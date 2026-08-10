ETV Bharat / bharat

Student Protest March: छात्रों पर किया गया वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई जगहों पर तोड़ी गई बैरिकेडिंग

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर भारी संख्या में छात्र आज विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं. छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. हालांकि फिर भी छात्र अपने प्रदर्शन स्थल पर डटे हैं. पुलिस लगातार छात्रों से बात कर रही है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है. लेकिन आंदोलनकारी छात्र किसी भी स्थिति में विधानसभा तक पहुंचने पर अड़े हैं. छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन ने पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बढ़ा दी है.

प्रदर्शन में शामिल छात्र का कहना है कि सभी जिलों से छात्र विधानसभा घेराव मार्च में पहुंचे हैं. छात्रों की मांग पर सरकार की सहमति बने और अभय तिवारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. वहीं, छात्र के एक प्रतिनिधि का कहना है कि हमारी लड़ाई सीधा सरकार से हैं. सरकार छात्रों की मांग सुने, ताकि हमलोग वापस अपने घर जाए.

छात्रों पर किया गया वाटर कैनन का इस्तेमाल (ETV BHARAT)

इधर, विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी. जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनती गई. कई स्थानों पर छात्रों ने पुलिस घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की.