'वे झूठ फैला रहे हैं, हिंदू मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं' CAA आवेदनों पर सुवेंदु अधिकारी का TMC पर निशाना

काकद्वीप: चुनाव आयोग के निर्देश पर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के दूसरे फेज की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. इसको लेकर विपक्षी दलों के नेता विरोध जता रहे हैं, लेकिन आयोग ने कहा कि मतदाता लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए यह फैसला किया गया है.

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर यह मुद्दा उठा रही है. वहीं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य में इसको लागू करना बहुत जरूरी है क्योंंकि यहां घुसपैठियों की बाहुल्यता है.

उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर हिंदू मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सीएए के तहत आवेदन करने से हिंदुओं को हतोत्साहित करने के लिए झूठे आख्यान फैलाए जा रहे हैं. अधिकारी ने दावा किया कि सीएए के लिए 50,000 से अधिक लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं और मतदाताओं से हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रसारित किए जा रहे 'झूठ' पर विश्वास न करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं और हिंदू मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं. वे बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम हटा रहे हैं ताकि हिंदू लोग सीएए के लिए आवेदन न करें और उनके नाम मतदाता सूची में न आएं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके जाल में मत फंसिए, वे हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी गलत बातें कह रहे हैं. अब तक बांग्लादेश से 50000 से अधिक हिंदू बंगाल आ चुके हैं. हिंदू लोगों ने सीएए के लिए आवेदन किया है. किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.

इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के आगामी विरोध प्रदर्शन को वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक 'जानबूझकर' कदम करार दिया. इसके साथ-साथ एसआईआर के संबंध में टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोपों को एकसिरे से नकार दिया.

इससे पहले बीजेपी नेता ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा कि वे गुंडागर्दी कर रहे हैं. यह पूरी तरह से झूठा आरोप है. भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बेरोज़गारी, तुष्टिकरण की राजनीति और हिंदू देवी-देवताओं पर हमले इस राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं. वे जानबूझकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रहे हैं. यह सब ममता बनर्जी और उनके भतीजे की साजिश है. बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मंगलवार 4 नवंबर को कोलकाता में चल रहे एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरेंगी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ शामिल होंगे.