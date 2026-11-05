ETV BHARAT की खबर का असर: अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी महिमा उरांव को मिला 'अबुआ आवास'
ईटीवी भारत की खबर के असर के बाद खिलाड़ी महिमा उरांव को 'अबुआ आवास' मिलने का रास्ता साफ हो गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 8:24 PM IST
रांची: अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी महिमा उरांव को आखिरकार अपना पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है. ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत सोदाग बगीचा टोली की रहने वाली महिमा उरांव को अबुआ आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही उन्हें योजना की पहली किस्त भी प्रदान कर दी गई है. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने महिमा को आवास योजना से संबंधित स्वीकृति पत्र सौंपा.
महिमा उरांव की संघर्षपूर्ण जिंदगी
गौरतलब है कि ईटीवी भारत ने 29 अगस्त को महिमा उरांव की संघर्षपूर्ण जिंदगी और उनके जर्जर मकान की बदहाल स्थिति को प्रमुखता से दिखाया था. खबर में बताया गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और झारखंड का प्रतिनिधित्व कर कई उपलब्धियां हासिल करने वाली महिमा बारिश के दौरान जर्जर छत के नीचे रहने को मजबूर हैं. हर बारिश में उन्हें छत गिरने का डर सताता था. खेल के मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाली इस खिलाड़ी के सामने अपने घर की बदहाली एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी. खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए समय रहते उचित कदम उठाने का भरोसा दिया था.
आवास का मिला लाभ
अबुआ आवास की स्वीकृति मिलने के बाद महिमा उरांव ने ईटीवी भारत का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनकी परेशानी को प्रमुखता से दिखाने के लिए वह ईटीवी भारत को बहुत-बहुत धन्यवाद देती है. वहीं, उनके कोच मुकेश कंचन ने भी खबर के माध्यम से महिमा की स्थिति को सामने लाने और उन्हें आवास का लाभ मिलने पर ईटीवी भारत का आभार व्यक्त किया.
आवास मिलना खुशी की बात
इस मौके पर मुखिया पतरस तिर्की ने कहा कि महिमा उरांव ने अपनी प्रतिभा से क्षेत्र और झारखंड का नाम रोशन किया है. उन्हें 'अबुआ आवास योजना' का लाभ मिलना खुशी की बात है. उन्होंने बताया कि ईटीवी भारत के माध्यम से जब उन्हें महिमा की बदहाल स्थिति की जानकारी मिली, तब यह मामला उनके संज्ञान में आया. इसके बाद महिमा को सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया गया.
जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ
उन्होंने कहा कि पंचायत के प्रतिभावान खिलाड़ियों और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके. दिव्यांगजनों के अधिकार और समावेश के लिए काम करने वाले डॉ. राहुल मेहता, सरिता सिन्हा, पवन लकड़ा और निशा मेहता सहित झारखंड विकलांग जन फोरम के सदस्यों और पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है.
अबुआ आवास योजना की स्वीकृति
मुखिया पतरस तिर्की ने आवास स्वीकृति में हुई देरी के ईटीवी भारत के सवाल पर कहा कि प्रक्रिया में कुछ समय लगा. उन्होंने बताया कि दस्तावेजों और दूसरी औपचारिकताओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब महिमा उरांव को अबुआ आवास योजना की स्वीकृति मिल गई है और पहली किस्त भी प्रदान कर दी गई है.
घर की बदहाल स्थिति
महिमा को आवास की स्वीकृति मिलना सिर्फ एक सरकारी योजना का लाभ नहीं, बल्कि उस खिलाड़ी के संघर्ष को मिली राहत भी है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर झारखंड का नाम रोशन किया, लेकिन अपने ही घर की बदहाल स्थिति से जूझ रही थी. ईटीवी भारत की खबर के बाद उनकी समस्या सामने आई और अब उन्हें अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है.
दिव्यांग खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं का लाभ
उन्होंने खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि महिमा की तरह दूसरे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिलेगा. कार्यक्रम में प्रिया प्रियंका हेमरोम, मुखिया पतरस तिर्की, कोच मुकेश कंचन, वार्ड सदस्य प्रिया गाड़ी, पंचायत सचिव विक्रम कुमार महतो, जनसेवक एमलेन श्वेता मिंज, सिमोन बखला, विकास बखला, नीलमनी खोया, मेरी नागडुवार, पूनम तिर्की और सिबनाथ बखला सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
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