ETV Bharat / bharat

केरल: शिगेला फैलने से वायनाड में हाई अलर्ट, सैकड़ों लोग इलाज के लिए मजबूर

केरल में शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई है. ये एक जीवाणुजनित संक्रमण है, जो पाचन तंत्र, विशेष रूप से आंतों को प्रभावित करता है.

shigella virus
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वायनाड: सुल्तान बाथेरी के नेनमेनी पंचायत और आस-पास के इलाकों में शिगेला फैलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. सैकड़ों लोग लक्षणों की जांच के लिए मेडिकल मदद मांग रहे हैं. इसलिए अधिकारियों ने बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं और निगरानी कड़ी कर दी है, हालांकि कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है.

यह बीमारी सबसे पहले पिछले गुरुवार को तब सामने आई जब सुल्तान बाथेरी के कोलियाडी मार बेसेलियोस स्कूल के स्टूडेंट्स ने उल्टी, डायरिया और बुखार जैसे लक्षण बताए. बाद में मेडिकल जांच में दो बच्चों में शिगेला इन्फेक्शन की पुष्टि हुई.

तब से 443 लोगों ने अलग-अलग हॉस्पिटल में इलाज करवाया है, जिसमें 337 स्टूडेंट्स में ऐसे ही लक्षण दिखे. अभी 68 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से 26 का बाथेरी तालुक हॉस्पिटल में और 42 का दूसरे मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है. हाल ही में 14 और लोगों में लक्षण दिखने के बाद सर्विलांस का दायरा बढ़ा दिया गया है. इससे हेल्थ डिपार्टमेंट की निगरानी में कुल 163 लोग आ गए हैं.

जिले का चार्ज संभाल रहे कृषि मंत्री टी सिद्दीकी ने कहा कि इंफेक्शन को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों, अस्पतालों और घरों के लिए खास प्रोटोकॉल बनाए गए हैं. यह देखते हुए कि कुछ बच्चों में बार-बार लक्षण दिख रहे हैं और उन्हें दोबारा भर्ती करने की जरूरत है, मंत्री ने सभी हेल्थकेयर सुविधाओं को दवाओं की सही सप्लाई पक्का करने का निर्देश दिया है.

अधिकारियों को सभी स्कूलों से सैंपल इकट्ठा करने, कुओं और पीने के पानी के दूसरे सोर्स को क्लोरीनेट करने के लिए एक खास ड्राइव शुरू करने और सफाई के कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. ये बचाव के कदम आस-पास की पंचायतों तक भी बढ़ाए जा रहे हैं.

इसके अलावा, फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट को पूरे जिले में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्शन करने का काम सौंपा गया है, जिसमें गंदे खाने की जगहों और स्ट्रीट फ़ूड बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे उन सभी जगहों का इंस्पेक्शन करें जहाँ प्रभावित बच्चे गए थे और लोकल हेल्थकेयर सुविधाओं को अपग्रेड करें.

इसके फैलने से रोकने के लिए इन्फेक्टेड बच्चों के भाई-बहनों वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खास मॉनिटरिंग की गई है. हेल्थ डिपार्टमेंट ने लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल मदद और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मरीजों पर लगातार मॉनिटरिंग जरूरी कर दी है.

इसके अलावा हाल ही में लक्षण बताने वाले 35 आदिवासी स्टूडेंट्स के हॉस्टल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खास मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं. हेल्थ मिनिस्टर के मुरलीधरन ने अधिकारियों को बीमारी फैलने की सही वजह का पता लगाने और किसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पूरी स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- चीन के बाद भारत में बीमारियों से सबसे ज्यादा मौत; बढ़ते हेल्थ खर्च से गरीब हो गए दुनिया के 160 करोड़ लोग, नेपाल-अल साल्वाडोर-होंडुरास में सिस्टम सबसे खराब

TAGGED:

केरल शिगेला संक्रमण
शिगेला बीमारी
KERALA HIGH ALERT
SHIGELLA VIRUS IN KERALA
SHIGELLA VIRUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.