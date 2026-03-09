पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक! ईरान में फंसे मेडिकल छात्र डर के साये में जीने को मजबूर, लगाई मदद की गुहार

ETV Bharat / bharat

Moazum Mohammad

March 9, 2026

श्रीनगर: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईरान में रह रहे भारतीय मेडिकल छात्र इस समय काफी अधिक सदमे में हैं. वह इसलिए क्योंकि एयर स्ट्राइक से हो रहे जोरदार धमाकों ने उनके दिल में डर का माहौल पैदा कर दिया है. ऐसे में उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए आग्रह करना पड़ रहा है.

कई मेडिकल छात्रों का कहना है कि, एयर स्ट्राइक से उनमें बहुत डर पैदा होने के बाद भारतीय दूतावास ने तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, शाहिद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसे के छात्रों को कोम में शिफ्ट कर दिया है.

ईरान के एक मेडिकल छात्र ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, कोम में भी एयर स्ट्राइक में कोई कमी नहीं आई है. छात्र ने कहा कि, स्ट्राइक उनकी जगह से सिर्फ 300 मीटर के दायरे में हो रही हैं. इससे डर का माहौल पैदा हो गया है. उनका कहना है कि, इस समय वे बेबस हैं और उनके निकासी को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है.

कोम में रह रहे एक छात्र ने बताया कि, पास के रिहायशी इमारतों को निशाना बनाए जाने के बाद उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया है. इसको लेकर भी छात्रों में डर का माहौल है. इसी तरह, केरमान और शिराज में स्टूडेंट्स ने धमाकों, बिल्डिंग्स को टारगेट किए जाने और खाने की सप्लाई कम होने की बात कही है.

उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से उन्हें घर ले जाने के लिए आग्रह किया है. छात्रों को लग रहा है कि, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली है. बदले में, ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया है जहां अमेरिका के एयर और नेवल बेस हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और एविएशन नेटवर्क में रुकावट आई है.

23 फरवरी को भारतीय दूतावास की एडवाइजरी के बावजूद यूनिवर्सिटी ने 1200 से ज्यादा भारतीय छात्रों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वे ईरान में फंस गए हैं. इसने छात्रों, तीर्थयात्रियों, बिज़नेसमैन और पर्यटकों समेत भारतीय नागरिकों को कमर्शियल फ़्लाइट्स समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद साधनों का इस्तेमाल करके बिना देर किए ईरान छोड़ने की सलाह दी.

ईरान के उर्मिया में, एक छात्र ने कहा कि 5 मार्च को होने वाले नेशनल और सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी ने स्थगित नहीं किए, जिससे वे युद्ध से जूझ रहे देश में फंस गए.

स्टूडेंट ने ईटीवी भारत को बताया, "यहां हालात बहुत खराब हैं. दिन-रात एयर स्ट्राइक हो रही हैं. हम अंदर ही रह रहे हैं और अपने निकलने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं.” ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने कहा कि छात्रों से 18 से ज़्यादा परेशानी वाली कॉल आई हैं, खासकर ईरान की इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से, जहां 32 छात्र फंसे हुए हैं. एसोसिएशन ने छात्रों को निकालने का मामला विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है.

एसोसिएशन ने कहा कि दरवाजे-ए-शिराजी में उनके हॉस्टल के पास हमला होने के बाद छात्रों को एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाया गया. कश्मीर के ज्यादातर छात्रों के माता-पिता उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से बच्चों को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है.

मगाम की नसीमा बानो ने कहा कि छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर के जरिए बाहर निकलने का ऑफर दिया गया है, लेकिन भारतीय दूतावास ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि छात्रों को अपनी यात्रा का इंतजाम खुद करना होगा.

एक अभिभावक, जिनकी बेटी उर्मिया यूनिवर्सिटी में MBBS के पांचवें साल की छात्र है, ने कहा कि, ईरान में फंसे उनकी बच्ची के पास पैसे नहीं हैं और एयर स्ट्राइक के बीच यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं है. मॉस्को के रास्ते टिकट की कीमत लगभग 1.50 लाख या उससे ज़्यादा है. उन्हें ट्रांजिट वीजा की भी जरूरत है. यह उनके लिए बहुत रिस्की और महंगा है. अभिभावक ने कहा, "हम चाहते हैं कि भारत सरकार दूसरे देशों की तरह छात्रों को वापस बुलाए.

श्रीनगर में गोलेस्तान यूनिवर्सिटी में एक छात्र के पिता परवेज़ अहमद ने कहा कि उन्होंने रविवार रात उनके वार्ड से थोड़ी देर बात की थी, लेकिन वे खुद से यात्रा करने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने पूछा, "वे युवा हैं और अकेले आर्मेनिया जाने जैसा बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं."

