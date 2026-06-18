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TMC सांसद ने ममता की सुरक्षा पर उठाए सवाल, सरकार ने कहा Z+ सुरक्षा बरकरार

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( ETV Bharat )

कोलकाता: राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा कथित रूप से वापस लेने को लेकर राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों को प्रशासन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. टॉप प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दी गई सुरक्षा में बिल्कुल भी कटौती नहीं की गई है. इसके उलट नबान्ना में अपना चार्ज संभालने के पहले ही दिन मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने राज्य पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DG) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को साफ-साफ कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री बुजुर्ग हैं. सुनिश्चित करें कि उन्हें कोई परेशानी न हो. उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी न हो.' एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री के घर के चारों ओर पुलिस की पहरेदारी है, और उनके पूरे 'जेड-प्लस' सिक्योरिटी कवर में कोई ढील नहीं दी गई है. सिक्योरिटी हटाने के कथित विवाद की शुरुआत बुधवार रात को हुई. राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान दावा किया कि ममता बनर्जी के कालीघाट घर के बाहर कोई सिक्योरिटी वाला तैनात नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है. उन्होंने आगे दावा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूर्व मुख्यमंत्री के दो पुराने, भरोसेमंद सिक्योरिटी वालों को अचानक हटा दिया. डेरेक का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे हंगामा मच गया. हालांकि, पुलिस सूत्रों ने कहा कि प्रशासन को बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री के जुलूस के बारे में पहले से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली थी. इसके बावजूद, इस घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस ने तुरंत उनके रास्ते में सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया. नबन्ना के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जड़ पूर्व मुख्यमंत्री की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) की नियुक्ति के बारे में की गई एक खास मांग है. ममता बनर्जी अपनी सिक्योरिटी डिटेल के लिए स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी को रखने पर जोर दे रही हैं – ये अधिकारी उन्हें लंबे समय से जानते हैं. वह इन दो खास लोगों के अलावा किसी और अधिकारी को अपनी सिक्योरिटी में शामिल करने को तैयार नहीं हैं.