फरीदाबाद विस्फोटक केस: पुलवामा में डॉ. मुजम्मिल के परिजनों ने कहा 'वो' आतंकी नहीं

पुलवामा में डॉ. मुजम्मिल गनई के घर का एक दृश्य, जहां उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे. ( एएनआई स्क्रीनशॉट )

श्रीनगर: हरियाणा के फरीदाबाद में अपने किराए के कमरे से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए डॉ. मुजम्मिल गनई के परिवार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रवादी होने के कारण अतीत में उन्हें अक्सर पत्थरबाजों का निशाना बनाया जाता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि डॉक्टर के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला है.

पीटीआई के अनुसार, मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने कहा, "ऐसा आरोप है कि वह (मुजम्मिल गनई) एक बड़ा आतंकवादी है. हमें इस आरोप के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पिछले 5 दशकों से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मामला दर्ज नहीं है."

वह पुलवामा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. पता चला है कि शकील ने कहाकि उनका परिवार, जो पेशे से किसान हैं, राष्ट्रवादी होने के कारण पहले भी पत्थरबाजों का निशाना बन चुका है.

उन्होंने दोहराया, "हम पूरी तरह से भारतीय हैं. हमें भारत के लिए पत्थर मिले थे. आप गांव में किसी से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं."

जब हमने उनके भाई, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, के बारे में पूछा, तो शकील ने कहा कि "वह" एक "अच्छा इंसान" है.