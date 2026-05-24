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अब पानी पर दौड़ेगी मेट्रो; 20 से लेकर 40 रुपये तक होगा किराया, देश के 18 शहर नए ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ेंगे

10 से 15 मिनट में ही चार्ज हो जाती है वॉटर मेट्रो : tandfonline.com के अनुसार एक वॉटर मेट्रो में करीब 50 से 100 लोगों की बैठने की जगह होती है. कोचीन शिपयार्ड की ओर से बनाए गए इस बोट में गेट पर ऑटोमैटिक पैसेंजर काउंटिंग सिस्टम भी लगा है. इसका फायदा यह है कि क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर यह प्रवेश को रोक देता है. इससे बोट में ओवरलोडिंग का खतरा नहीं रहता है. ये बहुत सुरक्षित लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड (LTO) बैटरी से चलते हैं. अहम बात ये है कि ये महज 10 से 15 मिनट में ही चार्ज हो जाती हैं. वॉटर मेट्रो की लाइव लोकेशन को ट्रेन की तरह एक मुख्य कंट्रोल सेंटर से देखा जा सकता है.

क्या है वॉटर मेट्रो की खासियत, कितना होगा किराया? : वॉटर मेट्रो वातानुकूलित होती है. इससे प्रदूषण भी न के बराबर होता है. यह अपनी तरह की पहली एकीकृत जल परिवहन प्रणाली है. नावों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. इसके कारण चलते समय लहरें कम उठती हैं. इससे पास चल रहे दूसरी वॉटर मेट्रो या किनारे पर खड़ी नौकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. यह हर 10 से 20 मिनट के अंतराल पर मिलती रहती है. कम यात्री होने पर गंतव्य के लिए निकल पड़ती है. कोच्चि में इसका किराया 20 से लेकर 40 रुपये तक है. कोच्चि के पूरे प्रोजेक्ट में कुल 33 हजार से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल रहा है.

किन शहरों में होगा वॉटर मेट्रो का विस्तार? : पीआईबी के मुताबिक कोच्चि के अलावा देश के 18 अन्य शहरों में वॉटर मेट्रो का विस्तार करने की तैयारी है. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसकी पुष्टि कर चुके हैं. प्रथम चरण में गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में इस सेवा की शुरुआत की जाएगी. यानी कुल 6 शहरों में लोगों को यह आधुनिक सुविधा मिलने लगेगी. दूसरे चरण में असम के ही तेजपुर और डिब्रूगढ़ में भी इस सेवा की शुरुआत की जानी है. इसके बाद कुछ अन्य शहर भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे.

सबसे पहले जानिए क्या है वॉटर मेट्रो? : वॉटर मेट्रो पानी पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवा है. इसके लिए मेट्रो ट्रेन जैसी तकनीक पर आधारित एक बड़ी इलेक्ट्रिक बोट का प्रयोग किया जाता है. इसमें सफर करने पर ठीक वैसा ही अनुभव होता है जैसा रेलवे के मेट्रो ट्रेनों में होता है. अंतर महज इतना होता है कि मेट्रो पटरियों पर चलती जबकि वॉटर मेट्रो पानी पर. लहरों के ऊपर सफर के कारण यात्रियों को अलग तरह का रोमांच मिलता है. यह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग-अलग रूटों पर इसे चलाया जाता है.

अपने देश में वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी?. पहली वॉटर मेट्रो कहां से कहां तक चली थी?. मौजूदा समय वॉटर मेट्रो किस शहर में चल रही है?. किराया कितना है?. एक बार में कितने यात्री बैठ सकते हैं?. वॉटर मेट्रो के तहत जिस मिनी शिप का इस्तेमाल हो रहा, उसकी खासियत क्या है?. देश के किन टॉप 10 शहरों में ज्यादा जाम लगता है?. क्या भारत के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश में भी वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है?. आईए ऐसे कई सवालों के जबाव जानते हैं...

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार कोच्चि वॉटर मेट्रो से मिली सफलता के बाद सरकार इसका दायरा बढ़ाने जा रही है. इस प्रोजेक्ट का विस्तार ऐसी जगहों पर किया जाएगा जहां नदी, नहर, झील आदि हों, जहां नावें, स्टीमर या बड़े कमर्शियल जहाज बिना किसी रुकावट के आ-जा सकें. जाम से जूझते शहरों के बीच जलमार्ग का यह सफर किफायती होने के साथ ही लोगों का समय भी बचाएगा. इससे साथ ही यह इको फ्रेंडली और सुरक्षित आवागमन का जरिया भी बनेगा.

हैदराबाद : केरलम के कोच्चि के बाद अब देश के 18 शहरों में वॉटर मेट्रो चलाई जाएगी. इसके लिए राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति 2026 का ड्रॉफ्ट जारी कर दिया गया है. इस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं. पहले चरण में गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज शामिल हैं. वॉटर मेट्रो का न्यूनतम किराया करीब 20 रुपये जबकि अधिकतम 40 रुपये तक हो सकता है. पूरी तरह इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड वॉटर मेट्रो दुनिया की अपनी तरह की पहली प्रणाली है.

रात में भी मिलती है पर्याप्त रोशनी : tandfonline.com के अनुसार वॉटर मेट्रो यानी मिनी बोट में स्पेशल थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हैं. इसकी वजह से एकदम अंधेरी रात में भी सबकुछ सही से दिखाई देता है. फ्लोटिंग जेट्टी की सुविधा भी मिलती है. यानी जिन स्टेशनों पर वॉटर मेट्रो रुकती है वो स्टेशन लहरों के हिसाब से अपने आप ऊपर-नीचे हो जाते हैं. इससे मिनी बोट का फर्श और स्टेशन का प्लेटफॉर्म एक सीध में आ जाते हैं. इससे यात्रियों को चढ़ने और उतरने में काफी आसानी हो जाती है. इससे व्हीलचेयर वाले यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलती है. भारी बारिश के दौरान भी इन्हें सुरक्षित चलाया जा सकता है.

