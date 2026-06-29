पश्चिम बंगाल में OBC संशोधन बिल पासः 113 जातियां आरक्षण सूची से बाहर, जानें अब किन्हें मिलेगा फायदा?
बंगाल विधानसभा में 'पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2026' भारी बहुमत से पास हो गया है. पक्ष में 164 वोट तो विरोध में 17 वोट पड़े.
Published : June 29, 2026 at 4:09 PM IST
कोलकाताः 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) (संशोधन) विधेयक 2026' को राज्य विधानसभा में भारी बहुमत से पारित कर दिया गया. पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरी शंकर घोष ने इस संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा. सरकार ने पक्ष में 164 वोट हासिल कर इस विधेयक को आसानी से पास करा लिया. इसके विरोध में केवल 17 वोट पड़े.
सरकार ने साफ किया कि यह विधेयक मुख्य रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट के हालिया फैसले का पालन करने के लिए लाया गया था. चर्चा की शुरुआत में, सत्ताधारी दल के विधायक अरिजीत बख्शी ने पिछले सरकार की तीखी आलोचना करते हुए इस बिल का पूरा समर्थन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2010 से 2012 के बीच, बिना किसी बुनियादी ढांचे या वैज्ञानिक सर्वे के, केवल वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए कुछ वर्गों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था.
विपक्ष के विधायक विश्वनाथ दास ने आरोप लगाया कि साल 2012 के अधिनियम के तहत ओबीसी (OBC) वर्गीकरण से जुड़ा जो अधिकार विधायिका के पास था, उसे इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार को सौंपा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने इस बिल को जल्दबाजी में पास करने के बजाय एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मौखिक प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी इस मांग को प्रक्रियात्मक कमियों के कारण खारिज कर दिया गया.
विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विधेयक की तीखी आलोचना करते हुए कहा, "राजनीतिक उद्देश्यों के चलते एक खास समुदाय को निशाना बनाकर समाज के पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है." रंगनाथ मिश्रा आयोग और इंदिरा साहनी मामले में आए फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी वैज्ञानिक या व्यावहारिक डेटा के आरक्षण कोटे को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना पूरी तरह से अवैध है.
विधायक बाबर अली ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने सदन को याद दिलाया कि हाशिए पर रहने वाले व्यवसायों- जैसे बुनकर, कसाई और मछुआरे में लगे मुस्लिम समुदायों का पिछड़ापन कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि एक कड़वी सामाजिक सच्चाई है. विधायक मुस्तफिजुर रहमान ने आरोप लगाया कि साल 2011 से ओबीसी (OBC) सूची को तैयार करने में पारदर्शिता की कमी रही है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो लोग पहले ही नौकरी पा चुके हैं या वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनका भविष्य इस नए विधेयक के कारण खतरे में न पड़े.
विपक्ष की चिंताओं का जवाब देते हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरी शंकर घोष ने साफ किया कि यह विधेयक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूचियों में कोई बदलाव नहीं करता है. उन्होंने कहा, "हमने यह संशोधन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करने के लिए पेश किया है."
मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार केवल उन 113 समुदायों को ओबीसी सूची से हटा रही है, जिन्हें पिछली सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के चलते नियमों के खिलाफ जाकर शामिल किया था. साल 1993 के अधिनियम के तहत, मूल रूप से शामिल 66 समुदायों को इस आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा.
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