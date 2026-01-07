ETV Bharat / bharat

'मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार में शामिल होने के लिए तैयार', पर कुकी जो MLA ने दोहराई ये मांग?

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: मणिपुर में कुकी जो समुदाय के सबसे सीनियर विधायक पाओलिएनलाल हाओकिप ने कहा कि, वे मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि, यह तभी मुमकिन होगा जब नई सरकार एक अलग प्रशासन या एक केंद्रशासित प्रदेश की उनकी मांग को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का वादा करे.

बुधवार को ईटीवी भारत से बातचीत में हाओकिप ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के कुकी जो समुदाय की मांग पर ईमानदारी से गौर करना चाहिए. हाओकिप ने कहा कि, एक अलग प्रशासन या एक केंद्रशासित प्रदेश आज के समय की मांग है.

उन्होंने कहा कि, अगर सरकार सच में मणिपुर में सबको साथ लेकर विकास चाहती है तो कुकी जो समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने हमेशा कुकी जो समुदाय को धोखा दिया है. चुराचांदपुर जिले के सैकोट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाओकिप ने कहा कि कुकी जो समुदाय के बाकी सभी 9 विधायकों की भावना एक जैसी है.

भाजपा विधायक ने कहा कि, सरकार बनना बहुसंख्यक समुदाय (मैतेई) के रवैये और केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि, अगर केंद्र राजनीतिक बातचीत कर रहा है और सच में अपने लोगों के लिए राजनीतिक समझौता चाहता है, तो सरकार बनने की गुंजाइश है. उन्होंने कहा कि, अगर लोकप्रिय सरकार समयबद्ध तरीके से बातचीत से राजनीतिक समझौता के लिए राजी होती है, तो वे सरकार में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि मणिपुर में नई सरकार को कुकी जो समुदाय के लिए बातचीत से हुए राजनीतिक समझौता का समर्थन करना चाहिए. हाओकिप ने कहा, "हम किसी भी ऐसी नई सरकार का हिस्सा नहीं होंगे जो बातचीत से हुए राजनीतिक समझौता का सपोर्ट नहीं करती." हाओकिप ने कहा कि कुकी जो के सभी विधायक अगले कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने और अपना पक्ष रखने के लिए नई दिल्ली जा सकते हैं.

हाओकिप ने आगे यह भी कहा कि, अगर सरकार लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके केंद्रशासित प्रदेश बना सकती है, तो सरकार मणिपुर में ऐसा स्टैंड क्यों नहीं ले सकती." 3 मई, 2023 को मणिपुर में हिंसा शुरू होने के कुछ दिनों बाद, 10 मौजूदा विधायक (कुकी-जो समुदाय से) जिनमें भाजपा के सात और तीन अन्य शामिल थे, ने एक बयान जारी कर अलग प्रशासन की मांग की थी.