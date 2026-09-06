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मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से झारखंड की राजनीति में शोक, JMM परिवार स्तब्ध

रांची: गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का असामयिक निधन हो गया है. देर रात अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां असले सुबह उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है.

JMM ने जताया गहरा दुख, कहा- अपूरणीय क्षति

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. पार्टी की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि जीवन की अनिश्चितता ने एक बार फिर सभी को गहरे दुःख और शोक में छोड़ दिया है. पार्टी ने सुदिव्य कुमार सोनू को झामुमो का समर्पित साथी बताते हुए उनके निधन को पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.

जानकारी देते जेएमएम प्रवक्ता (ईटीवी भारत)

सुदिव्य कुमार थे आंदोलनकारी: मनोज पांडे

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि मंत्री सुदिव्य कुमार इस तरह छोड़कर चले जाएंगे. उन्होंने कहा कि जेएमएम के लिए यह एक अपूर्ण छती है, जो शायद कभी भरपाई नहीं होगी. उन्होंने कहा सुदिव्य कुमार सोनू एक आंदोलनकारी भी थे. झारखंड अलग राज्य में लड़ाई में उनका भी योगदान है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद आगे की कार्यक्रम तय किया जाएगा.