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KTR ने गवर्नर से की मुलाकात, BRS विधायकों पर पुलिसिया कार्रवाई के सबूत दिखाए

हैदराबाद: तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक, विधान परिषद का सदस्य और पार्टी नेताओं ने आज लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की. उन्होंने महिला विधायकों के साथ पुलिस के गलत बर्ताव, कानून-व्यवस्था और दूसरे मामलों की शिकायत की. बाद में, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव (केटीआर) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की.

केटीआर ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को सबूत दिखाए कि कैसे पुलिस ने विधानसभा के सामने विधायकों पर हमला किया, और विधायक सबिता पर पुलिस के हमले और सुनीता की साड़ी खींचने की घटना से जुड़े सबूत भी जमा किए.

केटीआर ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को बताया कि उन पर हमला हुआ था और उनके खिलाफ फिर से केस दर्ज किए गए थे. यह पता चला कि जब उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में हमलों की शिकायत की, तो कोई केस दर्ज नहीं किया गया.

केटीआर ने कहा कि गवर्नर को तेलंगाना राज्य के हालात के बारे में भी विस्तार में बताया गया. केटीआर ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि, 100 दिनों में सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने सत्ता में आने के हजार दिन बाद भी वादे पूरे नहीं किए. उन्होंने कहा कि केसीआर की सरकार में रायथु बंधु के तहत 73 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन अब यूरिया नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसान बीमा न देकर किसानों को उनकी सुरक्षा से दूर रखा गया. उन्होंने बताया कि कैसे राज्य में बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ.