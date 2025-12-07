ETV Bharat / bharat

'हमारे पास माझी सरकार पहचान पत्र है, हमें नागरिकता की जरूरत नहीं', ग्रामीणों का SIR फॉर्म भरने से इनकार

बंगाल के बांकुड़ा में 22 आदिवासी परिवारों ने SIR फॉर्म भरने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास 'माझी सरकार' पहचान पत्र है.

wb tribal villagers in Bankura refuse to fill SIR form claims they have Majhi Sarkar identity cards
गांव में जाकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते हुए अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 7:23 PM IST

5 Min Read
रानीबांध (बांकुड़ा): हमारे पास 'माझी सरकार' पहचान पत्र है, इसलिए भारतीय नागरिकता की जरूरत नहीं है. यह कहते हुए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में दो गांवों के 22 आदिवासी परिवारों के 79 सदस्यों ने SIR के लिए गणना फॉर्म नहीं भरा. प्रशासन के अधिकारियों ने गांव जाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन गांववालों ने इससे साफ इनकार कर दिया. यह मामला जिले के रानीबांध ब्लॉक की रौतारा (Rautara) पंचायत के मुचिकता (Muchikata) और वेदुआसोल (Veduasol) गांवों का है.

प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, खातड़ा (Khatra) SDPO अभिषेक यादव, रानीबांध BDO अनीशा यश और रानीबांध और बारिकुल पुलिस थानों के अधिकारी दोनों गांवों में गए. अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वे SIR गणना फॉर्म नहीं भरते हैं तो उन्हें क्या दिक्कतें आ सकती हैं. लेकिन वे सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की बात सुनना नहीं चाहते थे.

सबने एक ही बात कही, "हमने माझी सरकार (Majhi Sarkar) से पहचान पत्र लिए हैं. हमें भारत सरकार से नागरिकता की जरूरत नहीं है. ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें सरकार से नागरिकता लेनी ही है. कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता."

अधिकारियों पर भड़क गए ग्रामीण
जब अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, तब उनमें से कुछ भड़क गए और उनसे बहस करने लगे. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों के फॉर्म न भरने को लेकर आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको किसने बुलाया? जब हम बीमार होते हैं तो आप नहीं आते, जब हमारा घर तूफान और बाढ़ में नष्ट हो जाता है तो आप मदद नहीं करते. हम पहले भी भूखे रहे हैं, हम फिर से भूखे रहेंगे. हम एसआईआर नहीं भरेंगे."

अधिकारियों ने मुचिकता और वेदुआसोल के लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा.

इस बारे में आदिवासी गांव के रहने वाले सुंदर मोहन मुर्मू ने कहा, "हमने माझी सरकार का पहचान पत्र ले लिया है. हमें SIR गणना फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. क्या होगा? पहले किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा. इसलिए हम SIR नहीं करेंगे. वेदुआसोल गांव में हमारे 27 परिवार हैं. पांच परिवारों ने माझी सरकार का पहचान पत्र नहीं लिया है. ऐसा लगता है कि उन्होंने SIR में अपना नाम रजिस्टर करा लिया है."

एक अन्य ग्रामीण संजीत मुर्मू ने कहा, "जो सरकारी अधिकारी अभी आ रहे हैं, वे पहले क्यों नहीं आए? उन्हें सख्त लहजे में कहा गया है कि हम SIR फॉर्म नहीं भरेंगे. हमारा माझी सरकार का पहचान पत्र ठीक है. मुझे सरकार की नागरिकता लेने की कोई मजबूरी नहीं है. कोई मुझे नहीं बता सकता. हमने अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड माझी सरकार को जमा कर दिया है."

क्या है 'माझी सरकार' ?
सवाल यह है कि यह 'माझी सरकार' क्या या कौन है? वे कौन से पहचान पत्र दे रहे हैं? आरोप है कि ओडिशा से कुछ लोग आए हैं और 'समाजवाद इंटर-स्टेट माझी सरकार' के नाम पर गरीब, अनपढ़ आदिवासी लोगों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं. जनजातीय विकास सांस्कृतिक बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्य और बांकुड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के एसटी अध्यक्ष गंगाराम मुर्मू कहते हैं कि हालांकि यह संगठन ओडिशा से काम करता है, लेकिन इसका मुख्य ऑफिस छत्तीसगढ़ में है.

उन्होंने कहा, "वे कह रहे हैं कि उन्होंने माझी सरकार कार्ड ले लिया है. उन्हें अब भारत सरकार के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. इसलिए वे SIR फॉर्म नहीं भरेंगे. यह माझी सरकार असल में ओडिशा से काम करती है. उनका हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ में है. वे आदिवासियों की गरीबी और पढ़ाई-लिखाई की कमी का फायदा उठाकर उनका ब्रेनवॉश कर रहे हैं. वे गांव के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. वे उनसे कह रहे हैं, 'आपको सरकार की सेवाओं की जरूरत नहीं है. बदले में, माझी सरकार आपको सब कुछ देगी. सरकार आपके बारे में नहीं सोचती.' इस तरह गलत जानकारी फैलाई जा रही है. वे आते हैं, गरीब ग्रामीणों को ले जाते हैं, उनका ब्रेनवॉश करते हैं और उन्हें गांव वापस भेज देते हैं."

गंगाराम मुर्मू कहते हैं, "हमने जांच की है. सरकार भी जांच कर रही है. हमने उनकी पहचान कर ली है. वे देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं. अगर वे देशद्रोह करते हैं, तो प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा."

लेकिन सवाल यह है कि रानीबांध के मुचिकता और वेदुआसोल गांवों के जिन 79 लोगों ने SIR गणना फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें कैसे समझाया जाएगा? सरकार पर उनका भरोसा कैसे वापस आएगा?

प्रशासन की तरफ से समझाने की प्रक्रिया जारी
इस बारे में बांकुड़ा के जिला मजिस्ट्रेट सियाद एन (Siyad N) ने कहा, "हम प्रशासन की तरफ से गांव वालों को और समझाएंगे. समझाने की प्रक्रिया जारी रहेगी."

जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, "हम दोनों गांवों में फिर जाएंगे. हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना क्यों जरूरी है, इस बारे में लगातार प्रोपेगैंडा किया जाएगा."

लेकिन, सवाल यह है कि इस 'समाजवाद इंटर-स्टेट माझी सरकार' पर देश विरोधी काम करने का आरोप है. उन्हें कैसे रोका जाएगा? क्योंकि, एक समय में इस जंगल में कई वर्षों तक माओवादियों का प्रभाव था. धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल का जंगल माओवादियों से मुक्त हो गया है. अब, सीधे तौर पर सरकार होने का दावा करने वाले इस संगठन पर आदिवासियों का ब्रेनवॉश करने के आरोप ही बताएंगे कि जंगल का भविष्य किस दिशा में जाएगा.

