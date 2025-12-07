ETV Bharat / bharat

'हमारे पास माझी सरकार पहचान पत्र है, हमें नागरिकता की जरूरत नहीं', ग्रामीणों का SIR फॉर्म भरने से इनकार

रानीबांध (बांकुड़ा): हमारे पास 'माझी सरकार' पहचान पत्र है, इसलिए भारतीय नागरिकता की जरूरत नहीं है. यह कहते हुए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में दो गांवों के 22 आदिवासी परिवारों के 79 सदस्यों ने SIR के लिए गणना फॉर्म नहीं भरा. प्रशासन के अधिकारियों ने गांव जाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन गांववालों ने इससे साफ इनकार कर दिया. यह मामला जिले के रानीबांध ब्लॉक की रौतारा (Rautara) पंचायत के मुचिकता (Muchikata) और वेदुआसोल (Veduasol) गांवों का है.

प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, खातड़ा (Khatra) SDPO अभिषेक यादव, रानीबांध BDO अनीशा यश और रानीबांध और बारिकुल पुलिस थानों के अधिकारी दोनों गांवों में गए. अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वे SIR गणना फॉर्म नहीं भरते हैं तो उन्हें क्या दिक्कतें आ सकती हैं. लेकिन वे सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की बात सुनना नहीं चाहते थे.

सबने एक ही बात कही, "हमने माझी सरकार (Majhi Sarkar) से पहचान पत्र लिए हैं. हमें भारत सरकार से नागरिकता की जरूरत नहीं है. ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें सरकार से नागरिकता लेनी ही है. कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता."

अधिकारियों पर भड़क गए ग्रामीण

जब अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, तब उनमें से कुछ भड़क गए और उनसे बहस करने लगे. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों के फॉर्म न भरने को लेकर आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको किसने बुलाया? जब हम बीमार होते हैं तो आप नहीं आते, जब हमारा घर तूफान और बाढ़ में नष्ट हो जाता है तो आप मदद नहीं करते. हम पहले भी भूखे रहे हैं, हम फिर से भूखे रहेंगे. हम एसआईआर नहीं भरेंगे."

अधिकारियों ने मुचिकता और वेदुआसोल के लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा.

इस बारे में आदिवासी गांव के रहने वाले सुंदर मोहन मुर्मू ने कहा, "हमने माझी सरकार का पहचान पत्र ले लिया है. हमें SIR गणना फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. क्या होगा? पहले किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा. इसलिए हम SIR नहीं करेंगे. वेदुआसोल गांव में हमारे 27 परिवार हैं. पांच परिवारों ने माझी सरकार का पहचान पत्र नहीं लिया है. ऐसा लगता है कि उन्होंने SIR में अपना नाम रजिस्टर करा लिया है."

एक अन्य ग्रामीण संजीत मुर्मू ने कहा, "जो सरकारी अधिकारी अभी आ रहे हैं, वे पहले क्यों नहीं आए? उन्हें सख्त लहजे में कहा गया है कि हम SIR फॉर्म नहीं भरेंगे. हमारा माझी सरकार का पहचान पत्र ठीक है. मुझे सरकार की नागरिकता लेने की कोई मजबूरी नहीं है. कोई मुझे नहीं बता सकता. हमने अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड माझी सरकार को जमा कर दिया है."

क्या है 'माझी सरकार' ?

सवाल यह है कि यह 'माझी सरकार' क्या या कौन है? वे कौन से पहचान पत्र दे रहे हैं? आरोप है कि ओडिशा से कुछ लोग आए हैं और 'समाजवाद इंटर-स्टेट माझी सरकार' के नाम पर गरीब, अनपढ़ आदिवासी लोगों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं. जनजातीय विकास सांस्कृतिक बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्य और बांकुड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के एसटी अध्यक्ष गंगाराम मुर्मू कहते हैं कि हालांकि यह संगठन ओडिशा से काम करता है, लेकिन इसका मुख्य ऑफिस छत्तीसगढ़ में है.