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'हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो', आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राजस्थान सरकार से कहा कि वह खुद को भगवान बताने वाले आसाराम की स्वास्थ्य दशा के बारे में सही निर्देश ले, जो मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट न कहा कि, वह नहीं चाहता कि, कोई अनहोनी हो.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने की. राज्य सरकार ने बेंच को बताया कि, आसाराम फिट हैं और तीन महीने पहले अयोध्या और काशी गए थे. हालांकि, राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों से आगे के निर्देश लेने पर सहमत हो गई.

सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस बात से सहमत नहीं थे कि स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम को अंतरिम बेल दी जानी चाहिए. मेहता ने कहा कि उन्हें (आसाराम) जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है.

बेंच ने राज्य से मामले पर ध्यान से सोचने को कहा और कहा कि वह राज्य के मूल्यांकन को मानेगी. बेंच ने कहा, "अगर आप कहते हैं कि जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा (बेल देना) नहीं करेंगे."

बेंच ने साफ किया कि अगर उनकी हालत इतनी गंभीर है, तो न तो कोर्ट और न ही राज्य को दोष देना चाहिए. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यही एकमात्र चिंता है. मेहता ने कहा कि राज्य 20 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करेगा.