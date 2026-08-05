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'तुरंत आगे बढ़ो.. ऊपरी असम डूब रहा है', भीषण प्राकृतिक आपदा से NDRF की 30 घंटे की जंग...लोग शायद ही भूल पाएंगे

टिन की छत पर इंतजार करती लड़की डेमो कैंप के इंस्पेक्टर एल. हंससिंह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कई बाढ़ ऑपरेशन में काम किया है. लेकिन असम के शिवसागर जिले में बिहुबार नेपाली खुटी में उन्होंने जो देखा, उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे.

बाढ़ के पानी में डूबे हुए बांस, उखड़े हुए पेड़, नुकीले मलबे और ढही हुई इमारतों में काम करते हुए कई जवानों को चोटें आईं. दर्द के बावजूद, कोई भी रुकना नहीं चाहता था क्योंकि हर मिनट का मतलब था कि एक और जान बचाई जा सकती है. बचाव करने वालों के लिए, नींद एक लग्जरी बन गई थी, खाना छोड़ दिया गया था. गीली यूनिफॉर्म उनकी दूसरी स्किन बन गई थी. उनका एकमात्र मिशन उन लोगों तक पहुंचना था जो अभी भी इंतजार कर रहे थे.

बिना आराम के तीस घंटे एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आनंद पेटल ने बताया कि, यह उनके करियर के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था. उन्होंने कहा कि, बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए टीम ने 30 घंटे तक बिना आराम किए काम करते रहे.

एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आनंद पेटल के मुताबिक, 19 जुलाई से अगले कई दिनों में, इन टीमों ने 4,000 से ज्यादा बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाया. इनमें से 54 लोग जानलेवा हालात में फंसे थे. उन्होंने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाला, जानवरों को बचाया, गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाया और पानी में डूबे गांवों में राहत का सामान बांटा. फिर भी, इन नंबरों के पीछे हिम्मत, त्याग और इंसानियत की एक ऐसी कहानी छिपी है जो आम लोगों ने शायद ही कभी देखी हो.

पहली रेस्क्यू टीम 19 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे डेमो से शिवसागर के लिए निकली. जबकि तेजपुर, जोनाई, होलोंगी और डिब्रूगढ़ से और टीमों को रात भर तैनात किया गया. दो टीमें चराइदेव में तैनात रहीं, जबकि डिब्रूगढ़ से एक और टीम 28 जुलाई तक स्टैंडबाय पर रही, क्योंकि बाढ़ की इमरजेंसी जारी थी. ईटीवी भारत ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जिम्मेदार गार्ड्स से टेलीफोन पर बात की, जिनके पास शेयर करने के लिए कुछ पल थे. हालांकि, बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी भी देना जरूरी था.

'तुरंत आगे बढ़ो.. ऊपरी असम डूब रहा है' बहुत ही कम समय में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की पांच टीमें हाल के सालों में असम में आई सबसे भयानक बाढ़ की आपदाओं से निपटने के लिए आगे बढ़ चुकी थी.

उस दिन खाने की प्लेटें अभी भी टेबल पर थीं. कुछ लोगों ने अभी-अभी खाना खत्म किया था, जबकि दूसरे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने की तैयारी कर रहे थे. 19 जुलाई की रात करीब 10.10 बजे, हेडक्वार्टर से आए एक मैसेज ने तेजपुर बेस एनडीआरएफ टीम में सब कुछ बदल दिया.

तेजपुर: असम में बाढ़ के कारण आम जनजीवन त्रस्त हो चुका है. इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने कई हंसते-खेलते घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया. बाढ़ से पूर्व लोगों को अंदाजा नहीं था कि, हालात इतने अधिक बिगड़ जाएंगे. 19 जुलाई की वह रात असम के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे.

उन्होंने कहा, "मैंने कई बाढ़ देखी हैं, लेकिन इस बार ऊपरी असम अलग था." "हमारी रेस्क्यू बोट दिखौ नदी में घुस गई. गांव बाढ़ के पानी में गायब हो गया था. हमारा स्थानीय गाइड भी रास्ता नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि सब कुछ डूबा हुआ था." जब टीम आखिरकार गांव पहुंची, तो परेशान लोगों ने टिन की छत वाले एक छोटे से ढांचे की ओर इशारा किया. वहां, एक 16 साल की घायल लड़की घंटों से फंसी हुई थी.

असम में बाढ़ की तस्वीर, एनडीआरएफ बनी देवदूत (ETV Bharat)

वह 16 साल की लड़की खुद को बचाने के लिए छत पर चढ़ गई थी. उसके चारों ओर बांस, उखड़े हुए पेड़ और खतरनाक मलबा तैर रहा था. यहां हर सेकंड मायने रखता था. रेस्क्यू बोट सावधानी से पानी के बहाव में आगे बढ़ी और आखिरकार उसके पास पहुंची.

उन्होंने कहा कि, लड़की घायल, डरी हुई और थकी हुई थी. हमने उसे तुरंत सबसे पास के अस्पताल में शिफ्ट किया." रेस्क्यू के बाद भी, हान सिंह को गांववालों की कही एक बात सबसे ज्यादा याद है. "उन्होंने हमसे कहा, 'हम सुरक्षित हैं. प्लीज पहले उन लोगों को बचाओ जो ज्यादा खतरे में हैं.' डेमो कैंप इंस्पेक्टर ने कहा कि, वे उन लोगों के कही बातों को कभी नहीं भूल पाएंगे.