खास तकनीक पर आधारित है वॉटर मेट्रो. (Photo Credit; Kochi Metro Rail)

हाई-इंपैक्ट, लो-कॉस्ट ट्रांजिट फ्रेमवर्क : पीआईबी के अनुसार Metro Policy 2026 में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया गया है. यानी पैसे और संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाएगा जिससे जरूरत भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संकट भी न आने पाए. सीनियर अधिकारियों के अनुसार वाटर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पारंपरिक रेल या सड़क-आधारित मेट्रो सिस्टम की तुलना में काफी कम खर्च आता है. प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने के लिए किसी एक तरीके के बजाय कई अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा.

केंद्र-राज्य और प्राइवेट पार्टनरशिप से बदलेगा शहरी ट्रांसपोर्ट : शहरी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा प्राइवेट पार्टनरशिप की भी मदद ली जाएगी.पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल से काम में तेजी आएगी. योजना में खर्च को कम रखने पर ज्यादा जोर रहेगा. इस प्रोजेक्ट की शुरुआती जांच करीब-करीब पूरी हो चुकी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इसके टेंडर निकाले जाएंगे. इसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरु कर दिया जाएगा. इस पहल से शहरी ट्रांसपोर्ट में काफी बदलाव आएगा.

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16 मार्गों पर 76 किमी का एरिया कवर करती है वॉटर मेट्रो : मौजूदा समय कोच्चि में वॉटर मेट्रो 16 अलग-अलग रूटों पर चल रही है. ये करीब 76 किमी का एरिया कवर करती हैं. मौजूदा समय कई वॉटर मेट्रो का संचालन वहां हो रहा है. भविष्य में इन्हें और बढ़ाने की भी योजना है. इसी पैटर्न पर देश के दूसरे 18 शहरों में वॉटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा. रूट तय करने के बाद इनके लिए स्टेशन बनाए जाएंगे. इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. वॉटर मेट्रो का किराया भी कम ही रखे जाने की उम्मीद है.

किन शहरों को दी जा रही प्राथमिकता? : केंद्र सरकार की ओर से देश के प्रमुख शहरों में नदियों और अन्य जलमार्गों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है. इसे लेकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ‘Draft National Water Metro Policy 2026’ जारी की है. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल के अनुसार वॉटर मेट्रो सेवा मौजूदा जलमार्गों का उपयोग करेगी. इससे भूमि अधिग्रहण कम होगा. पीआईबी के अनुसार योजना में यूपी के 3, बिहार का एक, जम्मू कश्मीर का एक और असम के 3 शहर शामिल हैं. उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है.

देश के कई शहर भीषण जाम की चपेट में. (Photo Credit; Kochi Metro Rail)

जिन शहरों में चलेगी वॉटर मेट्रो, वहां के लोगों को क्या होंगे फायदे? : देश के जिन नए शहरों में ये वॉटर मेट्रो चलेगी वहां के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा. कई शहर सुबह-शाम भीषण जाम की समस्या से जूझते हैं. इसमें फंसकर रोजाना लोगों के कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं. वॉटर मेट्रो से लोगों को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. इससे लोगों का समय बचेगा. वे सड़क के ट्रैफिक से होने वाले शोर-शराबे से भी बचे रहेंगे. कुछ सोर्सों के मुताबिक एक वॉटर मेट्रो यानी मिनी शिप की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये तक होती है. वाटरबोर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट (WPT) सड़क और रेल परिवहन का बेहतरीन विकल्प है.

दुनिया के किन अन्य देशों के पास वॉटर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट? : कोच्चि में चल रही वॉटर मेट्रो भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत जल परिवहन प्रणाली है. इसे दुनिया का पहला बैटरी संचालित हाइब्रिड मॉडल माना जाता है. Global Water Borne Figures 2025 के डेटा के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी, सिडनी और हांगकांग जैसे बड़े शहर इसी तरह की वॉटरबोर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों को यह सेवा मिलती है. नदियों और तटीय इलाकों में इसका संचालन किया जाता है. दुनिया भर में भारत के वॉटर मेट्रो जैसे 7 बड़े नेटवर्क सक्रिय हैं. इनमें हांगकांग की 'स्टार फेरी' और इस्तांबुल का 'सेहिर हटलारी' शामिल हैं.

इसी तरह अमेरिका में 'NYC फेरी' नेटवर्क है. ऑस्ट्रेलिया का 'सिडनी फेरी', इटली का 'वेपोरेटो' भी लोगों को जलमार्ग से जाम मुक्त यात्राएं कराता है. वेपोरेटो कई इलाकों में आने-जाने का इकलौता मुख्य साधन है. इसी क्रम में थाईलैंड की 'चाओ फ्राया एक्सप्रेस बोट' भी लहरों पर आधारित सफर का जरिया है. यह लोगों को भारी ट्रैफिक से बचाती है. इससे लोगों को कीमती वक्त भी बचता है. वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई अन्य देश भी कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के वॉटर मेट्रो तकनीक से प्रभावित हैं. कई एशियाई और अफ्रीकी देश इस संबंध में भारत से बातचीत भी कर चुके हैं.

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