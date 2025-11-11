ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद विस्फोटक केस: पुलवामा में डॉ. मुजम्मिल के परिजनों ने कहा 'वो' आतंकी नहीं

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल गनई के परिवार का कहना है कि उन्हें आतंकी मामले में उसके शामिल होने की जानकारी नहीं थी.

Faridabad Explosives Seizure Case
पुलवामा में डॉ. मुजम्मिल गनई के घर का एक दृश्य, जहां उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे. (एएनआई स्क्रीनशॉट)
November 11, 2025

श्रीनगर: हरियाणा के फरीदाबाद में अपने किराए के कमरे से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए डॉ. मुजम्मिल गनई के परिवार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रवादी होने के कारण अतीत में उन्हें अक्सर पत्थरबाजों का निशाना बनाया जाता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि डॉक्टर के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला है.

पीटीआई के अनुसार, मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने कहा, "ऐसा आरोप है कि वह (मुजम्मिल गनई) एक बड़ा आतंकवादी है. हमें इस आरोप के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पिछले 5 दशकों से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मामला दर्ज नहीं है."

वह पुलवामा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. पता चला है कि शकील ने कहाकि उनका परिवार, जो पेशे से किसान हैं, राष्ट्रवादी होने के कारण पहले भी पत्थरबाजों का निशाना बन चुका है.

उन्होंने दोहराया, "हम पूरी तरह से भारतीय हैं. हमें भारत के लिए पत्थर मिले थे. आप गांव में किसी से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं."

जब हमने उनके भाई, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, के बारे में पूछा, तो शकील ने कहा कि "वह" एक "अच्छा इंसान" है.

उन्होंने कहा, "मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन, आप यहां उसके बारे में पूछ सकते हैं. अब उस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कुछ आरोप लगे हैं. हम अभी तक उससे नहीं मिल पाए हैं."

उन्होंने आगे बताया कि उनका भाई रविवार को होने वाली अपनी बहन की शादी में शामिल होने घर आया था. उन्होंने बताया कि शादी रद्द कर दी गई है.

उन्होंने आगे बताया कि गनई इससे पहले घाटी आए थे, जब उनके पिता की सर्जरी हुई थी.

लाल किले में हुए कार विस्फोट की जांच कर रही पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले से एक लिंक का पता लगाया है. इस धमाके में 9 लोग मारे गए थे और 20 लोग घायल हुए थे. (पीटीआई इनपुट्स के साथ)