पेड़ जो गिरने ही वाला था

नाजिरा में मेजेंगा रेलवे क्रॉसिंग के पास, एक और ज़िंदगी खतरे में थी. तेज बहाव में एनडीआरएफ यूनिट से जुड़े असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तपन बोरा ने एक आदमी को पेड़ की चोटी से चिपके हुए देखा. जब रेस्क्यू टीम उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो, तेज बहाव ने बार-बार रेस्क्यू बोट को दूर धकेला. उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही. बहाव ने उनकी बोट को बार-बार मोड़ दिया.

असम में बाढ़ की तस्वीर, एनडीआरएफ बनी देवदूत (ETV Bharat)

फिर बोरा ने एक बड़ा फैसला किया. उन्होंने कहा, "हमारे पास सिर्फ एक ही मौका था." उन्होंने बोट को सीधे पेड़ की तरफ मोड़ दिया. उन्होंने कहा, "मैंने अपनी टीम से बोट को स्थिर रखने को कहा. मैंने उस आदमी को पकड़ा और उसे नाव पर खींच लिया. कुछ देर बाद, एक और तेज लहर ने हमें दूर धकेल दिया." कमजोर पेड़ के गिरने से ठीक पहले रेस्क्यू पूरा हो गया था. उन्होंने याद करते हुए कहा, "यह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक है."

एक ऐसा जन्मदिन जिसे किसी ने नहीं मनाया

इंस्पेक्टर बीना नेवार के लिए, 19 जुलाई जश्न का दिन होना चाहिए था. इसके बजाय, यह ड्यूटी का दिन बन गया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि, उस दिन उनका जन्मदिन था. उनमें से कुछ लोगों ने अभी-अभी डिनर खत्म किया था. दूसरे लोग फुटबॉल फाइनल देखने की तैयारी कर रहे थे. अचानक, हेडक्वार्टर ने तुरंत तैनाती का आदेश दिया." कुछ ही मिनटों में, जश्न एक रेस्क्यू मिशन में बदल गया.

असम में बाढ़ की तस्वीर (ETV Bharat)

कई दिनों तक, उनकी टीम गांव-गांव घूमती रही. उन्होंने बाढ़ में फंसे घरों में फंसी महिलाओं को बचाया. उन्होंने बुजुर्गों को छाती तक गहरे पानी से निकाला. उन्होंने डरे हुए बच्चों को दिलासा दिया. इन हालातों में वे बड़ी मुश्किल से सो पाए होंगे. हर जगह कीचड़, तैरता हुआ मलबा और तेज लहरें थीं. लेकिन बचाए गए हर परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी.

बिना हेडलाइन वाले हीरो

एनडीआरएफ के कई लोग मलबे से भरे पानी में बार-बार नाव खींचने के बाद कट, चोट और सूजे हुए हाथों के साथ लौटे. कुछ को बुजुर्गों को बचाते हुए चोटें आईं. दूसरों ने बिना ठीक से आराम किए बारिश में लगातार काम किया.

उनमें से किसी ने भी पहचान नहीं मांगी. उनका इनाम हाथ जोड़कर, आंसू भरी मुस्कान और उन लोगों से शुक्रिया के फुसफुसाते शब्दों के रूप में मिला, जिन्हें लगता था कि उन्हें कभी बचाया नहीं जाएगा.

असम में बाढ़ की तस्वीर (ETV Bharat)

एक रेस्क्यू फोर्स से कहीं ज्यादा

नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) भारत का खास आपदा प्रतिक्रिया संगठन है, जिसमें अलग-अलग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग होते हैं और जिन्हें बाढ़ बचाव, तेज़ पानी के ऑपरेशन, ढहे हुए इमारतों को बचाने, मेडिकल रिस्पॉन्स और डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है.

लेकिन जुलाई 2026 में असम की भयानक बाढ़ के दौरान, वे कुछ और बन गए. वे बढ़ते पानी में फंसे परिवारों के लिए उम्मीद की पहली किरण बन गए. रेस्क्यू टीम वे हाथ बन गए जिन्होंने डरे हुए बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. वे वह ताकत बन गए जिसने बुजुर्गों को बाढ़ के बहाव से निकाला और शिवसागर, चराईदेव और नज़ीरा में हजारों लोगों के लिए, वे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन गए.

असम में बाढ़ की तस्वीर (ETV Bharat)

बाढ़ का पानी आखिरकार गायब हो जाएगा, घाव भर जाएंगे, लेकिन 19 जुलाई की यादें, बचाव दल का 30 घंटे लगातार काम करना, एक 16 साल की लड़की को टिन की छत से बचाया जाना, एक आदमी को गिरते पेड़ से निकाला जाना, और जवानों का अपनी चोटों को नजरअंदाज करके अजनबियों को बचाना, असम के सबसे बड़े बाढ़ बचाव ऑपरेशन के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा.

असम में बाढ़ की तस्वीर (ETV Bharat)

कभी-कभी, सबसे बड़े हीरो केप नहीं पहनते. कभी-कभी, वे नारंगी लाइफ जैकेट में चुपचाप आते हैं, और सबसे गहरे बाढ़ के पानी में बचाव नाव चलाते हुए लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं.

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