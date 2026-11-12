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TMC MP अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर नगर निगम की कार्रवाई, हटाया गया टीन शेड

TMC MP अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर नगर निगम की कार्रवाई ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस सांसद (TMC MP) अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है. इससे पहले बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस द्वारा निगरानी किए जाने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हस्तक्षेप की मांग की थी.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि एक बार फिर कोलकाता पुलिस के अधिकारी सरकारी पुलिस वाहनों का इस्तेमाल करके मेरे घर के आसपास निगरानी कर रहे हैं और मुझ पर नजर रख रहे हैं. पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसी तरह की रेकी की थी, जिसके बाद 7 नवंबर को उपद्रवियों ने हमला कर दिया. चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है. मुझे पक्का यकीन है कि एक और हमले की साजिश रची जा रही है.