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TMC सांसद ने ममता की सुरक्षा पर उठाए सवाल, सरकार ने कहा Z+ सुरक्षा बरकरार

सरकार ने ममता की सिक्योरिटी टीम बदली, डेरेक ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया.

Mamata Banerjee Z Plus Security
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 9:55 AM IST

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कोलकाता: राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा कथित रूप से वापस लेने को लेकर राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों को प्रशासन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. टॉप प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दी गई सुरक्षा में बिल्कुल भी कटौती नहीं की गई है.

इसके उलट नबान्ना में अपना चार्ज संभालने के पहले ही दिन मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने राज्य पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DG) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को साफ-साफ कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री बुजुर्ग हैं. सुनिश्चित करें कि उन्हें कोई परेशानी न हो. उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी न हो.'

एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री के घर के चारों ओर पुलिस की पहरेदारी है, और उनके पूरे 'जेड-प्लस' सिक्योरिटी कवर में कोई ढील नहीं दी गई है. सिक्योरिटी हटाने के कथित विवाद की शुरुआत बुधवार रात को हुई.

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान दावा किया कि ममता बनर्जी के कालीघाट घर के बाहर कोई सिक्योरिटी वाला तैनात नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है. उन्होंने आगे दावा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूर्व मुख्यमंत्री के दो पुराने, भरोसेमंद सिक्योरिटी वालों को अचानक हटा दिया.

डेरेक का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे हंगामा मच गया. हालांकि, पुलिस सूत्रों ने कहा कि प्रशासन को बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री के जुलूस के बारे में पहले से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली थी. इसके बावजूद, इस घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस ने तुरंत उनके रास्ते में सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया.

नबन्ना के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जड़ पूर्व मुख्यमंत्री की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) की नियुक्ति के बारे में की गई एक खास मांग है. ममता बनर्जी अपनी सिक्योरिटी डिटेल के लिए स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी को रखने पर जोर दे रही हैं – ये अधिकारी उन्हें लंबे समय से जानते हैं. वह इन दो खास लोगों के अलावा किसी और अधिकारी को अपनी सिक्योरिटी में शामिल करने को तैयार नहीं हैं.

एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सरकारी नियम इस तरह से पर्सनल पसंद के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की इजाजत नहीं देते हैं. सिक्योरिटी कर्मचारियों को ड्यूटी रोस्टर और तय सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से रोटेट किया जाता है. हालिया बदलाव इसी स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को फॉलो करता है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी फ्रेमवर्क के अंदर, ऐसी पर्सनल मांगों को मानने की कोई गुंजाइश नहीं है.

इस स्थिति ने सुवेंदु अधिकारी से जुड़ी एक पुरानी घटना की यादें ताजा कर दी हैं. जब वह पिछली सरकार में मंत्री थे, तो उनके साथ दो परमानेंट पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) थे. विपक्ष के नेता बनने और सेंट्रल सिक्योरिटी कवर मिलने के बाद भी वे दो स्टेट पुलिस कर्मचारी पहले कुछ महीनों तक उनके साथ रहे.

लेकिन, आरोप है कि 2021 के चुनावों के बाद उस समय के पुलिस मंत्री के आदेश पर उन दो सुरक्षाकर्मियों को अचानक हटा दिया गया था. इसके अलावा, उनमें से एक को पूछताछ के लिए सीआईडी हेडक्वार्टर बुलाया गया और बाद में उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. जिसमें पुरुलिया ट्रांसफर और सस्पेंशन भी शामिल था. असल में अधिकारी के विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर होने के बावजूद उस समय उनके पुराने पीएसओ को बनाए रखने की उनकी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया गया.

नबन्ना में अधिकारियों के एक ग्रुप के अनुसार प्रशासन आज ममता बनर्जी के मामले में उन्हीं नियमों और प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. किसी खास अधिकारी को बनाए रखने पर ज़ोर देना प्रशासनिक नियमों के मुताबिक नहीं है. फिर भी, पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा है.

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों वाले वीडियो पर कमेंट करते हुए एक बीजेपी नेता ने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री अपने सांसदों से ऐसा तमाशा करवाने से बच सकती थी. जब सरकार ने साफ-साफ कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तो संसद में दिखाया गया वीडियो एक ड्रामा से ज़्यादा कुछ नहीं है.'

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