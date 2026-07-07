ETV Bharat / bharat

वायनाड भूस्खलन : बह गए ट्रक, जान बचाने के लिए दौड़े लोग, ऐसा डरावना था दृश्य

भूस्खलन की तस्वीरों से हर कोई हैरान. काम रोकने को कहा गया, पर आदेश नहीं माना गया.

Wayanad landslide
वायनाड भूस्खलन की तस्वीर (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 5:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वायनाड : केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन की तस्वीरों ने दिल दहला दिया है. लोग भाग रहे हैं और पीछे तेजी से मलबा गिर रहा है. इसने घरों और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. तस्वीर डराने वाली है.

डरावने दृश्यों में मिट्टी का बहाव सड़क पर फैलते और पुल के ऊपर से एक बड़ी लहर की तरह तेजी से गुजरते हुए दिखाई दिया. इस बहाव ने वहां खड़ी एक टैंकर लॉरी को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गया, जहां कुछ कमर्शियल दुकानें और प्रतिष्ठान थे. वहां मौजूद एक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो क्लिप में कई लोग - जिनमें एक महिला भी शामिल थी - मिट्टी के बहाव से बचने के लिए भागते हुए दिखे. लेकिन मिट्टी का बहाव उनसे और लॉरी से टकराया और उन्हें घसीटते हुए पुल के दूसरी तरफ ले गया, जहां वे दुकानों के सामने जाकर रुके.

लॉरी वहां खड़ी एक जीप से टकरा गई, और फिर फुटेज में भूस्खलन से प्रभावित होकर दोनों वाहनों के बीच से एक पुरुष और एक महिला को भारी कीचड़ से सने हुए बाहर निकलते हुए दिखाया गया, जो चमत्कारिक रूप से इस भयावह घटना में बच गए थे.

कुछ अन्य पुरुष भी कीचड़ से सने हुए लंगड़ाते हुए दिखाई दिए. दुकानों के पास मौजूद लोग जैसे ही उन्होंने देखा कि कीचड़ बैरियर तोड़कर आगे बढ़ रहा है, तुरंत सुरक्षा के लिए भाग गए. फुटेज में एक निजी बस भी दिखाई दी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर निर्माण स्थल तक मजदूरों को ले जाने के लिए किया जाता था, जो वहां खड़ी थी और भूस्खलन के कारण पास की नदी में जा गिरी.

Wayanad Landslide
वायनाड भूस्खलन की तस्वीर (ETV Bharat)

बाद में नदी में आधा डूबा हुआ पुल दिखाई दिया, जिस पर पानी बह रहा था. सामने आए दृश्यों में पुल और आसपास का पूरा इलाका कीचड़ की मोटी परतों से ढका हुआ था. बचावकर्मी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई व्यक्ति उसके नीचे फंसा तो नहीं है.बचाव अभियान में पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के जवान भी तैनात किए गए हैं.कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाले अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पडी पुल का निर्माण कार्य पिछले साल शुरू हुआ था.

Wayanad Landslide
वायनाड भूस्खलन की तस्वीर (ETV Bharat)

कल्लाडी के पास सड़क और पुल पर मिट्टी का एक बड़ा ढेर खिसककर गिर रहा था. इस चौंकाने वाले नजारे के बैकग्राउंड में "दोस्तों, तेजी से भागो" जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जबकि कई लोग - जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं - भूस्खलन से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे. टीवी चैनलों पर दिखाए गए एक छोटे से वीडियो क्लिप में - जिसे पुल के दूसरी तरफ से शूट किया गया था - चश्मदीद को यह कहते हुए सुना जा सकता है: "दोस्तों, तेजी से भागो. फोटो लो."

क्लिप में मिट्टी का वह ढेर दिखाई दे रहा है जो कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास जमा हो गया था. यह मिट्टी कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाले टनल रोड प्रोजेक्ट के तहत जमा हुई थी. बारिश की वजह से यह अचानक नीचे खिसकने लगी, जिससे पेड़ गिर गए और कंस्ट्रक्शन साइट पर लगे मेटल और कपड़े के बैरिकेड उड़ गए.

Wayanad Landslide
वायनाड भूस्खलन की तस्वीर (ETV Bharat)

केरल के पीडब्लूडी मंत्री पी.के. बशीर ने कहा कि वायनाड में कल्लाडी टनल रोड प्रोजेक्ट साइट पर हुए भूस्खलन के लिए विभाग को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रोजेक्ट पिछली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल में बनी व्यवस्था के तहत कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा था.पत्रकारों से बात करते हुए बशीर ने कहा कि इस त्रासदी का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हमने इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट तैयार नहीं किया था. केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर नियुक्त किया था. काम की व्यवस्था कोंकण रेलवे ने की थी. सब कुछ कोंकण रेलवे ने ही किया था. इसके लिए पीडब्लूडी को दोष न दें."

मंत्री ने कहा कि यूडीएफ सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी और काम करने वाली एजेंसी को साइट पर संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी थी.उन्होंने बताया कि 12 जून को अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीडब्लूडी सचिव, अतिरिक्त सचिव, जिला कलेक्टर और कोंकण रेलवे के प्रतिनिधि शामिल थे.बैठक के बाद, पीडब्लूडी सचिव अदीला अब्दुल्ला, मुख्य इंजीनियरों और वायनाड के ज़िला कलेक्टर को साइट का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था.बशीर ने कहा, "उन्हें वहां खोदी गई मिट्टी का बड़ा ढेर मिला. हमने कोंकण रेलवे को निर्देश दिया था कि बारिश के दौरान कोई काम न किया जाए, ऐसे हालात में किसी भी कर्मचारी को काम पर न लगाया जाए और जमा हुई मिट्टी को हटा दिया जाए."

ये भी पढ़ें : वायनाड सुरंग परियोजना स्थल पर भूस्खलन से तबाही, 3 लोगों की मौत

TAGGED:

TRUCK SWEPT PEOPLE RUN FOR LIFE
वायनाड भूस्खलन बह गए ट्रक
WAYANAD LANDSLIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.