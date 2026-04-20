ETV Bharat / bharat

कबड्डी के ट्रायल खेल में भी हम जीत रहे गोल्ड, विश्व स्तर पर कीर्तिमान रचेगा छत्तीसगढ़: कबड्डी संघ

कबड्डी संघ के अध्यक्ष ने कहा, ''2027 से नेशनल ट्राइबल गेम्स के रेगुलर खेल की लिस्ट में होगी कबड्डी. रायपुर से भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

Chhattisgarh Kabaddi Association President
कबड्डी के ट्रायल खेल में भी हम जीत रहे गोल्ड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 5:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कबड्डी और उसे निकलने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किए जाएंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है. संजू देवी उसकी एक बड़ा मिशाल हैं. हालांकि नेशनल ट्राइबल गेम्स में कबड्डी को नहीं रखा गया था, लेकिन अब सरकार से यह मांग की गई है की कबड्डी को इस में शामिल किया जाए. छत्तीसगढ़ के कबड्डी खिलाड़ियों से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं. कबड्डी को लेकर चल रही तैयारियों पर छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष शशिकांत बघेल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ देश स्तर पर प्रतिभा निकालकर देगा.

सवाल: छत्तीसगढ़ में हुए ट्राइबल गेम्स में कबड्डी को नहीं रखा गया था वजह क्या है ?

जवाब: इस बार प्रदर्शन गेम के तौर पर कबड्डी और मलखंब को रखा गया था. अगले साल से मूल गेम्स में शामिल हो इसके लिए हमने आवेदन दिया है. यहां पर इसका अवेदन खेल मंत्री को भी दिया है और केंद्र में मनसुख मांडविया जी को भी आवेदन दिया है और उस पर सहमति बन गई है. अगले साल से वह इस खेल में शामिल रहेगा. अगले साल से ट्राइबल गेम्स में कबड्डी को शामिल किया जाएगा.

कबड्डी के ट्रायल खेल में भी हम जीत रहे गोल्ड (ETV Bharat)

सवाल: कबड्डी में छत्तीसगढ़ ने बढ़िया प्रदर्शन किया है. लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह का आयोजन होता है तो उसमें कबड्डी नहीं होती है, वजह क्या है ?

जवाब: मूल गेम में कबड्डी कभी नहीं था, इसलिए उसमें नहीं रखा गया है. लेकिन अब इसकी बात हो गई है, अबकी बार होने वाले ट्राइबल गेम्स में उसे रखा जाएगा. इसे लेकर के सारी चर्चा और तैयारी पूरी कर ली गई है.

सवाल: छत्तीसगढ़ में कबड्डी को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है ?

जवाब: मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं और हमारे खेल मंत्री अरुण साव जी का भरपूर आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिल रहा है. खिलाड़ियों को जो मदद मिल रहा है, वह खेल मंत्री और मुख्यमंत्री की ही देन है. अभी सितंबर में एशियाड है. एशियाड में भी ट्रायल में सिलेक्शन कैंप में हो गया है. अभी परीक्षा होने के कारण वह इसके लिए ट्राई नहीं की है. अगला जो कैंप है उसमें वह जाकर ज्वाइन करेंगे. उसके साथ ही एक और लड़की है छाया चंद्रवंशी वह कैंप अटेंड करके आ गई है और जब सेकंड टाइम आयोजित होगा तब दोनों जाएंगे.

सवाल: खेल से एक बड़े बदलाव की शुरुआत की जा रही है. बस्तर जो लंबे समय तक नक्सल प्रभावित था, वहां से बच्चे खेल के प्रति चुप रहे हैं और जिस तरीके से बस्तर ओलंपिक हुआ, वह भी चीजों को जोड़ रहा है. आपको क्या लगता है कितना असरदार होगा यह ?

जवाब: केंद्र की सरकार जिस तरीके से कम कर रही है और राज्य की सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, खेलों के प्रति जिस तरह से यह लोग ध्यान दे रहे हैं, इससे हमको चार-पांच साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. कबड्डी में ही पहली बार सब जूनियर टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है. जूनियर दोनों गर्ल्स और बॉय में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, तो अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं. उसी प्रकार के दूसरे खेलों का जैसे ट्राइबल गेम्स में फुटबॉल में हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है. अभी कबड्डी में प्रदर्शनी मैच में दोनों में हमने गोल्ड मेडल लिया है. खेल के मैदान में किए गए प्रदर्शन के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. चार-पांच सालों में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे. छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभाएं हैं वह उभर कर सामने आएंगी. मैं बच्चों से यही कहूंगा जिस तरीके से संजू देवी ने सफलता प्राप्त की है उसी तरीके से सभी बच्चे मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें. छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें मेरा यही सुझाव है.

8 घंटे नाव में, उसके बाद पैदल घर जाने में लगता है 1 दिन, अब नक्सली नहीं हैं लेकिन रास्ता कठिन है: अर्जुन गोरा, गोल्ड मेडल विजेता

घर जाने का रास्ता नहीं, गांव के स्कूल को नक्सलियों ने उड़ाया, पिता ने बेटी को दिया हौसला, अब देश के लिए मेडल जीतने का सपना

माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में सोशल वर्क के बहाने लोगों तक बनाई अपनी पहुंच, 10 सालों तक एनजीओ की तरह किया काम: शुभ्रांशु चौधरी

2015 के पहले जनता माओवादियों के साथ थी, 2015 के बाद जनता सरकार के साथ है: शुभ्रांशु चौधरी

1977 नागपुर की नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान, जिसने दंडकारण्य को बनाया नक्सलगढ़ का किला

TAGGED:

KHELO INDIA TRIBAL GAMES 2026
TRIBAL GAMES OF INDIA
TRIBAL GAMES IN CHHATTISGARH
PRESIDENT OF KABADDI FEDERATION
INCLUDE KABADDI IN TRIBAL GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.