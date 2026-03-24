ETV Bharat / bharat

'जाति विहीन समाज बनाने के बजाय, हम समाज को बांट रहे हैं', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जनगणना 2027 में विमुक्त (Denotified), घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) समुदायों की अलग-अलग गिनती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. DNT समुदाय के नेता दक्षिणकुमार बजरंगे और अन्य की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गणना प्रक्रिया में जो वर्गीकरण/उप-वर्गीकरण मांगा है, वह असल में नीति के दायरे में आता है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इन समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने उन्हें अपराधी बना दिया था. दवे ने जोर दिया कि उनके मुवक्किल जनगणना में एक अलग वर्गीकरण चाहते हैं ताकि उन्हें अलग से पहचाना जा सके.

यह तर्क दिया गया कि जनगणना के लिए गणना फॉर्म में सिर्फ SC, ST और दूसरी कैटेगरी शामिल हैं और इन समुदायों को विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes - DNTs) के लोगों के तौर पर चिन्हित करने का विकल्प होना चाहिए. पीठ को बताया गया कि DNT समुदायों की गिनती आखिरी बार 1913 की जनगणना में की गई थी.

इन बातों से सहमत न होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेषज्ञ नीतिगत निर्णय के दायरे में आने वाला मामला है. CJI ने मौखिक रूप से कहा कि भारत एक बहुत ही अनोखा देश है और जाति विहीन समाज बनाने के बजाय, "हम ज्यादा से ज्यादा वर्गीकरण करना चाहते हैं." यह तर्क दिया गया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय भी DNTs की गणना का समर्थन करता है.