजूद सामग्रियों पर भी निर्भर था क्योंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को भाषणों की गलत कॉपी दी गई थी. सिब्बल ने कहा कि प्रतिवादी ने इन दलीलों का जवाब नहीं दिया, जिन पर उन्होंने तर्क दिया था.

अनुवाद पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा, "वांगचुक ने अपनी हड़ताल जारी रखी... और नेपाल का संदर्भ लेकर युवाओं को भड़काना भी जारी रखा... यह लाइन कहां से आ रही है?

पीठ ने कहा, "मिस्टर सॉलिसिटर, हमें भाषण की असली ट्रांसक्रिप्ट चाहिए. उन्होंने जिस पर भरोसा किया और आपने जो कहा, वह अलग है. हम तय करेंगे. उन्होंने जो कहा, उसकी असली ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए. आपके अपने कारण हो सकते हैं…."

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कम से कम, उन्होंने (वांगचुक ने) जो भी कहा, उसका सही ट्रांसलेशन होना चाहिए. पीठ ने कहा, "आपका ट्रांसलेशन 7 से 8 मिनट का है, लेकिन भाषण 3 मिनट का है. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैं; ट्रांसलेशन के लिए कम से कम 98 प्रतिशत सटीकता जरूरी है."

नटराज ने कोर्ट को बताया कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए एक विभाग है और कहा, "हम इसमें माहिर नहीं हैं."