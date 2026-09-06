मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से झारखंड की राजनीति में शोक, JMM परिवार स्तब्ध
झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार की असामयिक निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 6, 2026 at 6:53 AM IST
रांची: गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का असामयिक निधन हो गया है. देर रात अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां असले सुबह उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है.
JMM ने जताया गहरा दुख, कहा- अपूरणीय क्षति
सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. पार्टी की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि जीवन की अनिश्चितता ने एक बार फिर सभी को गहरे दुःख और शोक में छोड़ दिया है. पार्टी ने सुदिव्य कुमार सोनू को झामुमो का समर्पित साथी बताते हुए उनके निधन को पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.
सुदिव्य कुमार थे आंदोलनकारी: मनोज पांडे
जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि मंत्री सुदिव्य कुमार इस तरह छोड़कर चले जाएंगे. उन्होंने कहा कि जेएमएम के लिए यह एक अपूर्ण छती है, जो शायद कभी भरपाई नहीं होगी. उन्होंने कहा सुदिव्य कुमार सोनू एक आंदोलनकारी भी थे. झारखंड अलग राज्य में लड़ाई में उनका भी योगदान है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद आगे की कार्यक्रम तय किया जाएगा.
ज़िंदगी की क्षणभंगुरता…— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) September 6, 2026
कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियाँ ही हमारे साथ हैं। जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार… pic.twitter.com/CqsHItNpzR
संघर्ष और योगदान को किया याद
झामुमो ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के संघर्ष, सेवा और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. पार्टी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है. साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार व सभी साथियों को इस कठिन समय में संबल देने की प्रार्थना की गई है.
राजनीतिक गलियारे में शोक
सुदिव्य कुमार सोनू के निधन की खबर सामने आने के बाद झारखंड के पूरे राजनीतिक खेमे में शोक का माहौल है. झामुमो कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके शुभचिंतकों में भी गहरा दुख है. अचानक हुए इस निधन से पार्टी और राज्य की राजनीति में उनके साथ जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है.
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