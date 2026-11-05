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ETV BHARAT की खबर का असर: अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी महिमा उरांव को मिला 'अबुआ आवास'

महिमा उरांव को स्वीकृति पत्र सौंपते पदाधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी महिमा उरांव को आखिरकार अपना पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है. ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत सोदाग बगीचा टोली की रहने वाली महिमा उरांव को अबुआ आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही उन्हें योजना की पहली किस्त भी प्रदान कर दी गई है. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने महिमा को आवास योजना से संबंधित स्वीकृति पत्र सौंपा.

महिमा उरांव की संघर्षपूर्ण जिंदगी