TMC MP अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर नगर निगम की कार्रवाई, हटाया गया टीन शेड
अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. विस्तार से पढ़िए.
Published : November 12, 2026 at 9:57 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस सांसद (TMC MP) अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है. इससे पहले बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस द्वारा निगरानी किए जाने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हस्तक्षेप की मांग की थी.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि एक बार फिर कोलकाता पुलिस के अधिकारी सरकारी पुलिस वाहनों का इस्तेमाल करके मेरे घर के आसपास निगरानी कर रहे हैं और मुझ पर नजर रख रहे हैं. पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसी तरह की रेकी की थी, जिसके बाद 7 नवंबर को उपद्रवियों ने हमला कर दिया. चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है. मुझे पक्का यकीन है कि एक और हमले की साजिश रची जा रही है.
Once again, @KolkataPolice officials are using official police vehicles to conduct surveillance around my residence and snoop on me. They carried out a similar recce last week, following which hooligans attacked on November 7. Four days have passed, yet not a single perpetrator has been arrested. I have serious reasons to believe another attack is being planned. Is the objective to intimidate and silence me while rapes and other crimes continue unabated across the state? Why is the BJP government so afraid of my voice? And why has the Hon’ble Lok Sabha Speaker @ombirlakota failed to intervene despite my repeated complaints? Is the police force being used to protect citizens or to intimidate those who dare to question the government?— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 11, 2026
उन्होंने आगे लिखा कि क्या इसका मकसद मुझे डराना और चुप कराना है, जबकि पूरे राज्य में बलात्कार और अन्य अपराध बेरोकटोक जारी हैं? बीजेपी सरकार मेरी आवाज से इतनी डरी हुई क्यों है? और मेरी बार-बार की शिकायतों के बावजूद, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने दखल क्यों नहीं दिया? क्या पुलिस बल का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, या उन लोगों को डराने के लिए जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं?
इससे पहले, शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोग दो दिनों से उनके कार्यालय और आवास की रेकी कर रहे थे. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया. उन्होंने पूछा कि राज्य पुलिस कथित तौर पर एक निर्वाचित सांसद के कार्यालय और आवास की जासूसी क्यों कर रही है? इस निगरानी की अनुमति किसने दी और किस मकसद से?
कुछ घंटों बाद, उन्होंने दावा किया कि जो खतरा था, वह सच हो गया है। शनिवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज सुबह मेरे द्वारा रेकी (निगरानी) का वीडियो जारी किए जाने के बाद, अभी रात के 2 बजे मेरे घर पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया, और यह सब कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में हुआ. न्यायपालिका पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहान कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका धन्यवाद कि जब यह सब हो रहा है, तब आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Police and Administration conduct a demolition drive against the illegal encroachment on the footpath outside TMC MP Abhishek Banerjee’s residence in Kalighat https://t.co/wSo9Fk80mM— ANI (@ANI) November 12, 2026
उन्होंने कहा कि आप मेरा घर गिरा सकते हैं. आप मेरे दफ्तर में तोड़फोड़ कर सकते हैं. आप मुझ पर झूठे मुकदमे मढ़ सकते हैं. आप जो चाहें कर सकते हैं... लेकिन जो साहस, मानवीय जज्बा और अंतरात्मा मुझे जन्म से मिली है—उसे आप कभी मुझसे छीन नहीं सकते, और न ही मैं आपसे कभी डरूंगा. इस घटना के बाद ममता बनर्जी कालीघाट में अभिषेक के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गईं. वह सुबह के समय कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचीं और अपने भतीजे के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया.
वहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इन दावों को 'लोगों को गुमराह करने' की कोशिश बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब हमने किसी राजनेता का जन्मदिन फुटपाथ पर मनाते देखा है. यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी. इसके अलावा, अभिषेक बनर्जी को मारने का समय किसके पास है? उनके पास कहने या करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे इस मुद्दे को उठाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.
#WATCH | Kolkata | Police administration conducts demolition drive against the illegal encroachment on the footpath outside TMC leader Abhishek Banerjee’s residence in Kalighat https://t.co/iY6gChRWv4— ANI (@ANI) November 12, 2026
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी सार्वजनिक सड़क पर जन्मदिन मनाने के टीएमसी के फैसले की आलोचना की और कहा कि इस तरह के जमावड़े से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है. इस बीच, जुलाई में दक्षिण 24 परगना के अमतला में सांसद अभिषेक बनर्जी के बंद पड़े कार्यालय में सुरक्षा इंतजामों के बीच अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाया गया. हालांकि, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अमतला स्थित उनके कार्यालय में तोड़फोड़ का सारा काम अगले आदेश तक रोक दिया जाए.
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