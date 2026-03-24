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'जाति विहीन समाज बनाने के बजाय, हम समाज को बांट रहे हैं', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जनगणना प्रक्रिया में जो वर्गीकरण/उप-वर्गीकरण मांगा है, वह असल में नीतिगत निर्णय के दायरे में आता है.

we are dividing society, Supreme Court on plea for enumeration of DNT Tribes in census
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 5:49 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जनगणना 2027 में विमुक्त (Denotified), घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) समुदायों की अलग-अलग गिनती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. DNT समुदाय के नेता दक्षिणकुमार बजरंगे और अन्य की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गणना प्रक्रिया में जो वर्गीकरण/उप-वर्गीकरण मांगा है, वह असल में नीति के दायरे में आता है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इन समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने उन्हें अपराधी बना दिया था. दवे ने जोर दिया कि उनके मुवक्किल जनगणना में एक अलग वर्गीकरण चाहते हैं ताकि उन्हें अलग से पहचाना जा सके.

यह तर्क दिया गया कि जनगणना के लिए गणना फॉर्म में सिर्फ SC, ST और दूसरी कैटेगरी शामिल हैं और इन समुदायों को विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes - DNTs) के लोगों के तौर पर चिन्हित करने का विकल्प होना चाहिए. पीठ को बताया गया कि DNT समुदायों की गिनती आखिरी बार 1913 की जनगणना में की गई थी.

इन बातों से सहमत न होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेषज्ञ नीतिगत निर्णय के दायरे में आने वाला मामला है. CJI ने मौखिक रूप से कहा कि भारत एक बहुत ही अनोखा देश है और जाति विहीन समाज बनाने के बजाय, "हम ज्यादा से ज्यादा वर्गीकरण करना चाहते हैं." यह तर्क दिया गया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय भी DNTs की गणना का समर्थन करता है.

वरिष्ठ वकील ने कहा कि सरकार इस विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चूक की वजह से, गणना फॉर्म में उनका जिक्र नहीं था.

पीठ ने कहा कि यह समाज को बांटने की गहरी कोशिश है. साथ ही, यह भी कहा कि ये एजेंसियां ​​भारत की नहीं हैं और जांच से उनके स्रोत का पता चल जाएगा.

दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय के लायक मुद्दा नहीं है और मामले का निपटारा कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी अधिकारियों के सामने अपना मामला आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी.

यह भी पढ़ें- क्या धर्मांतरण के बाद मिल सकती है SC/ST एक्ट की सुरक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

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