जम्मू-कश्मीर में शांति के लिए आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना होगा: LG मनोज सिन्हा

सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में वर्षों से जड़ें जमा चुके 'आतंकवादी तंत्र' को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हमें आतंकवादी तंत्र को नष्ट करना होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले पाँच वर्षों में जम्मू-कश्मीर में व्यापक बदलाव आया है. इस शांति को बनाए रखने के लिए, हमारे बलों को दिन-रात सतर्क रहना होगा.'

उपराज्यपाल ने कहा, 'आज, मैं कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए लोगों के परिवारों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हर संभव सहायता प्रदान करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'आज जिन शहीदों के नाम घोषित किए गए हैं, वे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हैं. हम सभी उन्हें गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं.'

उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्राकृतिक आपदाओं और आतंकवाद दोनों का सामना करते हुए अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता दिखाई. चाहे प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवाद, हमारे बहादुर बल हमेशा तैयार रहते हैं.' उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 1016 पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी.

श्रीनगर के जेवान स्थित सशस्त्र पुलिस परिसर में पुलिस स्मृति दिवस समारोह में सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और साहस के लिए पुलिस बल की सराहना की.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि पिछले पांच वर्षों में कड़ी मेहनत से अर्जित शांति को बनाए रखने के लिए आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना होगा.

उपराज्यपाल ने पुलिस की अथक सेवा की भी प्रशंसा की और कहा कि उनका काम अक्सर बिना किसी अवकाश या सार्वजनिक मान्यता के जारी रहता है. उन्होंने कहा, 'हमारे पुलिस बलों के लिए कोई छुट्टियाँ या त्यौहार नहीं होते. जनता को हमेशा अपनी पहली प्राथमिकता देने के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं.'

सिन्हा ने 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डाला, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इन कानूनों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को सशक्त बनाया है और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया. उन्होंने कहा, '1 जुलाई से बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पुराने कानूनों को तीन नए कानूनों से बदल दिया गया है. इन नए आपराधिक कानूनों ने हमारी पुलिस को सशक्त बनाया है और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक प्रभावी बनाया है.'

क्षेत्र में आए बदलाव पर विचार करते हुए सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के सामने अब यह स्पष्ट विकल्प है कि वे कैसा भविष्य चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'पिछले पाँच वर्षों में जम्मू-कश्मीर में बदलाव आया है. अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह तय करना होगा कि वे क्या चाहते हैं. कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियाँ फैलाना जारी रखते हैं, लेकिन ये सब बंद होना चाहिए.'

उपराज्यपाल ने पुलिस और जनता के बीच मजबूत संबंधों का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा, 'लोगों और पुलिस के बीच एक स्वस्थ संबंध विकसित होना चाहिए. मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह बंधन और मजबूत हो.' सिन्हा ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को त्योहारों की शुभकामनाएँ भी दी. उन्होंने कहा, 'मैं सभी को दिवाली और भाई दूज की शुभकामनाएँ देता हूँ.' उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया. इस अवसर पर एलजी सिन्हा के अलावा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तनवीर सादिक, सकीना इटू, जावेद डार सहित अन्य विधायक भी उपस्थित थे.