ETV Bharat / bharat

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से झारखंड की राजनीति में शोक, JMM परिवार स्तब्ध

झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार की असामयिक निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

SUDIVYA KUMAR PASSED AWAY
सुदिव्य कुमार (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 6:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का असामयिक निधन हो गया है. देर रात अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां असले सुबह उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है.

JMM ने जताया गहरा दुख, कहा- अपूरणीय क्षति

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. पार्टी की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि जीवन की अनिश्चितता ने एक बार फिर सभी को गहरे दुःख और शोक में छोड़ दिया है. पार्टी ने सुदिव्य कुमार सोनू को झामुमो का समर्पित साथी बताते हुए उनके निधन को पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.

जानकारी देते जेएमएम प्रवक्ता (ईटीवी भारत)

सुदिव्य कुमार थे आंदोलनकारी: मनोज पांडे

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि मंत्री सुदिव्य कुमार इस तरह छोड़कर चले जाएंगे. उन्होंने कहा कि जेएमएम के लिए यह एक अपूर्ण छती है, जो शायद कभी भरपाई नहीं होगी. उन्होंने कहा सुदिव्य कुमार सोनू एक आंदोलनकारी भी थे. झारखंड अलग राज्य में लड़ाई में उनका भी योगदान है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद आगे की कार्यक्रम तय किया जाएगा.

संघर्ष और योगदान को किया याद

झामुमो ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के संघर्ष, सेवा और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. पार्टी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है. साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार व सभी साथियों को इस कठिन समय में संबल देने की प्रार्थना की गई है.

राजनीतिक गलियारे में शोक

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन की खबर सामने आने के बाद झारखंड के पूरे राजनीतिक खेमे में शोक का माहौल है. झामुमो कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके शुभचिंतकों में भी गहरा दुख है. अचानक हुए इस निधन से पार्टी और राज्य की राजनीति में उनके साथ जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार का निधन, हार्ट अटैक के बाद गई जान

कर्नाटक मॉडल से बदलेगा झारखंड का पर्यटन प्रबंधन! मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में अध्ययन दल का दौरा

मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर लगाया छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप, छात्रों से की बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील

TAGGED:

सुदिव्य कुमार सोनू
झारखंड
मंत्री का निधन
RANCHI
SUDIVYA KUMAR PASSED AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.