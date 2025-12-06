ETV Bharat / bharat

भाजपा ने सस्पेंड विधायक का इस्तेमाल करने के लिए TMC की आलोचना की

ममता बनर्जी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर के जरिए पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ध्रुवीकरण करने का फैसला किया है, जबकि खुद उनसे दूरी बना ली है.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम धार्मिक पहल के बजाय राजनीति से प्रेरित है, और चेतावनी दी कि ममता बनर्जी के कुछ न करने से राज्य में अस्थिरता का खतरा हो सकता है.

भाजपा ने कबीर के निलंबन में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी हिंदुओं को धमकाने वाले बयान दिए थे, जिसमें कहा गया था कि जिले में मुसलमान 70 प्रतिशत और हिंदू सिर्फ 30 प्रतिशत हैं.

यह तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर को उनके उस बयान के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह शनिवार राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे.

कोलकाता: भाजपा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की इजाजत दी है.

धोरी माछ ना छुई पानी. इस कहावत का अर्थ है, “बिना हाथ गंदे किए कुछ कर लेना”. ममता बनर्जी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर के जरिए पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ध्रुवीकरण करने का फैसला किया है, जबकि खुद को उनसे दूर कर लिया है. इस वीडियो में हम मुसलमानों को हथियार ले जाते हुए देख रहे हैं.

पार्टी ने अपने पोस्ट में पूछा, "उन्होंने उसे पहले निलंबित क्यों नहीं किया, जब उसने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा था कि मुर्शिदाबाद में मुसलमान 70 प्रतिशत और हिंदू सिर्फ 30 प्रतिशत हैं?"

इस बीच, भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि वह उस इलाके में "आग से खेल रही हैं" जो अपने नाजुक सांप्रदायिक संतुलन के लिए जाना जाता है.

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिसमें ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम भावनाओं को बांटने के लिए 'सस्पेंड' टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही हैं. स्थानीय खबरों के मुताबिक, कबीर के मुस्लिम समर्थकों के ग्रुप को ईंटें ले जाते देखा गया है, ताकि वह बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर सकें, और उन्होंने आगे दावा किया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस उनका साथ दे रही है और इस काम के लिए सुरक्षा दी है."

मालवीय ने कहा कि निर्माण का दावा कोई धार्मिक पहल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं को भड़काने और चुनावी इलाकों को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक रणनीति है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदमों से पश्चिम बंगाल का सामाजिक ताना-बाना अस्थिर होने और सांप्रदायिक बंटवारे के बढ़ने का खतरा है.

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का नजरिया राज्य में सद्भाव बनाए रखने के वादे के बजाय सोची-समझी राजनीतिक मंशा दिखाता है. पार्टी ने आगे कहा, "लेकिन वह किसी भी हद तक नहीं रुकेंगी, भले ही इसका मतलब पश्चिम बंगाल को उथल-पुथल की ओर धकेलना हो."

