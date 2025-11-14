ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के बदरीनाथ में जम गए झरने और तालाब, शीशे जैसी चमक रही पानी की बूंदें, देखिए तस्वीरें

चमोली जिले में जमने लगे झरने ( फोटो सोर्स- Local Resident )

चमोली: उत्तराखंड में नवंबर का महीना आधा गुजर गया है. ऐसे में अब कड़ाके की सर्दियां पड़ने लगी है. सर्दियों का सितम इस कदर है कि अभी से ही नदी नाले जमने लगे हैं. बदरीनाथ धाम में तो चट्टानों से बहता पानी भी जमने लगा है. जो बिल्कुल कांच की तरह अलग-अलग स्वरूप में नजर आ रहे हैं. जो देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है. पहाड़ों में अक्सर नवंबर महीने से धीरे-धीरे ठंड दस्तक देनी शुरू हो जाती है. अब नवंबर आधा निकल गया है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है. लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं. सुबह शाम तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिससे ग्रामीण इलाकों में लोग चूल्हे के पास जम गए हैं. खुद को गर्म रखने के लिए स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर आदि ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. शीशे की तरह चमक रही पानी की बूंदें (फोटो सोर्स- Local Resident) बदरीनाथ धाम में -16 डिग्री तक पहुंचा तापमान: वहीं, भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. तापमान की बात करें बदरीनाथ में पारा -16 डिग्री तक गिर गया है. तापमान लुढ़कने से पानी जमने लगा है. जिससे ऐसा लग रहा है, जैसे किसी ने कांच की आकृतियां रख दी हों. विभिन्न आकृतियां बनने से पानी की बूंदे शीशे जैसे चमक रहे हैं.