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भारत में 7 विदेशी नागरिकों की हुई थी गिरफ्तारी, इस पर यूक्रेन ने जताई आपत्ति, 'कॉन्सुलर एक्सेस' मांगा

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद भारत को संबंधित सरकार से कॉन्सुलर एक्सेस का अनुरोध मिला है. मंत्रालय ने कहा कि मामले में शामिल कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर ध्यान दिया जाएगा.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, इस मामले में बहुत कुछ है और उन्हें इसकी जानकारी है. उन्होंने कहा कि, यह एक कानूनी मामला है. भारत सरकार की संबंधित एजेंसियां ​​इसकी जांच कर रही हैं. रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें कॉन्सुलर एक्सेस का अनुरोध मिला है और मामले में शामिल कानूनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान दिया जाएगा".

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट समेत अलग-अलग जगहों से छह यूक्रेनी और एक अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी तब हुई जब वे भारत से भागने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी सात विदेशियों को 11 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया.

आरोप है कि, ये विदेशी नागरिक वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में घुस गए. इसके बाद, वे म्यांमार में घुसे और जातीय युद्ध समूह से संपर्क किया. मामले की जांच कर रही एंटी-टेरर एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने म्यांमार में एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स (EAG) के इस्तेमाल के लिए भारत के रास्ते यूरोप से ड्रोन की बड़ी खेप आयात की. मजे की बात यह है कि ये समूह नॉर्थईस्ट भारत के विद्रोही समूहों से जुड़े हैं.

जब उनसे मिजोरम के रास्ते म्यांमार में उनके एंट्री के बारे में पूछा गया, यह देखते हुए कि मिजोरम आने वाले विदेशियों को संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) की जरूरत होती है, तो जायसवाल ने कहा कि मामले की जांच कर रही एजेंसियां ​​और कोर्ट यह पता लगाएगी कि उन्होंने इसे लिया था या नहीं. जायसवाल ने कहा, "संरक्षित क्षेत्र में आने-जाने पर रोक है. उनके पास ऐसा कोई खास दस्तावेज था या नहीं, कोर्ट इसकी जांच करेगा. यह पक्का है कि उन्हें उन इलाकों में घूमने के लिए ऐसे दस्तावेज की जरूरत होगी."