प.बंगाल: शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 35 मंत्रियों ने ली पद और गोपनियता की शपथ
लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलवाई.
Published : June 1, 2026 at 11:56 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार का आज सोमवार 1 जून 2026 को कैबिनेट विस्तार हुआ. लोक भवन में आयोजित एक सादे समारोह में करीब 35 मंत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली. राज्यपाल आरएन रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई. जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की. उसके बाद राज्यपाल ने तीन राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई.
शपथ लेने वाले मंत्रियों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शुभेंदु सरकार में इन लोगों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे. इस बार बीजेपी सरकार में अनुभवी और युवाओं को जगह दी जाएगी. इनमें सरद्योत मुखोपाध्याय, इंद्रनील खान, पूर्णिमा चक्रवर्ती, तापस रॉय, गार्गी घोष, अशोक डिंडा, स्वपन दासगुप्ता और रूपा गांगुली समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं.
Kolkata, West Bengal: BJP MLAs took oath as Cabinet Minister/ MoS /MoS (Independent Charge)— ANI (@ANI) June 1, 2026
13 MLAs took oath as Cabinet ministers, 3 as MoS (Independent Charge) and 19 as MoS
Cabinet ministers WB Govt
1) Deepak Barman
2) Tapas Roy
3) Dr Shankar Ghosh
4) Manoj Kumar Oraon… pic.twitter.com/9AUH87UBsl
पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार में 13 कैबिनेट और 22 राज्य मंत्रियों (3 स्वतंत्र प्रभार) ने ली शपथ
- 1) दीपक बर्मन
- 2) तपस रॉय
- 3) डॉ. शंकर घोष
- 4) मनोज कुमार ओरांव
- 5) अर्जुन सिंह
- 6) गौरी शंकर घोष
- 7) स्वपन दासगुप्ता
- 8) जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
- 9) कल्याण चक्रवर्ती
- 10) अजय पोद्दार
- 11) सरदवत मुखर्जी
- 12) दूध कुमार मंडल
- 13) अनूप कुमार दास
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
1) डॉ. इंद्रनील खान
2) मालती रावा रॉय
3) राजेश महतो
राज्य मंत्री
1) जोएल मुर्मू
2) हरे कृष्ण बेरा
3) आनंदमय बर्मन
4) अशोक डिंडा
5) नाडियार चंद बाउरी
6) विशाल लामा
7) शांतनु प्रमाणिक
8) मौमिता बिस्वास मिश्रा
9) उमेश रे
10) पूर्णिमा चक्रवर्ती
11) कौशिक चौधरी
12) भास्कर भट्टाचार्य
13) दिबाकर घरामी
14) अमिया किस्कू
15) कलिता माझी
16) गार्गी दास घोष
17) बिराज बिस्वास
18) दीपांकर जाना
19) सुमना सरकार
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