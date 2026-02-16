ETV Bharat / bharat

हम सरकार से सोनम वांगचुक के भाषण की असली ट्रांसक्रिप्ट चाहते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैं. कम से कम, वांगचुक ने जो भी कहा, उसका सही ट्रांसलेशन होना चाहिए.

सोनम वांगचुक (File/ IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 10:34 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने वांगचुक के खिलाफ सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में केंद्र सरकार से सवाल किए और इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जमाने में अनुवाद सटीक होने चाहिए.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने जोधपुर जेल के अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वह 29 सितंबर, 2025 को हिरासत में रहने के दौरान वांगचुक को केंद्र सरकार द्वारा दी गई पेन ड्राइव को एक सीलबंद लिफाफे में पेश करें.

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के नाम से कहे गए कुछ शब्द उन्होंने कभी नहीं कहे थे. कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वह सरकार से वांगचुक के बयानों की असली ट्रांसक्रिप्ट चाहता है.

सिब्बल ने आगे कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि जैसा कि नटराज ने कहा था, यह उन्हें दिखाया गया था, तो भी इसे देना होगा. सिब्बल ने तर्क दिया कि अप्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करने वाले प्राधिकारी के अलावा, यह गैर-मौजूद सामग्रियों पर भी निर्भर था क्योंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को भाषणों की गलत कॉपी दी गई थी. सिब्बल ने कहा कि प्रतिवादी ने इन दलीलों का जवाब नहीं दिया, जिन पर उन्होंने तर्क दिया था.

अनुवाद पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा, "वांगचुक ने अपनी हड़ताल जारी रखी... और नेपाल का संदर्भ लेकर युवाओं को भड़काना भी जारी रखा... यह लाइन कहां से आ रही है?

पीठ ने कहा, "मिस्टर सॉलिसिटर, हमें भाषण की असली ट्रांसक्रिप्ट चाहिए. उन्होंने जिस पर भरोसा किया और आपने जो कहा, वह अलग है. हम तय करेंगे. उन्होंने जो कहा, उसकी असली ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए. आपके अपने कारण हो सकते हैं…."

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कम से कम, उन्होंने (वांगचुक ने) जो भी कहा, उसका सही ट्रांसलेशन होना चाहिए. पीठ ने कहा, "आपका ट्रांसलेशन 7 से 8 मिनट का है, लेकिन भाषण 3 मिनट का है. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैं; ट्रांसलेशन के लिए कम से कम 98 प्रतिशत सटीकता जरूरी है."

नटराज ने कोर्ट को बताया कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए एक विभाग है और कहा, "हम इसमें माहिर नहीं हैं."

सिब्बल ने कहा कि यह बहुत ही अनोखा हिरासत आदेश है: "आप किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जो मौजूद नहीं है और फिर आप कहते हैं कि यह आत्मपरक संतुष्टि (subjective satisfaction) पर आधारित है."

सिब्बल ने यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक को 29 सितंबर को हिरासत में लेने की वजह बताई गई थी, जिसमें वे चीजें थीं जिन पर हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी ने भरोसा किया था. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, वे चार वीडियो पेन ड्राइव में नहीं थे. इसलिए, वांगचुक ने उन वीडियो के लिए अधिकारियों से कई बार रिप्रेजेंटेशन किया था.

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा: "जानकार वकील कपिल सिब्बल को सुना. आगे की दलीलें गुरुवार को लिस्ट की जाएंगी. जानकार वरिष्ठ वकील कहेंगे कि 29 सितंबर, 2025 को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दी गई पेन ड्राइव उनकी कस्टडी में है. इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि उनकी कस्टडी में वही पेन ड्राइव जेल अधिकारियों द्वारा एक सीलबंद बॉक्स में ली जाएगी, जिसे उनकी मौजूदगी में सील किया जाएगा और जेल अधीक्षक द्वारा एक सीलबंद बॉक्स में इस कोर्ट को भेजा जाएगा, और राजस्थान की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल इसका पालन सुनिश्चित करेंगे."

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दलीलें सुनना जारी रखेगा.

शीर्ष अदालत वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वांगचुक की हिरासत को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई हैं.

केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हिरासत के बाद से वांगचुक की 24 बार मेडिकल जांच की गई है और वह "फिट और स्वस्थ" हैं.

यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक के बयानों का 'बहुत अधिक' मतलब निकाल रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

