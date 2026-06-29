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पश्चिम बंगाल में OBC संशोधन बिल पासः 113 जातियां आरक्षण सूची से बाहर, जानें अब किन्हें मिलेगा फायदा?

कोलकाताः 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) (संशोधन) विधेयक 2026' को राज्य विधानसभा में भारी बहुमत से पारित कर दिया गया. पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरी शंकर घोष ने इस संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा. सरकार ने पक्ष में 164 वोट हासिल कर इस विधेयक को आसानी से पास करा लिया. इसके विरोध में केवल 17 वोट पड़े.

सरकार ने साफ किया कि यह विधेयक मुख्य रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट के हालिया फैसले का पालन करने के लिए लाया गया था. चर्चा की शुरुआत में, सत्ताधारी दल के विधायक अरिजीत बख्शी ने पिछले सरकार की तीखी आलोचना करते हुए इस बिल का पूरा समर्थन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2010 से 2012 के बीच, बिना किसी बुनियादी ढांचे या वैज्ञानिक सर्वे के, केवल वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए कुछ वर्गों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था.

विपक्ष के विधायक विश्वनाथ दास ने आरोप लगाया कि साल 2012 के अधिनियम के तहत ओबीसी (OBC) वर्गीकरण से जुड़ा जो अधिकार विधायिका के पास था, उसे इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार को सौंपा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने इस बिल को जल्दबाजी में पास करने के बजाय एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मौखिक प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी इस मांग को प्रक्रियात्मक कमियों के कारण खारिज कर दिया गया.

विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विधेयक की तीखी आलोचना करते हुए कहा, "राजनीतिक उद्देश्यों के चलते एक खास समुदाय को निशाना बनाकर समाज के पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है." रंगनाथ मिश्रा आयोग और इंदिरा साहनी मामले में आए फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी वैज्ञानिक या व्यावहारिक डेटा के आरक्षण कोटे को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना पूरी तरह से अवैध है.